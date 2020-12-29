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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Леванте - Бетис
Леванте - Бетис: обзор матча 29 декабря 2020
Леванте
29.12.2020, вторник, 23:30
Испания. Примера, 16 тур
4 : 3
Завершен
Бетис
2'
О. Дуарте
22'
Х. Луис Моралес
24'
Х. Луис Моралес
55'
Р. Марти
12'
А. Манди
78'
С. Каналес (П)
86'
С. Каналес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Леванте - Бетис
90'
Желтая карточка
А. Манди
Замена
Г. Кочорашвили
️️️️
Х. Луис Моралес
89'
86'
ГОЛ! 4:3!
С. Каналес
Пас отдал
Х. Миранда
81'
Желтая карточка
П. Акуоку
78'
ГОЛ с пенальти! 4:2!
С. Каналес
Желтая карточка
К. Клер
75'
Замена
Коке
️️️️
Д. Гомес
72'
Замена
Г. Мелеро
️️️️
М. Мальса
71'
Красная карточка
Р. Пьер
68'
65'
Замена
Родри
️️️️
А. Гуардадо
Замена
Сон
️️️️
Х. де Фрутос
62'
Замена
С. Леон
️️️️
Р. Марти
62'
59'
Замена
С. Каналес
️️️️
Н. Фекир
59'
Замена
П. Акуоку
️️️️
Г. Родригес
59'
Замена
Д. Лайнес
️️️️
Хуанми
ГОЛ! 4:1!
Р. Марти
Пас отдал
Х. Луис Моралес
55'
Желтая карточка
Х. де Фрутос
45'
+2
37'
Замена
А. Санабрия
️️️️
К. Тельо
ГОЛ! 3:1!
Х. Луис Моралес
24'
ГОЛ! 2:1!
Х. Луис Моралес
Пас отдал
Д. Гомес
22'
Желтая карточка
Р. Марти
16'
12'
ГОЛ! 1:1!
А. Манди
ГОЛ! 1:0!
О. Дуарте
Пас отдал
Х. де Фрутос
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Леванте
13
Айтор
ВР
18
Карлос Клер
ЛЗ
44
Робер Пьер
ЦЗ
6
Оскар Дуарте
ЦЗ
22
Неманья Радойя
ЦЗ
21
Хорхе Мирамон
ПЗ
11
Микаэль Мальса
ОП
19
Хорхе де Фрутос
ПВ
99
Дани Гомес
ЦФ
9
Рохер Марти
ЦФ
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
Бетис
1
Жоэль
ВР
33
Хуан Миранда
ЛЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
22
Эмерсон
ПЗ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
2
Гидо Родригес
ЦП
18
Андрес Гуардадо
ЦП
10
Набиль Фекир
АП
24
Айтор Руйбаль
ПВ
7
Хуанми
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Леванте
25
Дани Карденас
ВР
1
Коке Вегас
ВР
3
Антонио Гарсия
ЛЗ
17
Сон
ПЗ
23
Коке
ПЗ
8
Георгий Кочорашвили
ЦП
16
Гонсало Мелеро
ЦП
19
Эдгар Севикян
ПВ
16
Рубен Рочина
ПВ
31
Alfredo Pedraza
ЦФ
11
Серхио Леон
ЦФ
Бетис
1
Дани Мартин
ВР
5
Джеованни Барба
ЦЗ
26
Сидней
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
24
Поль Акуоку
ЦП
10
Родри
АП
20
Серхио Каналес
АП
16
Диего Лайнес
ПВ
17
Хоакин
ПВ
19
Антонио Санабрия
ЦФ
7
Борха Иглесиас
ЦФ
80
Лорен Морон
ЦФ
3-3-1-3
13
Айтор
44
Пьер
6
Дуарте
22
Радойя
18
Клер
11
Мальса
21
Мирамон
19
де Фрутос
25
Моралес
9
Марти
99
Гомес
4-2-3-1
1
Жоэль
22
Эмерсон
2
Манди
4
Руис
33
Миранда
2
Родригес
18
Гуардадо
24
Руйбаль
10
Фекир
37
Тельо
7
Хуанми
19
де Фрутос
17
Сон
17
Сон
19
де Фрутос
99
Гомес
23
Коке
23
Коке
99
Гомес
25
Моралес
8
Кочорашвили
8
Кочорашвили
25
Моралес
11
Мальса
16
Мелеро
16
Мелеро
11
Мальса
9
Марти
11
Леон
11
Леон
9
Марти
2
Родригес
24
Акуоку
24
Акуоку
2
Родригес
7
Хуанми
16
Лайнес
16
Лайнес
7
Хуанми
18
Гуардадо
10
Родри
10
Родри
18
Гуардадо
10
Фекир
20
Каналес
20
Каналес
10
Фекир
37
Тельо
19
Санабрия
19
Санабрия
37
Тельо
Остались в запасе
Леванте
Бетис
31
Alfredo Pedraza
ЦФ
19
Эдгар Севикян
ПВ
25
Дани Карденас
ВР
1
Коке Вегас
ВР
3
Антонио Гарсия
ЛЗ
16
Рубен Рочина
ПВ
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
5
Джеованни Барба
ЦЗ
1
Дани Мартин
ВР
26
Сидней
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
17
Хоакин
ПВ
7
Борха Иглесиас
ЦФ
80
Лорен Морон
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Остались в запасе
31
Alfredo Pedraza
ЦФ
19
Эдгар Севикян
ПВ
25
Дани Карденас
ВР
1
Коке Вегас
ВР
3
Антонио Гарсия
ЛЗ
16
Рубен Рочина
ПВ
Остались в запасе
5
Джеованни Барба
ЦЗ
1
Дани Мартин
ВР
26
Сидней
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
17
Хоакин
ПВ
7
Борха Иглесиас
ЦФ
80
Лорен Морон
ЦФ
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Статистика матча Леванте - Бетис
3
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Леванте
Испания. Примера, 14 тур
Леванте
- : -
27.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
1 : 1
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Слован
- : -
24.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Информация о матче
Стадион:
Сьюдад де Валенсия
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