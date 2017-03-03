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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Бетис - Реал Сосьедад
Бетис - Реал Сосьедад: обзор матча 03 марта 2017
Бетис
03.03.2017, пятница, 22:45
Испания. Примера, 26 тур
2 : 3
Завершен
Реал Сосьедад
16'
А. Манди
65'
А. Санабрия
9'
Х. Баутиста
26'
Х. Прието
72'
Х. Прието
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бетис - Реал Сосьедад
Желтая карточка
Д. Себальос
90'
+4
Желтая карточка
Р. Донк
90'
+4
Замена
Р. Донк
️️️️
Д. Брашанац
87'
82'
Замена
Э. Гранеро
️️️️
Д. Зурутуса
Желтая карточка
Хоакин
79'
78'
Желтая карточка
А. Ильярраменди
77'
Замена
К. Родригес
️️️️
Х. Баутиста
72'
ГОЛ! 2:3!
Х. Прието
Пас отдал
М. Оярсабаль
67'
Замена
М. Оярсабаль
️️️️
С. Каналес
Замена
Хоакин
️️️️
Петрос
67'
ГОЛ! 2:2!
А. Санабрия
Пас отдал
Р. Кастро
65'
Желтая карточка
Г. Пеццелла
55'
40'
Желтая карточка
Ю. Бершиче
26'
ГОЛ! 1:2!
Х. Прието
Пас отдал
А. Одриосола
Замена
А. Санабрия
️️️️
Ж. Мартен
22'
ГОЛ! 1:1!
А. Манди
Пас отдал
Д. Себальос
16'
9'
ГОЛ! 0:1!
Х. Баутиста
Пас отдал
А. Ильярраменди
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бетис
1
Антонио Адан
ВР
2
Герман Пеццелла
ЦЗ
14
Алин Тошка
ЦЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
22
Риза Дурмиси
ЦЗ
12
Рафа Наварро
ЦЗ
8
Жонас Мартен
ЛП
6
Петрос
ОП
25
Даниэль Себальос
ЦП
5
Дарко Брашанац
ПП
24
Рубен Кастро
ЦФ
Главный тренер
Виктор Санчес дель Амо
Реал Сосьедад
28
Херонимо Рульи
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
16
Рауль Навас
ЦЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
17
Давид Зурутуса
ЦП
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
20
Серхио Каналес
АП
10
Хаби Прието
ПП
10
Карлос Вела
ЦФ
9
Хон Баутиста
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Сакристан
Бетис
1
Даниэль Хименес
ВР
4
Райан Донк
ЦЗ
3
Алехандро Мартинес
ЦЗ
18
Бруно Гонсалес
ЦЗ
12
Кристиано Пиччини
ПЗ
17
Хоакин
ПВ
19
Антонио Санабрия
ЦФ
Реал Сосьедад
25
Тоньо
ВР
77
Кевин Родригес
ЛЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
21
Микель Оярсабаль
ЛВ
23
Эстебан Гранеро
ЦП
5
Маркел Бергара
ЦП
24
Давид Конча
ЦФ
3-3-3-1
1
Адан
2
Манди
22
Дурмиси
12
Наварро
14
Тошка
6
Петрос
2
Пеццелла
8
Мартен
25
Себальос
5
Брашанац
24
Кастро
4-3-1-2
28
Рульи
20
Одриосола
16
Навас
26
Мартинес
17
Бершиче
10
Прието
14
Ильярраменди
17
Зурутуса
20
Каналес
9
Баутиста
10
Вела
5
Брашанац
4
Донк
4
Донк
5
Брашанац
6
Петрос
17
Хоакин
17
Хоакин
6
Петрос
8
Мартен
19
Санабрия
19
Санабрия
8
Мартен
9
Баутиста
77
Родригес
77
Родригес
9
Баутиста
17
Зурутуса
23
Гранеро
23
Гранеро
17
Зурутуса
20
Каналес
21
Оярсабаль
21
Оярсабаль
20
Каналес
Остались в запасе
Бетис
Реал Сосьедад
1
Даниэль Хименес
ВР
3
Алехандро Мартинес
ЦЗ
18
Бруно Гонсалес
ЦЗ
12
Кристиано Пиччини
ПЗ
Главный тренер
Виктор Санчес дель Амо
25
Тоньо
ВР
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
5
Маркел Бергара
ЦП
24
Давид Конча
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Сакристан
Остались в запасе
1
Даниэль Хименес
ВР
3
Алехандро Мартинес
ЦЗ
18
Бруно Гонсалес
ЦЗ
12
Кристиано Пиччини
ПЗ
Остались в запасе
25
Тоньо
ВР
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
5
Маркел Бергара
ЦП
24
Давид Конча
ЦФ
Главный тренер
Виктор Санчес дель Амо
Главный тренер
Эусебио Сакристан
Статистика матча Бетис - Реал Сосьедад
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Бетис
1 : 0
21.10.2026
Фейеноорд
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Лига Европы, 3 тур
Лиллестрем
0 : 6
22.10.2026
Реал Сосьедад
Информация о матче
Главный судья:
Игнасио Иглесиас Вильянуэва
(Пуэнтедеуме)
Стадион:
Бенито Вильямарин
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