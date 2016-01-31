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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал Сосьедад - Бетис
Реал Сосьедад - Бетис: обзор матча 31 января 2016
Реал Сосьедад
31.01.2016, воскресенье, 00:05
Испания. Примера, 22 тур
2 : 1
Завершен
Бетис
18'
Х. Прието
34'
И. Мартинес
51'
Р. Кастро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал Сосьедад - Бетис
90'
+1
Желтая карточка
Хоакин
90'
Желтая карточка
Ф. Портильо
Замена
Брума
️️️️
Р. Пардо
74'
72'
Замена
Д. Себальос
️️️️
Ф. Варела
60'
Желтая карточка
А. Сехудо
Желтая карточка
Р. Пардо
58'
Замена
М. Бергара
️️️️
М. Оярсабаль
56'
51'
ГОЛ! 2:1!
Р. Кастро
Пас отдал
Р. ван Вольфсвинкел
45'
Замена
Хоакин
️️️️
Ф. Руис
45'
Замена
Р. ван Вольфсвинкел
️️️️
Ф. Молинеро
Замена
Х. Сальдуа
️️️️
А. Элустондо
45'
36'
Желтая карточка
Ф. Молинеро
ГОЛ! 2:0!
И. Мартинес
Пас отдал
Р. Пардо
34'
ГОЛ! 1:0!
Х. Прието
Пас отдал
Э. Эрнандес
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Сосьедад
28
Херонимо Рульи
ВР
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
3
Микель Гонсалес
ЦЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
23
Эктор Эрнандес
ЦЗ
21
Микель Оярсабаль
ЛВ
10
Хаби Прието
ЦП
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
14
Рубен Пардо
ЦП
10
Карлос Вела
ЦФ
9
Жонатас
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Сакристан
Бетис
1
Антонио Адан
ВР
2
Герман Пеццелла
ЦЗ
3
Франсиско Варела
ЦЗ
18
Бруно Гонсалес
ЦЗ
2
Франциско Молинеро
ЦЗ
6
Петрос
ОП
21
Альфред Н'Диайе
ЦП
8
Фабиан Руис
ЦП
16
Альваро Сехудо
ПП
20
Франциско Портильо
ПВ
24
Рубен Кастро
ЦФ
Главный тренер
Хуан Мерино
Реал Сосьедад
13
Ойер
ВР
15
Ион Ансотеги
ЦЗ
13
Диего Рейес
ЦЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
77
Брума
ЛВ
5
Маркел Бергара
ЦП
36
Энеко Гонсалес
ЦП
Бетис
1
Даниэль Хименес
ВР
15
Дидье Дигар
ЦП
25
Даниэль Себальос
ЦП
25
Хавьер Торрес
ЦП
17
Хоакин
ПВ
19
Хорхе Молина
ЦФ
9
Рики ван Вольфсвинкел
ЦФ
4-3-1-2
28
Рульи
6
Элустондо
26
Мартинес
23
Эрнандес
3
Гонсалес
10
Прието
14
Ильярраменди
14
Пардо
21
Оярсабаль
9
Жонатас
10
Вела
4-1-3-1-1
1
Адан
3
Варела
18
Гонсалес
2
Молинеро
2
Пеццелла
6
Петрос
16
Сехудо
8
Руис
21
Н'Диайе
20
Портильо
24
Кастро
14
Пардо
77
Брума
77
Брума
14
Пардо
6
Элустондо
2
Сальдуа
2
Сальдуа
6
Элустондо
21
Оярсабаль
5
Бергара
5
Бергара
21
Оярсабаль
3
Варела
25
Себальос
25
Себальос
3
Варела
8
Руис
17
Хоакин
17
Хоакин
8
Руис
2
Молинеро
9
ван Вольфсвинкел
9
ван Вольфсвинкел
2
Молинеро
Остались в запасе
Реал Сосьедад
Бетис
13
Ойер
ВР
15
Ион Ансотеги
ЦЗ
13
Диего Рейес
ЦЗ
36
Энеко Гонсалес
ЦП
Главный тренер
Эусебио Сакристан
1
Даниэль Хименес
ВР
15
Дидье Дигар
ЦП
25
Хавьер Торрес
ЦП
19
Хорхе Молина
ЦФ
Главный тренер
Хуан Мерино
Остались в запасе
13
Ойер
ВР
15
Ион Ансотеги
ЦЗ
13
Диего Рейес
ЦЗ
36
Энеко Гонсалес
ЦП
Остались в запасе
1
Даниэль Хименес
ВР
15
Дидье Дигар
ЦП
25
Хавьер Торрес
ЦП
19
Хорхе Молина
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Сакристан
Главный тренер
Хуан Мерино
Статистика матча Реал Сосьедад - Бетис
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Лига Европы, 3 тур
Лиллестрем
0 : 6
22.10.2026
Реал Сосьедад
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Бетис
1 : 0
21.10.2026
Фейеноорд
Информация о матче
Главный судья:
Эдуардо Прието Иглесиас
(Наварра)
Стадион:
Реале Арена
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1 HD
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