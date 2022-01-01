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Ла Лига 2026/2027
Команды
Бетис
Состав
€ 242 млн
Бетис - состав команды
Севилья
Ла Лига 2026/2027
Стадион:
Бенито Вильямарин
Сайт:
http://www.realbetisbalompie.es
Тренер:
Мануэль Пеллегрини
Состав
Статистика
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Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
1
Вальес Альваро
Вра
29
€ 7 млн
13
Конде Диего
Вра
27
€ 3 млн
13
Адриан
Вра
39
€ 0.3 млн
40
Álvaro de Pablo
Вра
-
30
Гарсия Герман
Вра
22
-
4
Натан
Защ
25
€ 25 млн
11
Гарсия Фран
Защ
27
€ 10 млн
12
Ортис Анхель
Защ
22
€ 4 млн
23
Фирпо Хуниор
Защ
30
€ 3.5 млн
3
Льоренте Диего
Защ
33
€ 2.5 млн
2
Бельерин Эктор
Защ
31
€ 2.4 млн
5
Бартра Марк
Защ
35
€ 0.9 млн
16
Valentin Gómez
Защ
-
35
Гаррета Феликс
Защ
22
-
42
Бусто Пабло
Защ
20
-
18
Деосса Нельсон
Пол
26
€ 9 млн
8
Форнальс Пабло
Пол
30
€ 8 млн
20
Ло Чельсо Джовани
Пол
30
€ 8 млн
25
Себальос Даниэль
Пол
30
€ 7 млн
15
Фидальго Альваро
Пол
29
€ 6 млн
6
Берналь Факундо
Пол
23
€ 6 млн
21
Рока Марк
Пол
29
€ 4 млн
22
Иско
Пол
34
€ 3.5 млн
36
Darling Bladi
Пол
-
10
Эз Абде
Нап
24
€ 40 млн
7
Антони
Нап
26
€ 40 млн
19
Пэррот Трой
Нап
24
€ 25 млн
9
Эрнандес Кучо
Нап
27
€ 18 млн
17
Рикельме Родриго
Нап
26
€ 4 млн
24
Руйбаль Айтор
Нап
30
€ 4 млн
14
Лосада Икер
Нап
25
€ 1.8 млн
Всего игроков: 31, из них вратарей: 5, защитников: 10, полузащитников: 9, нападающих: 7
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