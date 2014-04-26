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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Бетис - Реал Сосьедад
Бетис - Реал Сосьедад: обзор матча 26 апреля 2014
Бетис
26.04.2014, суббота, 23:59
Испания. Примера, 35 тур
0 : 1
Завершен
Реал Сосьедад
48'
К. Вела (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бетис - Реал Сосьедад
88'
Замена
Х. Прието
️️️️
К. Вела
Замена
Д. Себальос
️️️️
Л. Рейес
81'
75'
Замена
Г. Элустондо
️️️️
Д. Зурутуса
Замена
Х. Молина
️️️️
Хуанкар
74'
65'
Замена
Х. Сеферович
️️️️
И. Агиррече
Замена
Л. Баптистао
️️️️
К. Гарсиа
60'
48'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
К. Вела
Желтая карточка
Б. Родригес
39'
Желтая карточка
Хуанкар
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бетис
1
Антонио Адан
ВР
21
Жорди Фигерас
ЦЗ
24
Дамьен Перки
ЦЗ
2
Хавьер Чика
ПЗ
21
Лоренцо Рейес
ОП
34
Карлос Гарсиа
ЦП
27
Хуанкар
ЦП
24
Хуанфран
ЦП
21
Альфред Н'Диайе
ЦП
16
Брайан Родригес
ЦФ
24
Рубен Кастро
ЦФ
Главный тренер
Габриэль Кальдерон
Реал Сосьедад
1
Клаудио Браво
ВР
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
3
Альберто де ла Белья
ЦЗ
3
Микель Гонсалес
ЦЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
5
Маркел Бергара
ЦП
17
Давид Зурутуса
ЦП
20
Серхио Каналес
АП
7
Антуан Гризманн
ЦФ
10
Карлос Вела
ЦФ
9
Иманол Агиррече
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Бетис
40
Педро Лопес
ВР
36
Хосе Антонио Каро
ЦЗ
11
Седрик
ЛП
25
Даниэль Себальос
ЦП
25
Хоан Верду
АП
12
Лео Баптистао
ЦФ
19
Хорхе Молина
ЦФ
Реал Сосьедад
13
Эно Зубикараи
ВР
15
Ион Ансотеги
ЦЗ
19
Карлос Мартинес
ЦЗ
6
Горка Элустондо
ЦП
10
Хаби Прието
ЦП
5
Гонсало Кастро
ЦП
9
Харис Сеферович
ЦФ
3-1-4-2
1
Адан
21
Фигерас
24
Перки
2
Чика
21
Рейес
34
Гарсиа
24
Хуанфран
21
Н'Диайе
27
Хуанкар
24
Кастро
16
Родригес
4-2-1-3
1
Браво
2
Сальдуа
3
де ла Белья
3
Гонсалес
26
Мартинес
5
Бергара
17
Зурутуса
20
Каналес
9
Агиррече
10
Вела
7
Гризманн
21
Рейес
25
Себальос
25
Себальос
21
Рейес
34
Гарсиа
12
Баптистао
12
Баптистао
34
Гарсиа
27
Хуанкар
19
Молина
19
Молина
27
Хуанкар
17
Зурутуса
6
Элустондо
6
Элустондо
17
Зурутуса
10
Вела
10
Прието
10
Прието
10
Вела
9
Агиррече
9
Сеферович
9
Сеферович
9
Агиррече
Остались в запасе
Бетис
Реал Сосьедад
40
Педро Лопес
ВР
36
Хосе Антонио Каро
ЦЗ
11
Седрик
ЛП
25
Хоан Верду
АП
Главный тренер
Габриэль Кальдерон
13
Эно Зубикараи
ВР
15
Ион Ансотеги
ЦЗ
19
Карлос Мартинес
ЦЗ
5
Гонсало Кастро
ЦП
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Остались в запасе
40
Педро Лопес
ВР
36
Хосе Антонио Каро
ЦЗ
11
Седрик
ЛП
25
Хоан Верду
АП
Остались в запасе
13
Эно Зубикараи
ВР
15
Ион Ансотеги
ЦЗ
19
Карлос Мартинес
ЦЗ
5
Гонсало Кастро
ЦП
Главный тренер
Габриэль Кальдерон
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Статистика матча Бетис - Реал Сосьедад
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Бетис
1 : 0
21.10.2026
Фейеноорд
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Лига Европы, 3 тур
Лиллестрем
0 : 6
22.10.2026
Реал Сосьедад
Информация о матче
Главный судья:
Айса Гамес
(Валенсия)
Стадион:
Бенито Вильямарин
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