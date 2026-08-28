Матч 3 тура чемпионата Испании между «Леванте» и «Бетисом» пройдет 29 августа 2026 года в Валенсии на стадионе «Сьюдад де Валенсия». Хозяева пока не знают побед в новом сезоне: ничья с «Осасуной» (0:0) и разгромное поражение от «Эспаньола» (0:3) принесли им лишь одно очко и 17-е место. Гости, напротив, уверенно стартовали с двумя победами над «Реал Сосьедад» и «Валенсией» (оба раза 1:0), с шестью баллами располагаясь на четвeртой строчке. При этом «Бетис» имеет преимущество в очных встречах – он не уступает «Леванте» в пяти последних матчах, а в восьми из них забивает. Сможет ли «Леванте» прервать эту серию на своем поле, где они редко проигрывают, или гости продолжат победную поступь и упрочат положение в лидирующей группе?

Кто победит в матче

«Леванте» постарается использовать преимущество своего поля и надежную домашнюю форму. Команда не проигрывает в десяти из двенадцати последних матчей на «Сьюдад де Валенсия», что даeт им уверенность перед встречей с фаворитом. В атаке хозяева стабильны: они забивают в четырeх последних очных матчах с «Бетисом» и в среднем за последние пять игр приносят 1,00 гола. Однако оборона действует небезупречно – в среднем 1,20 пропущенных мяча, и в стартовых турах они уже пропустили три гола от «Эспаньола». В очных встречах с «Бетисом» «Леванте» регулярно пропускает – в восьми последних матчах они не оставляли свои ворота сухими. Это создаeт серьeзный риск, но домашняя поддержка и умение забивать этому сопернику дают хозяевам шанс на успех.

«Бетис» подходит к игре в отличной форме и с явным психологическим преимуществом над соперником. Команда не проигрывает в пяти последних матчах против «Леванте» и забивает в восьми из них, что говорит о полной уверенности у чужих ворот. В атаке гости стабильны: они забивают в шести из восьми последних матчей, а в среднем за последние пять игр их нападение приносит 1,40 гола. Оборона «Бетиса» действует надeжнее, чем у хозяев – всего 0,80 пропущенного мяча в среднем за тот же период. В стартовых турах они одержали две минимальные победы, показав умение играть на результат и держать оборону. В очных встречах с «Леванте» гости также забивают в восьми последних матчах, и их уверенность в этом противостоянии должна помочь им взять три очка, несмотря на выездной статус.

Итоговый вывод: несмотря на домашнюю силу «Леванте», «Бетис» находится в лучшей форме, имеет более надeжную оборону и успешную очную статистику. Хозяева способны забить, но их уязвимая защита и регулярные пропуски от «Бетиса» делают гостей фаворитами. Наиболее вероятный исход – минимальная победа «Бетиса» с обоюдными голами.

Форма и история личных встреч

В историческом противостоянии «Бетис» имеет преимущество: 15 побед против 10 у «Леванте», ещe 5 встреч завершились вничью. При этом гости не проигрывают в пяти последних очных матчах и забивают в восьми из них. Текущая форма «Леванте» дома стабильна, но против «Бетиса» эта серия часто прерывается. Гости также стабильно забивают и редко уступают, что делает победу «Бетиса» наиболее вероятным сценарием, несмотря на домашний фактор.

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Бетиса» в основное время. Отличная форма гостей, их надeжная оборона и успешная история встреч с «Леванте», а также проблемы хозяев в защите делают «Бетис» фаворитом. «Леванте» способен забить, но его оборона слишком уязвима, чтобы претендовать на очки. Рекомендуемая ставка – победа «Бетиса» с коэффициентом 2,20. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 3 тура чемпионата Испании между «Леванте» и «Бетисом» состоится 29 августа 2026 года в Валенсии на стадионе «Сьюдад де Валенсия» и начнется в 18:00 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на канале «МАТЧ! Футбол 2».