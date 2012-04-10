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Ла Лига 2026/2027
Реал Сосьедад - Бетис
Реал Сосьедад - Бетис: обзор матча 10 апреля 2012
Реал Сосьедад
10.04.2012, вторник, 22:00
Испания. Примера, 33 тур
1 : 1
Завершен
Бетис
56'
К. Вела
70'
Р. Кастро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал Сосьедад - Бетис
Замена
Х. Матилья
️️️️
Д. Монтеро
Замена
М. Аранбуру
️️️️
Д. Зурутуса
Замена
Х. Прието
️️️️
И. Агиррече
ГОЛ! 1:1!
Р. Кастро
Пас отдал
Д. Монтеро
Желтая карточка
Х. Чика
Замена
Х. Перейра
️️️️
С. Севилья
Замена
Б. Эчебаррия
️️️️
Х. Альберто Каньяс
ГОЛ! 1:0!
К. Вела
Пас отдал
И. Агиррече
Желтая карточка
Р. Кастро
Желтая карточка
Х. Альберто Каньяс
Пенальти не реализован!
И. Агиррече
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Сосьедад
13
Эно Зубикараи
ВР
3
Альберто де ла Белья
ЦЗ
3
Микель Гонсалес
ЦЗ
15
Ион Ансотеги
ЦЗ
22
Даниэль Эстрада
ПЗ
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
6
Горка Элустондо
ЦП
17
Давид Зурутуса
ЦП
9
Иманол Агиррече
ЦФ
10
Карлос Вела
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Филипп Монтанье
Бетис
31
Фабри
ВР
23
Начо
ЛЗ
4
Антонио Амайя
ЦЗ
3
Паулао
ЦЗ
2
Хавьер Чика
ПЗ
10
Джефферсон Монтеро
ЛВ
87
Хосе Альберто Каньяс
ЦП
8
Сальвадор Севилья
ЦП
0
Ириней
ЦП
24
Роке Санта Крус
ПВ
24
Рубен Кастро
ЦФ
Главный тренер
Пепе Мель
Реал Сосьедад
25
Тоньо
ВР
19
Карлос Мартинес
ЦЗ
23
Лассине Кадамуро
ЦЗ
10
Хаби Прието
ЦП
11
Микел Аранбуру
ЦП
12
Хосеба Льоренте
ЦФ
21
Диего Ифран
ЦФ
Бетис
13
Касто
ВР
5
Хосе Антонио Дорадо
ЦЗ
22
Хуанма
ЛВ
8
Хавьер Матилья
ЦП
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
19
Хорхе Молина
ЦФ
9
Хонатан Перейра
ЦФ
4-3-3
13
Зубикараи
3
де ла Белья
3
Гонсалес
15
Ансотеги
22
Эстрада
14
Ильярраменди
6
Элустондо
17
Зурутуса
7
Гризманн
10
Вела
9
Агиррече
4-3-2-1
31
Фабри
2
Чика
4
Амайя
3
Паулао
23
Начо
87
Каньяс
8
Севилья
0
Ириней
24
Санта Крус
10
Монтеро
24
Кастро
9
Агиррече
10
Прието
10
Прието
9
Агиррече
17
Зурутуса
11
Аранбуру
11
Аранбуру
17
Зурутуса
10
Монтеро
8
Матилья
8
Матилья
10
Монтеро
87
Каньяс
7
Эчебаррия
7
Эчебаррия
87
Каньяс
8
Севилья
9
Перейра
9
Перейра
8
Севилья
Остались в запасе
Реал Сосьедад
Бетис
25
Тоньо
ВР
19
Карлос Мартинес
ЦЗ
23
Лассине Кадамуро
ЦЗ
12
Хосеба Льоренте
ЦФ
21
Диего Ифран
ЦФ
Главный тренер
Филипп Монтанье
13
Касто
ВР
5
Хосе Антонио Дорадо
ЦЗ
22
Хуанма
ЛВ
19
Хорхе Молина
ЦФ
Главный тренер
Пепе Мель
Остались в запасе
25
Тоньо
ВР
19
Карлос Мартинес
ЦЗ
23
Лассине Кадамуро
ЦЗ
12
Хосеба Льоренте
ЦФ
21
Диего Ифран
ЦФ
Остались в запасе
13
Касто
ВР
5
Хосе Антонио Дорадо
ЦЗ
22
Хуанма
ЛВ
19
Хорхе Молина
ЦФ
Главный тренер
Филипп Монтанье
Главный тренер
Пепе Мель
Статистика матча Реал Сосьедад - Бетис
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Лига Европы, 3 тур
Лиллестрем
0 : 6
22.10.2026
Реал Сосьедад
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Бетис
1 : 0
21.10.2026
Фейеноорд
Информация о матче
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