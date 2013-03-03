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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал Сосьедад - Бетис
Реал Сосьедад - Бетис: обзор матча 03 марта 2013
Реал Сосьедад
03.03.2013, воскресенье, 23:59
Испания. Примера, 26 тур
3 : 3
Завершен
Бетис
51'
К. Вела
56'
И. Мартинес
62'
Х. Прието (П)
29'
Х. Молина
49'
Д. Пабон
66'
Д. Пабон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал Сосьедад - Бетис
90'
+1
Желтая карточка
Х. Чика
83'
Замена
Х. Чика
️️️️
Б. Эчебаррия
Замена
Д. Ифран
️️️️
Х. Прието
80'
Замена
Р. Пардо
️️️️
Д. Зурутуса
73'
72'
Желтая карточка
Х. Альберто Каньяс
72'
Замена
Ноно
️️️️
Х. Кэмпбелл
66'
ГОЛ! 3:3!
Д. Пабон
Пас отдал
Р. Кастро
63'
Замена
Р. Кастро
️️️️
Хуанкар
ГОЛ с пенальти! 3:2!
Х. Прието
62'
61'
Желтая карточка
А. Лопес
ГОЛ! 2:2!
И. Мартинес
Пас отдал
К. Вела
56'
ГОЛ! 1:2!
К. Вела
Пас отдал
И. Агиррече
51'
49'
ГОЛ! 0:2!
Д. Пабон
42'
Желтая карточка
Б. Эчебаррия
38'
Желтая карточка
Х. Кэмпбелл
Желтая карточка
К. Мартинес
36'
29'
ГОЛ! 0:1!
Х. Молина
Пас отдал
Х. Кэмпбелл
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Сосьедад
1
Клаудио Браво
ВР
3
Альберто де ла Белья
ЦЗ
3
Микель Гонсалес
ЦЗ
19
Карлос Мартинес
ЦЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
10
Хаби Прието
ЦП
17
Давид Зурутуса
ЦП
5
Маркел Бергара
ЦП
10
Карлос Вела
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
9
Иманол Агиррече
ЦФ
Главный тренер
Филипп Монтанье
Бетис
13
Адриан
ВР
23
Начо
ЛЗ
3
Марио
ЦЗ
4
Антонио Амайя
ЦЗ
6
Анхель Лопес
ПЗ
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
27
Хуанкар
ЦП
87
Хосе Альберто Каньяс
ЦП
11
Дорлан Пабон
ЦФ
10
Хоэль Кэмпбелл
ЦФ
19
Хорхе Молина
ЦФ
Главный тренер
Пепе Мель
Реал Сосьедад
26
Энрике Ройо
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
15
Ион Ансотеги
ЦЗ
23
Лассине Кадамуро
ЦЗ
14
Рубен Пардо
ЦП
10
Хави Рос
ЦП
21
Диего Ифран
ЦФ
Бетис
13
Касто
ВР
6
Фаусто Тьенса Нуньес
ЦЗ
3
Паулао
ЦЗ
2
Хавьер Чика
ПЗ
8
Алехандро Посуэло
ЦП
30
Ноно
ЦП
24
Рубен Кастро
ЦФ
4-3-3
1
Браво
3
де ла Белья
19
Мартинес
26
Мартинес
3
Гонсалес
10
Прието
17
Зурутуса
5
Бергара
9
Агиррече
7
Гризманн
10
Вела
4-3-3
13
Адриан
6
Лопес
3
Марио
4
Амайя
23
Начо
7
Эчебаррия
27
Хуанкар
87
Каньяс
19
Молина
10
Кэмпбелл
11
Пабон
17
Зурутуса
14
Пардо
14
Пардо
17
Зурутуса
10
Прието
21
Ифран
21
Ифран
10
Прието
7
Эчебаррия
2
Чика
2
Чика
7
Эчебаррия
10
Кэмпбелл
30
Ноно
30
Ноно
10
Кэмпбелл
27
Хуанкар
24
Кастро
24
Кастро
27
Хуанкар
Остались в запасе
Реал Сосьедад
Бетис
26
Энрике Ройо
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
15
Ион Ансотеги
ЦЗ
23
Лассине Кадамуро
ЦЗ
10
Хави Рос
ЦП
Главный тренер
Филипп Монтанье
13
Касто
ВР
6
Фаусто Тьенса Нуньес
ЦЗ
3
Паулао
ЦЗ
8
Алехандро Посуэло
ЦП
Главный тренер
Пепе Мель
Остались в запасе
26
Энрике Ройо
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
15
Ион Ансотеги
ЦЗ
23
Лассине Кадамуро
ЦЗ
10
Хави Рос
ЦП
Остались в запасе
13
Касто
ВР
6
Фаусто Тьенса Нуньес
ЦЗ
3
Паулао
ЦЗ
8
Алехандро Посуэло
ЦП
Главный тренер
Филипп Монтанье
Главный тренер
Пепе Мель
Статистика матча Реал Сосьедад - Бетис
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Лига Европы, 3 тур
Лиллестрем
0 : 6
22.10.2026
Реал Сосьедад
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Бетис
1 : 0
21.10.2026
Фейеноорд
Информация о матче
Главный судья:
Игнасио Иглесиас Вильянуэва
(Пуэнтедеуме)
Стадион:
Реале Арена
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