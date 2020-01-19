Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Бетис - Реал Сосьедад
Бетис - Реал Сосьедад: обзор матча 19 января 2020
Бетис
19.01.2020, воскресенье, 16:00
Испания. Примера, 20 тур
3 : 0
Завершен
Реал Сосьедад
27'
Б. Иглесиас
44'
Хоакин
90+5'
С. Каналес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бетис - Реал Сосьедад
ГОЛ! 3:0!
С. Каналес
Пас отдал
А. Гуардадо
90'
+5
Желтая карточка
Эмерсон
90'
+1
Замена
К. Тельо
️️️️
Хоакин
82'
80'
Замена
А. Горосабель
️️️️
Х. Сальдуа
Замена
Л. Морон
️️️️
Б. Иглесиас
74'
71'
Замена
В. Жозе
️️️️
Порту
Желтая карточка
А. Морено
69'
Замена
Г. Родригес
️️️️
К. Аленья
68'
57'
Замена
А. Барренечеа
️️️️
А. Исак
ГОЛ! 2:0!
Хоакин
Пас отдал
Эмерсон
44'
ГОЛ! 1:0!
Б. Иглесиас
Пас отдал
С. Каналес
27'
Желтая карточка
А. Гуардадо
23'
16'
Желтая карточка
Д. Льоренте
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бетис
1
Жоэль
ВР
11
Алекс Морено
ЛЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
6
Эдгар Гонсалес
ЦЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
22
Эмерсон
ПЗ
18
Андрес Гуардадо
ЦП
10
Карлес Аленья
ЦП
20
Серхио Каналес
АП
17
Хоакин
ПВ
7
Борха Иглесиас
ЦФ
Главный тренер
Жоан Франсеск "Руби" Феррер
Реал Сосьедад
1
Алекс Ремиро
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
24
Робен Ле Норман
ЦЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
10
Микель Оярсабаль
ЛВ
6
Андер Гевара
ЦП
23
Микель Мерино
ЦП
8
Мартин Эдегор
АП
10
Порту
ПВ
9
Александер Исак
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Бетис
1
Дани Мартин
ВР
26
Сидней
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
2
Гидо Родригес
ЦП
16
Диего Лайнес
ПВ
80
Лорен Морон
ЦФ
Реал Сосьедад
58
Андони Субиаурре
ВР
2
Андони Горосабель
ПЗ
7
Андер Барренечеа
ЛВ
14
Рубен Пардо
ЦП
23
Лука Сангалли
АП
12
Виллиан Жозе
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Жоэль
5
Бартра
6
Гонсалес
2
Манди
11
Алекс Морено
22
Эмерсон
18
Гуардадо
10
Аленья
20
Каналес
17
Хоакин
7
Иглесиас
4-2-3-1
1
Ремиро
2
Сальдуа
3
Льоренте
24
Ле Норман
3
Муньос
6
Гевара
23
Мерино
10
Порту
8
Эдегор
10
Оярсабаль
9
Исак
10
Аленья
2
Родригес
2
Родригес
10
Аленья
17
Хоакин
37
Тельо
37
Тельо
17
Хоакин
7
Иглесиас
80
Морон
80
Морон
7
Иглесиас
2
Сальдуа
2
Горосабель
2
Горосабель
2
Сальдуа
9
Исак
7
Барренечеа
7
Барренечеа
9
Исак
10
Порту
12
Виллиан Жозе
12
Виллиан Жозе
10
Порту
Остались в запасе
Бетис
Реал Сосьедад
16
Диего Лайнес
ПВ
1
Дани Мартин
ВР
26
Сидней
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
Главный тренер
Жоан Франсеск "Руби" Феррер
23
Лука Сангалли
АП
58
Андони Субиаурре
ВР
14
Рубен Пардо
ЦП
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Остались в запасе
16
Диего Лайнес
ПВ
1
Дани Мартин
ВР
26
Сидней
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
Остались в запасе
23
Лука Сангалли
АП
58
Андони Субиаурре
ВР
14
Рубен Пардо
ЦП
Главный тренер
Жоан Франсеск "Руби" Феррер
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Статистика матча Бетис - Реал Сосьедад
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Слован
- : -
24.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Реал Сосьедад
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
- : -
26.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
3 : 2
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Информация о матче
Стадион:
Бенито Вильямарин
Новости команд
Все
Бетис
Реал Сосьедад
«Севилья» – «Бетис»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Ла Лига: шансы «Расинга» и «Реал Сосьедада» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
Ла Лига: шансы «Севильи» и «Бетиса» на победу в матче 13-го тура
20 ноября
Агенты Кучо Эрнандеса высказались об интересе ЦСКА
19 ноября
1
ЦСКА готов купить форварда за 20 миллионов
18 ноября
14
«Севилья» – «Бетис»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Ла Лига: шансы «Севильи» и «Бетиса» на победу в матче 13-го тура
20 ноября
Агенты Кучо Эрнандеса высказались об интересе ЦСКА
19 ноября
1
ЦСКА готов купить форварда за 20 миллионов
18 ноября
14
«Эльче» – «Бетис»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига: шансы «Расинга» и «Реал Сосьедада» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
Агент Захаряна предъявил Карпину: «Устраивал рулетку с вызовами»
9 ноября
16
«Реал Сосьедад» – «Райо Вальекано»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Реал Сосьедада» и «Райо Вальекано» на победу в матче 12 тура
7 ноября
Карпин объяснил отсутствие Соболева в составе сборной России
6 ноября
16
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+