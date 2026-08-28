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«Леванте» – «Бетис»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Испании 2026/2027

28 августа 2026 9:57
Леванте - Бетис
29 авг. 2026, суббота 18:00 | Испания. Примера, 3 тур
Перейти в онлайн матча
2.20
Победа «Бетиса»
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Матч 3 тура чемпионата Испании между «Леванте» и «Бетисом» пройдет 29 августа 2026 года в Валенсии на стадионе «Сьюдад де Валенсия». Хозяева пока не знают побед в новом сезоне: ничья с «Осасуной» (0:0) и разгромное поражение от «Эспаньола» (0:3) принесли им лишь одно очко и 17-е место. Гости, напротив, уверенно стартовали с двумя победами над «Реал Сосьедад» и «Валенсией» (оба раза 1:0), с шестью баллами располагаясь на четвeртой строчке. При этом «Бетис» имеет преимущество в очных встречах – он не уступает «Леванте» в пяти последних матчах, а в восьми из них забивает. Сможет ли «Леванте» прервать эту серию на своем поле, где они редко проигрывают, или гости продолжат победную поступь и упрочат положение в лидирующей группе?

Кто победит в матче

«Леванте» постарается использовать преимущество своего поля и надежную домашнюю форму. Команда не проигрывает в десяти из двенадцати последних матчей на «Сьюдад де Валенсия», что даeт им уверенность перед встречей с фаворитом. В атаке хозяева стабильны: они забивают в четырeх последних очных матчах с «Бетисом» и в среднем за последние пять игр приносят 1,00 гола. Однако оборона действует небезупречно – в среднем 1,20 пропущенных мяча, и в стартовых турах они уже пропустили три гола от «Эспаньола». В очных встречах с «Бетисом» «Леванте» регулярно пропускает – в восьми последних матчах они не оставляли свои ворота сухими. Это создаeт серьeзный риск, но домашняя поддержка и умение забивать этому сопернику дают хозяевам шанс на успех.

«Бетис» подходит к игре в отличной форме и с явным психологическим преимуществом над соперником. Команда не проигрывает в пяти последних матчах против «Леванте» и забивает в восьми из них, что говорит о полной уверенности у чужих ворот. В атаке гости стабильны: они забивают в шести из восьми последних матчей, а в среднем за последние пять игр их нападение приносит 1,40 гола. Оборона «Бетиса» действует надeжнее, чем у хозяев – всего 0,80 пропущенного мяча в среднем за тот же период. В стартовых турах они одержали две минимальные победы, показав умение играть на результат и держать оборону. В очных встречах с «Леванте» гости также забивают в восьми последних матчах, и их уверенность в этом противостоянии должна помочь им взять три очка, несмотря на выездной статус.

Итоговый вывод: несмотря на домашнюю силу «Леванте», «Бетис» находится в лучшей форме, имеет более надeжную оборону и успешную очную статистику. Хозяева способны забить, но их уязвимая защита и регулярные пропуски от «Бетиса» делают гостей фаворитами. Наиболее вероятный исход – минимальная победа «Бетиса» с обоюдными голами.

Форма и история личных встреч

В историческом противостоянии «Бетис» имеет преимущество: 15 побед против 10 у «Леванте», ещe 5 встреч завершились вничью. При этом гости не проигрывают в пяти последних очных матчах и забивают в восьми из них. Текущая форма «Леванте» дома стабильна, но против «Бетиса» эта серия часто прерывается. Гости также стабильно забивают и редко уступают, что делает победу «Бетиса» наиболее вероятным сценарием, несмотря на домашний фактор.

Личные встречи
Побед - 9 (39%)
Ничьих - 3 (13%)
Побед - 11 (48%)
38
Забитых мячей
41
1.65
В среднем за матч
1.78
5:2
Крупнейшая победа
4:0
Самый результативный матч
Испания. Примера, 3 тур
Леванте
5 : 2
29.08.2026
Бетис
Самая крупная ничья
Испания. Примера, 4 тур
Леванте
2 : 2
14.09.2025
Бетис
Испания. Примера, 3 тур
Леванте
5 : 2
29.08.2026
Бетис
Испания. Примера, 38 тур
Бетис
2 : 1
23.05.2026
Леванте
Испания. Примера, 4 тур
Леванте
2 : 2
14.09.2025
Бетис
Испания. Примера, 24 тур
Леванте
2 : 4
13.02.2022
Бетис
Испания. Примера, 15 тур
Бетис
3 : 1
28.11.2021
Леванте
Испания. Примера, 28 тур
Бетис
2 : 0
19.03.2021
Леванте
Испания. Примера, 16 тур
Леванте
4 : 3
29.12.2020
Бетис
Испания. Примера, 32 тур
Леванте
4 : 2
28.06.2020
Бетис
Испания. Примера, 6 тур
Бетис
3 : 1
24.09.2019
Леванте
Испания. Примера, 34 тур
Леванте
4 : 0
24.04.2019
Бетис
Испания. Примера, 1 тур
Бетис
0 : 3
17.08.2018
Леванте
Испания. Примера, 25 тур
Леванте
0 : 2
26.02.2018
Бетис
Испания. Примера, 6 тур
Бетис
4 : 0
25.09.2017
Леванте
Испания. Примера, 32 тур
Бетис
1 : 0
09.04.2016
Леванте
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
0 : 1
27.11.2015
Бетис
Испания. Примера, 30 тур
Леванте
1 : 3
28.03.2014
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
0 : 0
01.11.2013
Леванте
Испания. Примера, 38 тур
Леванте
1 : 1
01.06.2013
Бетис
Испания. Примера, 19 тур
Бетис
2 : 0
13.01.2013
Леванте
Испания. Примера, 26 тур
Леванте
3 : 1
05.03.2012
Бетис
Испания. Примера, 7 тур
Бетис
0 : 1
02.10.2011
Леванте
Испания. Примера, 32 тур
Бетис
0 : 1
13.04.2008
Леванте
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
4 : 3
25.11.2007
Бетис
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Леванте
13
Мэтью Райан
ВР
3
Мануэль Санчес
ЛЗ
4
Адриан де ла Фуэнте
ЦЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
29
Начо Перес
ПЗ
24
Тиаго Фернандес
ЛВ
6
Ориоль Рей
ОП
8
Йон-Андер Оласагасти
ЦП
18
Enzo Bardeli
ЦП
7
Рохер Бруге
(К) ПВ
9
Иван Ромеро
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
Бетис
1
Альваро Вальес
ВР
11
Фран Гарсия
ЛЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
4
Натан
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
6
Факундо Берналь
ОП
21
Марк Рока
ОП
22
Иско
(К) АП
7
Антони
ПВ
17
Родриго Рикельме
ПВ
19
Трой Пэррот
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Леванте
1
Пабло Куньят
ВР
3
Ifeanyi Ndukwe
ЦЗ
14
Хорхе Кабельо
ЦЗ
33
Marc Santos
ЦЗ
22
Джереми Тольян
ПЗ
27
Пако Кортес
ЛВ
5
Уго Сотело
ЦП
6
Daniel Requena
ЦП
8
Карлос Альварес
АП
24
Виктор Гарсия
ЦФ
21
Карл Этта-Эйонг
ЦФ
11
Yanis Musuayi
ЦФ
Бетис
31
Ману Гонсалес
ВР
40
Álvaro de Pablo
ВР
16
Валентин Гомес
ЦЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
12
Анхель Ортис
ПЗ
10
Эз Абде
ЛВ
15
Альваро Фидальго
ЦП
18
Нельсон Деосса
ЦП
8
Пабло Форнальс
АП
15
Пабло Гарсия
ПВ
9
Кучо Эрнандес
ЦФ
14
Икер Лосада
ЦФ
4-1-2-2-1
13
Райан
3
Санчес
4
де ла Фуэнте
2
Манди
29
Перес
6
Рей
8
Оласагасти
18
24
Фернандес
7
Бруге
9
Ромеро
4-2-3-1
1
Вальес
2
Бельерин
5
Бартра
4
Натан
11
Гарсия
6
Берналь
21
Рока
17
Рикельме
22
Иско
7
Антони
19
Пэррот
29
Перес
22
Тольян
22
Тольян
29
Перес
18
5
Сотело
5
Сотело
18
24
Фернандес
24
Гарсия
24
Гарсия
24
Фернандес
9
Ромеро
21
Этта-Эйонг
21
Этта-Эйонг
9
Ромеро
7
Бруге
27
Кортес
27
Кортес
7
Бруге
22
Иско
8
Форнальс
8
Форнальс
22
Иско
19
Пэррот
9
Эрнандес
9
Эрнандес
19
Пэррот
21
Рока
15
Гарсия
15
Гарсия
21
Рока
17
Рикельме
18
Деосса
18
Деосса
17
Рикельме
6
Берналь
10
Эз Абде
10
Эз Абде
6
Берналь
Остались в запасе
Леванте
Бетис
1
Пабло Куньят
ВР
8
Карлос Альварес
АП
3
Ifeanyi Ndukwe
ЦЗ
14
Хорхе Кабельо
ЦЗ
33
Marc Santos
ЦЗ
6
Daniel Requena
ЦП
11
Yanis Musuayi
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
15
Альваро Фидальго
ЦП
12
Анхель Ортис
ПЗ
16
Валентин Гомес
ЦЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
14
Икер Лосада
ЦФ
31
Ману Гонсалес
ВР
40
Álvaro de Pablo
ВР
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Остались в запасе
1
Пабло Куньят
ВР
8
Карлос Альварес
АП
3
Ifeanyi Ndukwe
ЦЗ
14
Хорхе Кабельо
ЦЗ
33
Marc Santos
ЦЗ
6
Daniel Requena
ЦП
11
Yanis Musuayi
ЦФ
Остались в запасе
15
Альваро Фидальго
ЦП
12
Анхель Ортис
ПЗ
16
Валентин Гомес
ЦЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
14
Икер Лосада
ЦФ
31
Ману Гонсалес
ВР
40
Álvaro de Pablo
ВР
Главный тренер
Луиш Каштру
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Леванте
Точно не сыграют
Алехандро Примо
ВР
Бетис
Точно не сыграют
Диего Конде
ВР
Джовани Ло Чельсо
АП
José Morante
ЦФ
Gonzalo Petit
ЦФ
Айтор Руйбаль
ПВ

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Бетиса» в основное время. Отличная форма гостей, их надeжная оборона и успешная история встреч с «Леванте», а также проблемы хозяев в защите делают «Бетис» фаворитом. «Леванте» способен забить, но его оборона слишком уязвима, чтобы претендовать на очки. Рекомендуемая ставка – победа «Бетиса» с коэффициентом 2,20. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 3 тура чемпионата Испании между «Леванте» и «Бетисом» состоится 29 августа 2026 года в Валенсии на стадионе «Сьюдад де Валенсия» и начнется в 18:00 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на канале «МАТЧ! Футбол 2».

«Леванте» – «Бетис»: смотреть онлайн.

2.20
Победа «Бетиса»
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Автор: Орлов Максим
Испания. Примера Бетис Леванте
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