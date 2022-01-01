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Ла Лига 2026/2027
Команды
Бетис
Расписание
€ 242 млн
Бетис - расписание матчей
Севилья
Ла Лига 2026/2027
Стадион:
Бенито Вильямарин
Сайт:
http://www.realbetisbalompie.es
Тренер:
Мануэль Пеллегрини
Состав
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
17.09 | 20:00
Бетис
- : -
Хетафе
20.09 | 19:30
Депортиво
- : -
Бетис
11.10 | 19:30
Бетис
- : -
Осасуна
14.10 | 22:00
Бетис
- : -
Порту
18.10 | 18:00
Бетис
- : -
Барселона
21.10 | 22:00
Бетис
- : -
Фейеноорд
25.10 | 19:00
Сельта
- : -
Бетис
01.11 | 19:00
Бетис
- : -
Малага
04.11 | 23:00
Боруссия Д
- : -
Бетис
08.11 | 19:00
Эльче
- : -
Бетис
22.11 | 19:00
Севилья
- : -
Бетис
24.11 | 23:00
Слован
- : -
Бетис
29.11 | 19:00
Бетис
- : -
Райо Вальекано
06.12 | 19:00
Атлетико
- : -
Бетис
09.12 | 20:45
Бетис
- : -
Комо
13.12 | 19:00
Бетис
- : -
Расинг
20.12 | 19:00
Атлетик
- : -
Бетис
03.01 | 19:00
Бетис
- : -
Алавес
10.01 | 19:00
Эспаньол
- : -
Бетис
17.01 | 19:00
Бетис
- : -
Депортиво
20.01 | 23:00
Бетис
- : -
Арсенал
24.01 | 19:00
Реал
- : -
Бетис
27.01 | 23:00
Бавария
- : -
Бетис
31.01 | 19:00
Бетис
- : -
Эльче
07.02 | 19:00
Бетис
- : -
Севилья
14.02 | 19:00
Реал Сосьедад
- : -
Бетис
21.02 | 19:00
Малага
- : -
Бетис
28.02 | 19:00
Бетис
- : -
Вильярреал
07.03 | 19:00
Барселона
- : -
Бетис
14.03 | 19:00
Бетис
- : -
Леванте
21.03 | 19:00
Расинг
- : -
Бетис
04.04 | 18:00
Бетис
- : -
Сельта
11.04 | 18:00
Алавес
- : -
Бетис
18.04 | 18:00
Бетис
- : -
Атлетик
21.04 | 18:00
Хетафе
- : -
Бетис
02.05 | 18:00
Бетис
- : -
Валенсия
09.05 | 18:00
Бетис
- : -
Эспаньол
16.05 | 18:00
Осасуна
- : -
Бетис
23.05 | 18:00
Райо Вальекано
- : -
Бетис
30.05 | 18:00
Бетис
- : -
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