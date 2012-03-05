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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Леванте - Бетис
Леванте - Бетис: обзор матча 05 марта 2012
Леванте
05.03.2012, понедельник, 23:59
Испания. Примера, 26 тур
3 : 1
Завершен
Бетис
34'
Х. Баркеро
42'
Х. Торрес
51'
А. Коне
43'
Х. Молина
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Леванте - Бетис
Замена
М. Пальярдо
️️️️
Вальдо
Желтая карточка
Хуанфран
Замена
Р. Суарес
️️️️
А. Геззаль
Замена
Х. Вента
️️️️
А. Коне
Желтая карточка
Вальдо
Желтая карточка
В. Иборра
Замена
Х. Альберто Каньяс
️️️️
С. Севилья
Желтая карточка
Х. Перейра
Замена
Х. Перейра
️️️️
Д. Монтеро
Желтая карточка
Фабри
Замена
Р. Санта Крус
️️️️
Паулао
ГОЛ! 3:1!
А. Коне
Пас отдал
А. Геззаль
Желтая карточка
С. Севилья
ГОЛ! 2:1!
Х. Молина
ГОЛ! 2:0!
Х. Торрес
Пас отдал
Хуанфран
Желтая карточка
С. Бальестерос
ГОЛ! 1:0!
Х. Баркеро
Желтая карточка
П. Лопес
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Леванте
78
Густаво Мунуа
ВР
12
Хуанфран
ЛЗ
18
Серхио Бальестерос
ЦЗ
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
25
Хавьер Торрес
ЦП
10
Висенте Иборра
ЦП
9
Хосе Баркеро
АП
23
Вальдо
ПВ
2
Аруна Коне
ЦФ
5
Абделькадер Геззаль
ЦФ
Главный тренер
Хуан Игнасио Мартинес
Бетис
31
Фабри
ВР
23
Начо
ЛЗ
5
Хосе Антонио Дорадо
ЦЗ
3
Паулао
ЦЗ
22
Маркос Нельсон
ПЗ
0
Ириней
ЦП
8
Сальвадор Севилья
ЦП
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
10
Джефферсон Монтеро
ЦП
24
Рубен Кастро
ЦФ
19
Хорхе Молина
ЦФ
Главный тренер
Пепе Мель
Леванте
1
Кейлор Навас
ВР
4
Давид Наварро
ЦЗ
18
Хави Вента
ПЗ
11
Оскар Серрано
ЛВ
14
Мигель Пальярдо
ЦП
21
Рубен Суарес
АП
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
Бетис
13
Касто
ВР
29
Астарлоа Устариц
ЦЗ
22
Хуанма
ЛВ
8
Хавьер Матилья
ЦП
87
Хосе Альберто Каньяс
ЦП
24
Роке Санта Крус
ЦФ
9
Хонатан Перейра
ЦФ
4-2-2-2
78
Мунуа
12
Хуанфран
18
Бальестерос
22
Кабрал
19
Лопес
25
Торрес
10
Иборра
9
Баркеро
23
Вальдо
5
Геззаль
2
Коне
4-4-2
31
Фабри
22
Нельсон
5
Дорадо
3
Паулао
23
Начо
8
Севилья
7
Эчебаррия
10
Монтеро
0
Ириней
19
Молина
24
Кастро
2
Коне
18
Вента
18
Вента
2
Коне
23
Вальдо
14
Пальярдо
14
Пальярдо
23
Вальдо
5
Геззаль
21
Суарес
21
Суарес
5
Геззаль
8
Севилья
87
Каньяс
87
Каньяс
8
Севилья
3
Паулао
24
Санта Крус
24
Санта Крус
3
Паулао
10
Монтеро
9
Перейра
9
Перейра
10
Монтеро
Остались в запасе
Леванте
Бетис
1
Кейлор Навас
ВР
4
Давид Наварро
ЦЗ
11
Оскар Серрано
ЛВ
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
Главный тренер
Хуан Игнасио Мартинес
13
Касто
ВР
29
Астарлоа Устариц
ЦЗ
8
Хавьер Матилья
ЦП
22
Хуанма
ЛВ
Главный тренер
Пепе Мель
Остались в запасе
1
Кейлор Навас
ВР
4
Давид Наварро
ЦЗ
11
Оскар Серрано
ЛВ
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
Остались в запасе
13
Касто
ВР
29
Астарлоа Устариц
ЦЗ
8
Хавьер Матилья
ЦП
22
Хуанма
ЛВ
Главный тренер
Хуан Игнасио Мартинес
Главный тренер
Пепе Мель
Статистика матча Леванте - Бетис
5
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Леванте
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Бетис
1 : 0
21.10.2026
Фейеноорд
Информация о матче
Стадион:
Сьюдад де Валенсия
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