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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Бетис - Леванте
Бетис - Леванте: обзор матча 19 марта 2021
Бетис
19.03.2021, пятница, 23:00
Испания. Примера, 28 тур
2 : 0
Завершен
Леванте
70'
Н. Фекир
75'
Хуанми
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бетис - Леванте
Замена
Хоакин
️️️️
Б. Иглесиас
90'
Желтая карточка
В. Карвалью
84'
83'
Замена
О. Дуарте
️️️️
Х. Мирамон
77'
Замена
С. Леон
️️️️
Д. Гомес
77'
Замена
М. Мальса
️️️️
Н. Вукчевич
77'
Замена
Сон
️️️️
Х. Луис Моралес
ГОЛ! 2:0!
Хуанми
75'
ГОЛ! 1:0!
Н. Фекир
Пас отдал
А. Манди
70'
Замена
Хуанми
️️️️
Д. Лайнес
66'
Замена
В. Карвалью
️️️️
Г. Родригес
66'
Желтая карточка
Г. Родригес
57'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бетис
1
Клаудио Браво
ВР
11
Алекс Морено
ЛЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
22
Эмерсон
ПЗ
18
Андрес Гуардадо
ЦП
2
Гидо Родригес
ЦП
10
Набиль Фекир
АП
20
Серхио Каналес
АП
16
Диего Лайнес
ПВ
7
Борха Иглесиас
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Леванте
13
Айтор
ВР
18
Карлос Клер
ЛЗ
21
Рубен Везо
ЦЗ
44
Робер Пьер
ЦЗ
21
Хорхе Мирамон
ПЗ
17
Никола Вукчевич
ОП
10
Энис Барди
АП
19
Хорхе де Фрутос
ПВ
9
Рохер Марти
ЦФ
99
Дани Гомес
ЦФ
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
Бетис
1
Жоэль
ВР
33
Хуан Миранда
ЛЗ
26
Сидней
ЦЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
19
Яссин Фекир
ЛВ
10
Вильям Карвалью
ОП
24
Поль Акуоку
ЦП
24
Айтор Руйбаль
ПВ
17
Хоакин
ПВ
7
Хуанми
ЦФ
80
Лорен Морон
ЦФ
Леванте
25
Дани Карденас
ВР
3
Антонио Гарсия
ЛЗ
6
Оскар Дуарте
ЦЗ
17
Сон
ПЗ
23
Коке
ПЗ
11
Микаэль Мальса
ОП
8
Шейк Дукур
ОП
11
Серхио Леон
ЦФ
4-2-3-1
1
Браво
11
Алекс Морено
2
Манди
4
Руис
22
Эмерсон
18
Гуардадо
2
Родригес
10
Фекир
20
Каналес
16
Лайнес
7
Иглесиас
4-1-2-3
13
Айтор
21
Мирамон
21
Рубен Везо
44
Пьер
18
Клер
17
Вукчевич
19
де Фрутос
10
Барди
25
Моралес
99
Гомес
9
Марти
2
Родригес
10
Карвалью
10
Карвалью
2
Родригес
7
Иглесиас
17
Хоакин
17
Хоакин
7
Иглесиас
16
Лайнес
7
Хуанми
7
Хуанми
16
Лайнес
17
Вукчевич
11
Мальса
11
Мальса
17
Вукчевич
21
Мирамон
6
Дуарте
6
Дуарте
21
Мирамон
25
Моралес
17
Сон
17
Сон
25
Моралес
99
Гомес
11
Леон
11
Леон
99
Гомес
Остались в запасе
Бетис
Леванте
19
Яссин Фекир
ЛВ
1
Жоэль
ВР
33
Хуан Миранда
ЛЗ
26
Сидней
ЦЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
24
Поль Акуоку
ЦП
24
Айтор Руйбаль
ПВ
80
Лорен Морон
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
25
Дани Карденас
ВР
3
Антонио Гарсия
ЛЗ
23
Коке
ПЗ
8
Шейк Дукур
ОП
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
Остались в запасе
19
Яссин Фекир
ЛВ
1
Жоэль
ВР
33
Хуан Миранда
ЛЗ
26
Сидней
ЦЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
24
Поль Акуоку
ЦП
24
Айтор Руйбаль
ПВ
80
Лорен Морон
ЦФ
Остались в запасе
25
Дани Карденас
ВР
3
Антонио Гарсия
ЛЗ
23
Коке
ПЗ
8
Шейк Дукур
ОП
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
Статистика матча Бетис - Леванте
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Слован
- : -
24.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Леванте
Испания. Примера, 14 тур
Леванте
- : -
27.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
1 : 1
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Стадион:
Бенито Вильямарин
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