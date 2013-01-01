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Ла Лига 2026/2027
Команды
Бетис
Результаты
€ 242 млн
Бетис - результаты матчей
Севилья
Ла Лига 2026/2027
Стадион:
Бенито Вильямарин
Сайт:
http://www.realbetisbalompie.es
Тренер:
Мануэль Пеллегрини
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Испания. Примера. 2025/2026
Лига конференций. 2024/2025
Испания. Примера. 2024/2025
Лига конференций. 2023/2024
Лига Европы. 2023/2024
Испания. Примера. 2023/2024
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Испания. Сегунда. 2014/2015
Лига Европы. Квалификация 2013/2014
Испания. Примера. 2013/2014
Испания. Примера. 2012/2013
Испания. Примера. 2011/2012
Испания. Примера. 2008/2009
Испания. Примера. 2007/2008
14.09 | 22:00
Вильярреал
1 : 2
Бетис
04.09 | 22:00
Бетис
1 : 0
Реал
29.08 | 18:00
Леванте
5 : 2
Бетис
25.08 | 22:00
Валенсия
0 : 1
Бетис
21.08 | 22:00
Бетис
1 : 0
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