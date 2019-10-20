Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал Сосьедад - Бетис
Реал Сосьедад - Бетис: обзор матча 20 октября 2019
Реал Сосьедад
20.10.2019, воскресенье, 15:00
Испания. Примера, 9 тур
3 : 1
Завершен
Бетис
22'
Х. Гарсия (АГ)
36'
В. Жозе
58'
Порту
12'
Л. Морон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал Сосьедад - Бетис
Желтая карточка
М. Эдегор
90'
+2
Желтая карточка
И. Субельдия
86'
Желтая карточка
Р. Ле Норман
85'
Замена
А. Барренечеа
️️️️
М. Оярсабаль
84'
79'
Желтая карточка
Хоакин
Замена
А. Исак
️️️️
В. Жозе
75'
Замена
Л. Сангалли
️️️️
А. Гевара
69'
66'
Замена
К. Тельо
️️️️
Б. Иглесиас
65'
Замена
А. Гуардадо
️️️️
С. Каналес
63'
Желтая карточка
Х. Гарсия
ГОЛ! 3:1!
Порту
Пас отдал
М. Оярсабаль
58'
53'
Замена
А. Педраса
️️️️
А. Морено
ГОЛ! 2:1!
В. Жозе
Пас отдал
Х. Сальдуа
36'
Желтая карточка
А. Гевара
28'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Х. Гарсия
22'
12'
ГОЛ! 0:1!
Л. Морон
Пас отдал
А. Барраган
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Сосьедад
1
Алекс Ремиро
ВР
5
Игор Субельдия
ЦЗ
24
Робен Ле Норман
ЦЗ
18
Начо Монреаль
ЦЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
10
Микель Оярсабаль
ЛВ
6
Андер Гевара
ЦП
23
Микель Мерино
ЦП
8
Мартин Эдегор
АП
10
Порту
ПВ
12
Виллиан Жозе
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Бетис
1
Жоэль
ВР
11
Алекс Морено
ЛЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
6
Хави Гарсия
ЦП
20
Серхио Каналес
АП
10
Набиль Фекир
АП
17
Хоакин
ПВ
80
Лорен Морон
ЦФ
7
Борха Иглесиас
ЦФ
Главный тренер
Жоан Франсеск "Руби" Феррер
Реал Сосьедад
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
7
Андер Барренечеа
ЛВ
23
Лука Сангалли
АП
24
Аднан Янузай
ПВ
9
Александер Исак
ЦФ
Бетис
1
Дани Мартин
ВР
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
3
Зухаир Феддаль
ЦЗ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
18
Андрес Гуардадо
ЦП
16
Диего Лайнес
ПВ
4-2-3-1
1
Ремиро
5
Субельдия
24
Ле Норман
18
Монреаль
2
Сальдуа
6
Гевара
23
Мерино
10
Оярсабаль
8
Эдегор
10
Порту
12
Виллиан Жозе
4-1-3-2
1
Жоэль
19
Барраган
2
Манди
5
Бартра
11
Алекс Морено
6
Хави Гарсия
17
Хоакин
10
Фекир
20
Каналес
7
Иглесиас
80
Морон
6
Гевара
23
Сангалли
23
Сангалли
6
Гевара
10
Оярсабаль
7
Барренечеа
7
Барренечеа
10
Оярсабаль
12
Виллиан Жозе
9
Исак
9
Исак
12
Виллиан Жозе
11
Алекс Морено
23
Педраса
23
Педраса
11
Алекс Морено
20
Каналес
18
Гуардадо
18
Гуардадо
20
Каналес
7
Иглесиас
37
Тельо
37
Тельо
7
Иглесиас
Остались в запасе
Реал Сосьедад
Бетис
3
Айэн Муньос
ЛЗ
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
24
Аднан Янузай
ПВ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
16
Диего Лайнес
ПВ
1
Дани Мартин
ВР
3
Зухаир Феддаль
ЦЗ
Главный тренер
Жоан Франсеск "Руби" Феррер
Остались в запасе
3
Айэн Муньос
ЛЗ
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
24
Аднан Янузай
ПВ
Остались в запасе
16
Диего Лайнес
ПВ
1
Дани Мартин
ВР
3
Зухаир Феддаль
ЦЗ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Главный тренер
Жоан Франсеск "Руби" Феррер
Статистика матча Реал Сосьедад - Бетис
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Реал Сосьедад
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
- : -
26.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
3 : 2
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Слован
- : -
24.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Информация о матче
Стадион:
Реале Арена
Новости команд
Все
Реал Сосьедад
Бетис
«Севилья» – «Бетис»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Ла Лига: шансы «Расинга» и «Реал Сосьедада» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
Ла Лига: шансы «Севильи» и «Бетиса» на победу в матче 13-го тура
20 ноября
Агенты Кучо Эрнандеса высказались об интересе ЦСКА
19 ноября
1
ЦСКА готов купить форварда за 20 миллионов
18 ноября
14
Ла Лига: шансы «Расинга» и «Реал Сосьедада» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
Агент Захаряна предъявил Карпину: «Устраивал рулетку с вызовами»
9 ноября
16
«Реал Сосьедад» – «Райо Вальекано»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Реал Сосьедада» и «Райо Вальекано» на победу в матче 12 тура
7 ноября
Карпин объяснил отсутствие Соболева в составе сборной России
6 ноября
16
«Севилья» – «Бетис»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Ла Лига: шансы «Севильи» и «Бетиса» на победу в матче 13-го тура
20 ноября
Агенты Кучо Эрнандеса высказались об интересе ЦСКА
19 ноября
1
ЦСКА готов купить форварда за 20 миллионов
18 ноября
14
«Эльче» – «Бетис»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+