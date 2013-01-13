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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Бетис - Леванте
Бетис - Леванте: обзор матча 13 января 2013
Бетис
13.01.2013, воскресенье, 15:00
Испания. Примера, 19 тур
2 : 0
Завершен
Леванте
7'
Х. Кэмпбелл
63'
Р. Кастро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бетис - Леванте
Замена
С. Агра
️️️️
Х. Кэмпбелл
87'
Замена
Х. Антонио Дорадо
️️️️
Ноно
82'
72'
Замена
П. Риос
️️️️
Н. Эль-Жар
ГОЛ! 2:0!
Р. Кастро
Пас отдал
Начо
63'
62'
Замена
Анхель
️️️️
Р. Марти
61'
Желтая карточка
Хуанфран
58'
Желтая карточка
Р. Марти
Замена
Э. Виларчао
️️️️
А. Вадильо
57'
46'
Замена
О. Мартинс
️️️️
Х.
Желтая карточка
Начо
39'
37'
Желтая карточка
Н. Эль-Жар
Желтая карточка
Р. Перес
20'
16'
Желтая карточка
П. Диоп
ГОЛ! 1:0!
Х. Кэмпбелл
Пас отдал
Р. Кастро
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бетис
13
Адриан
ВР
23
Начо
ЛЗ
3
Марио
ЦЗ
4
Антонио Амайя
ЦЗ
2
Хавьер Чика
ПЗ
14
Альваро Вадильо
ЛВ
21
Рубен Перес
ЦП
30
Ноно
ЦП
10
Хоэль Кэмпбелл
ЦФ
19
Хорхе Молина
ЦФ
24
Рубен Кастро
ЦФ
Главный тренер
Пепе Мель
Леванте
78
Густаво Мунуа
ВР
12
Хуанфран
ЛЗ
4
Давид Наварро
ЦЗ
18
Серхио Бальестерос
ЦЗ
22
Кристиан Лелль
ПЗ
14
Рубен Гарсия
ЛВ
20
Хуанлу
ЛВ
18
Папакоули Диоп
ОП
21
Мичел
ЦП
9
Рохер Марти
ЦФ
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
Главный тренер
Хуан Игнасио Мартинес
Бетис
13
Касто
ВР
3
Паулао
ЦЗ
24
Дамьен Перки
ЦЗ
5
Хосе Антонио Дорадо
ЦЗ
30
Эдер Виларчао
ЦП
37
Энеко Эизменди
ЦФ
7
Сальвадор Агра
ЦФ
Леванте
1
Кейлор Навас
ВР
5
Эктор Родас
ЦЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
14
Мигель Пальярдо
ЦП
16
Педро Риос
ПВ
9
Обафеми Мартинс
ЦФ
9
Анхель
ЦФ
4-2-1-3
13
Адриан
23
Начо
3
Марио
4
Амайя
2
Чика
21
Перес
30
Ноно
14
Вадильо
24
Кастро
19
Молина
10
Кэмпбелл
4-1-1-2-2
78
Мунуа
22
Лелль
4
Наварро
18
Бальестерос
12
Хуанфран
18
Диоп
21
Мичел
14
Гарсия
20
Хуанлу
25
Эль-Жар
9
Марти
14
Вадильо
30
Виларчао
30
Виларчао
14
Вадильо
30
Ноно
5
Дорадо
5
Дорадо
30
Ноно
10
Кэмпбелл
7
Агра
7
Агра
10
Кэмпбелл
25
Эль-Жар
16
Риос
16
Риос
25
Эль-Жар
20
Хуанлу
9
Мартинс
9
Мартинс
20
Хуанлу
9
Марти
9
Анхель
9
Анхель
9
Марти
Остались в запасе
Бетис
Леванте
37
Энеко Эизменди
ЦФ
13
Касто
ВР
3
Паулао
ЦЗ
24
Дамьен Перки
ЦЗ
Главный тренер
Пепе Мель
1
Кейлор Навас
ВР
5
Эктор Родас
ЦЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
14
Мигель Пальярдо
ЦП
Главный тренер
Хуан Игнасио Мартинес
Остались в запасе
37
Энеко Эизменди
ЦФ
13
Касто
ВР
3
Паулао
ЦЗ
24
Дамьен Перки
ЦЗ
Остались в запасе
1
Кейлор Навас
ВР
5
Эктор Родас
ЦЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
14
Мигель Пальярдо
ЦП
Главный тренер
Пепе Мель
Главный тренер
Хуан Игнасио Мартинес
Статистика матча Бетис - Леванте
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Бетис
1 : 0
21.10.2026
Фейеноорд
Леванте
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Информация о матче
Стадион:
Бенито Вильямарин
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