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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Леванте - Бетис
Леванте - Бетис: обзор матча 26 февраля 2018
Леванте
26.02.2018, понедельник, 23:00
Испания. Примера, 25 тур
0 : 2
Завершен
Бетис
55'
Чема (АГ)
69'
С. Леон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Леванте - Бетис
Желтая карточка
Ш. Дукур
83'
Желтая карточка
Чема
80'
Желтая карточка
Р. Марти
76'
69'
ГОЛ! 0:2!
С. Леон
Желтая карточка
Ж. Лерма
62'
55'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Чема
Желтая карточка
А. Садику
38'
32'
Желтая карточка
А. Манди
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Леванте
13
Ойер
ВР
13
Антонио Луна
ЛЗ
21
Серхио Поштиго
ЦЗ
5
Чема
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
8
Шейк Дукур
ОП
8
Жефферсон Лерма
ЦП
23
Джейсон
ПВ
19
Армандо Садику
ЦФ
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
9
Рохер Марти
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
Бетис
1
Антонио Адан
ВР
2
Айсса Манди
ЦЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
6
Хави Гарсия
ЦП
27
Франсис
ЦП
8
Фабиан Руис
ЦП
10
Рияд Будебуз
АП
17
Хоакин
ПВ
11
Серхио Леон
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Леванте
3
Антонио Гарсия
ЛЗ
44
Робер Пьер
ЦЗ
20
Хосе Кампанья
ЦП
16
Рубен Рочина
ПВ
11
Иви
ЦФ
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
Бетис
12
Рафа Наварро
ЦЗ
22
Риза Дурмиси
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
6
Виктор Камараса
ЦП
24
Рубен Кастро
ЦФ
4-1-1-1-3
13
Ойер
13
Луна
21
Поштиго
5
Чема
23
Коке
8
Дукур
8
Лерма
23
Джейсон
9
Марти
25
Моралес
19
Садику
2-3-2-1
1
Адан
2
Манди
5
Бартра
6
Хави Гарсия
27
Франсис
8
Руис
17
Хоакин
10
Будебуз
11
Леон
Остались в запасе
Леванте
Бетис
3
Антонио Гарсия
ЛЗ
44
Робер Пьер
ЦЗ
20
Хосе Кампанья
ЦП
16
Рубен Рочина
ПВ
11
Иви
ЦФ
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
12
Рафа Наварро
ЦЗ
22
Риза Дурмиси
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
6
Виктор Камараса
ЦП
37
Кристиан Тельо
ЛВ
24
Рубен Кастро
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Остались в запасе
3
Антонио Гарсия
ЛЗ
44
Робер Пьер
ЦЗ
20
Хосе Кампанья
ЦП
16
Рубен Рочина
ПВ
11
Иви
ЦФ
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
Остались в запасе
12
Рафа Наварро
ЦЗ
22
Риза Дурмиси
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
6
Виктор Камараса
ЦП
37
Кристиан Тельо
ЛВ
24
Рубен Кастро
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Статистика матча Леванте - Бетис
5
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Леванте
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Бетис
1 : 0
21.10.2026
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Информация о матче
Стадион:
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