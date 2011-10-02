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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Бетис - Леванте
Бетис - Леванте: обзор матча 02 октября 2011
Бетис
02.10.2011, воскресенье, 18:00
Испания. Примера, 7 тур
0 : 1
Завершен
Леванте
33'
Х.
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бетис - Леванте
Замена
П. Лопес
️️️️
Вальдо
Замена
Р. Суарес
️️️️
Х.
Желтая карточка
Ириней
Замена
Ф. Фаринос
️️️️
Х. Баркеро
Замена
С. Севилья
️️️️
Х. Перейра
Желтая карточка
Х. Баркеро
Замена
А. Посуэло
️️️️
Д. Монтеро
+3
Желтая карточка
Х.
Желтая карточка
Х. Перейра
+1
ГОЛ! 0:1!
Х.
Пас отдал
Вальдо
Желтая карточка
Нано
Желтая карточка
Х. Вента
Замена
А. Амайя
️️️️
Марио
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бетис
13
Касто
ВР
23
Начо
ЛЗ
3
Марио
ЦЗ
5
Хосе Антонио Дорадо
ЦЗ
2
Хавьер Чика
ПЗ
22
Хуанма
ЛВ
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
10
Джефферсон Монтеро
ЦП
0
Ириней
ЦП
9
Хонатан Перейра
ЦФ
24
Роке Санта Крус
ЦФ
Главный тренер
Пепе Мель
Леванте
78
Густаво Мунуа
ВР
15
Асьер Дель Орно
ЛЗ
18
Серхио Бальестерос
ЦЗ
3
Нано
ЦЗ
18
Хави Вента
ПЗ
20
Хуанлу
ЛВ
10
Висенте Иборра
ЦП
25
Хавьер Торрес
ЦП
9
Хосе Баркеро
АП
23
Вальдо
ПВ
2
Аруна Коне
ЦФ
Главный тренер
Хуан Игнасио Мартинес
Бетис
13
Иньяки Гоитиа
ВР
4
Антонио Амайя
ЦЗ
11
Момо
ЦП
8
Хавьер Матилья
ЦП
8
Сальвадор Севилья
ЦП
8
Алехандро Посуэло
ЦП
19
Хорхе Молина
ЦФ
Леванте
1
Кейлор Навас
ВР
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
15
Франциско Фаринос
ЦП
21
Рубен Суарес
АП
7
Карлос Аранда
ЦФ
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
4-3-1-2
13
Касто
23
Начо
3
Марио
5
Дорадо
2
Чика
7
Эчебаррия
10
Монтеро
0
Ириней
22
Хуанма
24
Санта Крус
9
Перейра
4-2-3-1
78
Мунуа
18
Вента
18
Бальестерос
3
Нано
15
Дель Орно
10
Иборра
25
Торрес
23
Вальдо
9
Баркеро
20
Хуанлу
2
Коне
3
Марио
4
Амайя
4
Амайя
3
Марио
9
Перейра
8
Севилья
8
Севилья
9
Перейра
10
Монтеро
8
Посуэло
8
Посуэло
10
Монтеро
23
Вальдо
19
Лопес
19
Лопес
23
Вальдо
9
Баркеро
15
Фаринос
15
Фаринос
9
Баркеро
20
Хуанлу
21
Суарес
21
Суарес
20
Хуанлу
Остались в запасе
Бетис
Леванте
13
Иньяки Гоитиа
ВР
11
Момо
ЦП
8
Хавьер Матилья
ЦП
19
Хорхе Молина
ЦФ
Главный тренер
Пепе Мель
1
Кейлор Навас
ВР
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
7
Карлос Аранда
ЦФ
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
Главный тренер
Хуан Игнасио Мартинес
Остались в запасе
13
Иньяки Гоитиа
ВР
11
Момо
ЦП
8
Хавьер Матилья
ЦП
19
Хорхе Молина
ЦФ
Остались в запасе
1
Кейлор Навас
ВР
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
7
Карлос Аранда
ЦФ
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
Главный тренер
Пепе Мель
Главный тренер
Хуан Игнасио Мартинес
Статистика матча Бетис - Леванте
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Бетис
1 : 0
21.10.2026
Фейеноорд
Леванте
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Информация о матче
Стадион:
Бенито Вильямарин
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