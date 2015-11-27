Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Леванте - Бетис
Леванте - Бетис: обзор матча 27 ноября 2015
Леванте
27.11.2015, пятница, 22:30
Испания. Примера, 13 тур
0 : 1
Завершен
Бетис
4'
Р. Кастро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Леванте - Бетис
Желтая карточка
В. Касадесус
90'
+5
90'
Желтая карточка
А. Адан
90'
Замена
Ф. Молинеро
️️️️
Хоакин
83'
Замена
Ж. Фигерас
️️️️
Д. Себальос
Красная карточка
Хуанфран
81'
80'
Желтая карточка
Ф. Варела
79'
Вторая желтая
Х. Вестерманн
Желтая карточка
П. Лопес
78'
75'
Замена
Р. ван дер Ваарт
️️️️
А. Сехудо
Замена
Н. Гилас
️️️️
Верса
74'
Желтая карточка
Р. Марти
71'
Замена
Р. Марти
️️️️
Дейверсон
68'
Желтая карточка
З. Феддаль
66'
Замена
В. Касадесус
️️️️
Р. Гарсия
60'
48'
Желтая карточка
Х. Вестерманн
Желтая карточка
Верса
44'
37'
Желтая карточка
А. Н'Диайе
14'
Желтая карточка
А. Сехудо
Желтая карточка
Дейверсон
14'
4'
ГОЛ! 0:1!
Р. Кастро
Пас отдал
Хоакин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Леванте
23
Рубен
ВР
3
Антонио Гарсия
ЛЗ
3
Зухаир Феддаль
ЦЗ
4
Давид Наварро
ЦЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
14
Рубен Гарсия
ЛВ
12
Верса
ЦП
6
Виктор Камараса
ЦП
23
Жуниор Симао
ЦП
16
Дейверсон
ЦФ
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
Главный тренер
Жоан Франсеск "Руби" Феррер
Бетис
1
Антонио Адан
ВР
18
Бруно Гонсалес
ЦЗ
16
Хайко Вестерманн
ЦЗ
3
Франсиско Варела
ЦЗ
12
Кристиано Пиччини
ПЗ
6
Петрос
ОП
25
Даниэль Себальос
ЦП
21
Альфред Н'Диайе
ЦП
16
Альваро Сехудо
ПП
17
Хоакин
ПВ
24
Рубен Кастро
ЦФ
Главный тренер
Пепе Мель
Леванте
13
Диего Мариньо
ВР
12
Хуанфран
ЛЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
8
Жефферсон Лерма
ЦП
17
Жорди Ксуметра
ПП
11
Виктор Касадесус
ЦФ
9
Набиль Гилас
ЦФ
9
Рохер Марти
ЦФ
Бетис
1
Даниэль Хименес
ВР
21
Жорди Фигерас
ЦЗ
2
Франциско Молинеро
ЦЗ
25
Хавьер Торрес
ЦП
8
Рафаэль ван дер Ваарт
АП
20
Франциско Портильо
ПВ
19
Хорхе Молина
ЦФ
4-3-1-2
23
Рубен
3
Гарсия
3
Феддаль
4
Наварро
19
Лопес
12
Верса
6
Камараса
23
Симао
14
Гарсия
25
Моралес
16
Дейверсон
4-1-3-1-1
1
Адан
12
Пиччини
16
Вестерманн
3
Варела
18
Гонсалес
6
Петрос
16
Сехудо
21
Н'Диайе
25
Себальос
17
Хоакин
24
Кастро
14
Гарсия
11
Касадесус
11
Касадесус
14
Гарсия
12
Верса
9
Гилас
9
Гилас
12
Верса
16
Дейверсон
9
Марти
9
Марти
16
Дейверсон
25
Себальос
21
Фигерас
21
Фигерас
25
Себальос
17
Хоакин
2
Молинеро
2
Молинеро
17
Хоакин
16
Сехудо
8
ван дер Ваарт
8
ван дер Ваарт
16
Сехудо
Остались в запасе
Леванте
Бетис
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
13
Диего Мариньо
ВР
12
Хуанфран
ЛЗ
8
Жефферсон Лерма
ЦП
17
Жорди Ксуметра
ПП
Главный тренер
Жоан Франсеск "Руби" Феррер
1
Даниэль Хименес
ВР
25
Хавьер Торрес
ЦП
20
Франциско Портильо
ПВ
19
Хорхе Молина
ЦФ
Главный тренер
Пепе Мель
Остались в запасе
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
13
Диего Мариньо
ВР
12
Хуанфран
ЛЗ
8
Жефферсон Лерма
ЦП
17
Жорди Ксуметра
ПП
Остались в запасе
1
Даниэль Хименес
ВР
25
Хавьер Торрес
ЦП
20
Франциско Портильо
ПВ
19
Хорхе Молина
ЦФ
Главный тренер
Жоан Франсеск "Руби" Феррер
Главный тренер
Пепе Мель
Статистика матча Леванте - Бетис
6
1
1
5
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
6
5
Матчи команд
Леванте
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Бетис
1 : 0
21.10.2026
Фейеноорд
Информация о матче
Главный судья:
Хосе Мария Санчес Мартинес
Стадион:
Сьюдад де Валенсия
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 2
Новости команд
Все
Леванте
Бетис
«Сельта» – «Леванте»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Эльче» – «Бетис»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Сельты» и «Леванте» на победу в матче 12 тура
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Эльче» и «Бетиса» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Боруссия Д» – «Бетис»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 4 ноября 2026
4 ноября
«Сельта» – «Леванте»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Сельты» и «Леванте» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Леванте» – «Атлетико»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Ла Лига Испании: шансы «Леванте» и «Атлетико» на победу в матче 11-го тура
30 октября
«Реал Сосьедад» – «Леванте»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 октября 2026
25 октября
«Эльче» – «Бетис»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Эльче» и «Бетиса» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Боруссия Д» – «Бетис»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 4 ноября 2026
4 ноября
«Боруссия Д» – «Бетис» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 4 ноября 2026
3 ноября
Лига чемпионов: шансы «Боруссии Д» и «Бетиса» на победу в матче 4 тура
3 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+