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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал Сосьедад - Бетис
Реал Сосьедад - Бетис: обзор матча 30 октября 2022
Реал Сосьедад
30.10.2022, воскресенье, 23:00
Испания. Примера, 12 тур
0 : 2
Завершен
Бетис
86'
Х. Крус
90+3'
Б. Иглесиас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Реал Сосьедад - Бетис
90'
+6
Желтая карточка
А. Гуардадо
Желтая карточка
М. Мерино
90'
+6
90'
+3
ГОЛ! 0:2!
Б. Иглесиас
Пас отдал
В. Карвалью
89'
Замена
В. Жозе
️️️️
П. Акуоку
86'
ГОЛ! 0:1!
Х. Крус
Пас отдал
А. Морено
Замена
Х. Каррикабуру
️️️️
А. Серлот
85'
84'
Желтая карточка
П. Акуоку
Желтая карточка
Х. Пачеко
76'
Замена
Й. Магунаселайя
️️️️
К. Фернандес Луна
71'
Замена
А. Элустондо
️️️️
Р. Ле Норман
71'
70'
Замена
В. Карвалью
️️️️
Н. Фекир
65'
Желтая карточка
Н. Фекир
Замена
Р. Наварро
️️️️
П. Марин
60'
Желтая карточка
Р. Ле Норман
58'
57'
Замена
Х. Крус
️️️️
Л. Энрике
51'
Желтая карточка
Э. Гонсалес
Желтая карточка
П. Марин
35'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Сосьедад
1
Алекс Ремиро
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
16
Хон Пачеко
ЦЗ
24
Робен Ле Норман
ЦЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
36
Мартин Субименди
ЦП
15
Пабло Марин
ЦП
23
Микель Мерино
ЦП
10
Брайс Мендес
ПВ
14
Карлос Фернандес Луна
ЦФ
9
Александр Серлот
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Бетис
1
Руй Силва
ВР
11
Алекс Морено
ЛЗ
2
Герман Пеццелла
ЦЗ
6
Эдгар Гонсалес
ЦЗ
20
Юссуф Сабали
ПЗ
24
Поль Акуоку
ЦП
18
Андрес Гуардадо
ЦП
20
Серхио Каналес
АП
10
Набиль Фекир
АП
11
Луис Энрике
ПВ
7
Борха Иглесиас
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Реал Сосьедад
13
Egoitz Arana
ВР
58
Андони Субиаурре
ВР
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
5
Игор Субельдия
ЦЗ
23
Роберт Наварро
ЦП
8
Беньят Турриэнтес
ЦП
6
Андер Гевара
ЦП
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
11
Йон Магунаселайя
ЦП
7
Хон Каррикабуру
ЦФ
Бетис
1
Клаудио Браво
ВР
1
Дани Мартин
ВР
33
Хуан Миранда
ЛЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
10
Вильям Карвалью
ОП
10
Родри
АП
19
Хуан Крус
АП
24
Айтор Руйбаль
ПВ
12
Виллиан Жозе
ЦФ
80
Лорен Морон
ЦФ
4-3-1-2
1
Ремиро
15
Рико
16
Пачеко
24
Ле Норман
2
Горосабель
36
Субименди
15
Марин
23
Мерино
10
Мендес
9
Серлот
14
Фернандес Луна
4-2-3-1
1
Силва
20
Сабали
2
Пеццелла
6
Гонсалес
11
Алекс Морено
24
Акуоку
18
Гуардадо
11
Энрике
10
Фекир
20
Каналес
7
Иглесиас
24
Ле Норман
6
Элустондо
6
Элустондо
24
Ле Норман
15
Марин
23
Наварро
23
Наварро
15
Марин
14
Фернандес Луна
11
Магунаселайя
11
Магунаселайя
14
Фернандес Луна
9
Серлот
7
Каррикабуру
7
Каррикабуру
9
Серлот
10
Фекир
10
Карвалью
10
Карвалью
10
Фекир
11
Энрике
19
Крус
19
Крус
11
Энрике
24
Акуоку
12
Виллиан Жозе
12
Виллиан Жозе
24
Акуоку
Остались в запасе
Реал Сосьедад
Бетис
13
Egoitz Arana
ВР
58
Андони Субиаурре
ВР
5
Игор Субельдия
ЦЗ
8
Беньят Турриэнтес
ЦП
6
Андер Гевара
ЦП
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
1
Клаудио Браво
ВР
1
Дани Мартин
ВР
33
Хуан Миранда
ЛЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
10
Родри
АП
24
Айтор Руйбаль
ПВ
80
Лорен Морон
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Остались в запасе
13
Egoitz Arana
ВР
58
Андони Субиаурре
ВР
5
Игор Субельдия
ЦЗ
8
Беньят Турриэнтес
ЦП
6
Андер Гевара
ЦП
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
Остались в запасе
1
Клаудио Браво
ВР
1
Дани Мартин
ВР
33
Хуан Миранда
ЛЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
10
Родри
АП
24
Айтор Руйбаль
ПВ
80
Лорен Морон
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Статистика матча Реал Сосьедад - Бетис
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Реал Сосьедад
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
- : -
26.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
3 : 2
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Бетис
Испания. Примера, 14 тур
Бетис
- : -
28.11.2026
Райо Вальекано
Лига чемпионов, Общий этап
Слован
0 : 2
24.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Информация о матче
Стадион:
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