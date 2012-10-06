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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Бетис - Реал Сосьедад
Бетис - Реал Сосьедад: обзор матча 06 октября 2012
Бетис
06.10.2012, суббота, 23:59
Испания. Примера, 7 тур
2 : 0
Завершен
Реал Сосьедад
17'
Паулао
81'
Р. Кастро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бетис - Реал Сосьедад
Желтая карточка
Р. Перес
90'
Вторая желтая
Марио
88'
ГОЛ! 2:0!
Р. Кастро
Пас отдал
Б. Эчебаррия
81'
79'
Желтая карточка
Д. Эстрада
Желтая карточка
С. Агра
77'
Замена
Начо
️️️️
Хуанкар
76'
70'
Замена
Д. Ифран
️️️️
Д. Зурутуса
70'
Замена
Г. Кастро
️️️️
К. Вела
Замена
Р. Перес
️️️️
А. Посуэло
63'
Замена
С. Агра
️️️️
Н. Игьебор
57'
Желтая карточка
Марио
54'
Желтая карточка
Б. Эчебаррия
42'
26'
Желтая карточка
А. Гризманн
Желтая карточка
А. Мартинес
25'
ГОЛ! 1:0!
Паулао
Пас отдал
Хуанкар
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бетис
13
Адриан
ВР
3
Марио
ЦЗ
3
Паулао
ЦЗ
3
Алехандро Мартинес
ЦЗ
22
Маркос Нельсон
ПЗ
8
Алехандро Посуэло
ЦП
27
Хуанкар
ЦП
87
Хосе Альберто Каньяс
ЦП
40
Носа Игьебор
ЦП
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
24
Рубен Кастро
ЦФ
Главный тренер
Пепе Мель
Реал Сосьедад
13
Эно Зубикараи
ВР
3
Микель Гонсалес
ЦЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
3
Альберто де ла Белья
ЦЗ
22
Даниэль Эстрада
ПЗ
5
Маркел Бергара
ЦП
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
10
Хаби Прието
ЦП
17
Давид Зурутуса
ЦП
7
Антуан Гризманн
ЦФ
10
Карлос Вела
ЦФ
Главный тренер
Филипп Монтанье
Бетис
31
Фабри
ВР
23
Начо
ЛЗ
4
Антонио Амайя
ЦЗ
21
Рубен Перес
ЦП
8
Сальвадор Севилья
ЦП
7
Сальвадор Агра
ЦФ
19
Хорхе Молина
ЦФ
Реал Сосьедад
26
Энрике Ройо
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
23
Лассине Кадамуро
ЦЗ
15
Ион Ансотеги
ЦЗ
5
Гонсало Кастро
ЦП
10
Хави Рос
ЦП
21
Диего Ифран
ЦФ
4-5-1
13
Адриан
3
Марио
3
Паулао
3
Мартинес
22
Нельсон
27
Хуанкар
87
Каньяс
40
Игьебор
7
Эчебаррия
8
Посуэло
24
Кастро
4-4-2
13
Зубикараи
22
Эстрада
26
Мартинес
3
де ла Белья
3
Гонсалес
14
Ильярраменди
10
Прието
17
Зурутуса
5
Бергара
10
Вела
7
Гризманн
27
Хуанкар
23
Начо
23
Начо
27
Хуанкар
8
Посуэло
21
Перес
21
Перес
8
Посуэло
40
Игьебор
7
Агра
7
Агра
40
Игьебор
10
Вела
5
Кастро
5
Кастро
10
Вела
17
Зурутуса
21
Ифран
21
Ифран
17
Зурутуса
Остались в запасе
Бетис
Реал Сосьедад
31
Фабри
ВР
4
Антонио Амайя
ЦЗ
8
Сальвадор Севилья
ЦП
19
Хорхе Молина
ЦФ
Главный тренер
Пепе Мель
26
Энрике Ройо
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
23
Лассине Кадамуро
ЦЗ
15
Ион Ансотеги
ЦЗ
10
Хави Рос
ЦП
Главный тренер
Филипп Монтанье
Остались в запасе
31
Фабри
ВР
4
Антонио Амайя
ЦЗ
8
Сальвадор Севилья
ЦП
19
Хорхе Молина
ЦФ
Остались в запасе
26
Энрике Ройо
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
23
Лассине Кадамуро
ЦЗ
15
Ион Ансотеги
ЦЗ
10
Хави Рос
ЦП
Главный тренер
Пепе Мель
Главный тренер
Филипп Монтанье
Статистика матча Бетис - Реал Сосьедад
5
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Бетис
1 : 0
21.10.2026
Фейеноорд
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Лига Европы, 3 тур
Лиллестрем
0 : 6
22.10.2026
Реал Сосьедад
Информация о матче
Главный судья:
Фернандо Тейшейра Витьенес
(Сантандер)
Стадион:
Бенито Вильямарин
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