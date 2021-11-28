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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Бетис - Леванте
Бетис - Леванте: обзор матча 28 ноября 2021
Бетис
28.11.2021, воскресенье, 16:00
Испания. Примера, 15 тур
3 : 1
Завершен
Леванте
54'
Хуанми
63'
Хуанми
78'
Хуанми
7'
Ш. Мустафи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бетис - Леванте
Замена
Д. Лайнес
️️️️
Н. Фекир
90'
+1
ГОЛ! 3:1!
Хуанми
Пас отдал
Н. Фекир
78'
Замена
Э. Гонсалес
️️️️
А. Руйбаль
76'
Желтая карточка
Н. Фекир
71'
67'
Желтая карточка
М. Мальса
ГОЛ! 2:1!
Хуанми
Пас отдал
В. Жозе
63'
63'
Замена
Р. Сольдадо
️️️️
Х. де Фрутос
ГОЛ! 1:1!
Хуанми
Пас отдал
В. Жозе
54'
Желтая карточка
В. Руис
40'
29'
Желтая карточка
Р. Марти
17'
Желтая карточка
Р. Везо
7'
ГОЛ! 0:1!
Ш. Мустафи
Пас отдал
Э. Барди
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бетис
1
Руй Силва
ВР
11
Алекс Морено
ЛЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
2
Гидо Родригес
ЦП
18
Андрес Гуардадо
ЦП
20
Серхио Каналес
АП
10
Набиль Фекир
АП
24
Айтор Руйбаль
ПВ
12
Виллиан Жозе
ЦФ
7
Хуанми
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Леванте
25
Дани Карденас
ВР
18
Карлос Клер
ЛЗ
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
21
Рубен Везо
ЦЗ
17
Сон
ПЗ
11
Микаэль Мальса
ОП
20
Хосе Кампанья
ЦП
10
Энис Барди
АП
19
Хорхе де Фрутос
ПВ
9
Рохер Марти
ЦФ
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
Бетис
1
Жоэль
ВР
33
Хуан Миранда
ЛЗ
6
Эдгар Гонсалес
ЦЗ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
10
Вильям Карвалью
ОП
24
Поль Акуоку
ЦП
16
Диего Лайнес
ПВ
17
Хоакин
ПВ
10
Робер Гонсалес
ЦФ
7
Борха Иглесиас
ЦФ
Леванте
13
Айтор
ВР
15
Энрик Франкеса
ЛЗ
6
Оскар Дуарте
ЦЗ
44
Робер Пьер
ЦЗ
22
Неманья Радойя
ЦЗ
21
Хорхе Мирамон
ПЗ
23
Коке
ПЗ
17
Никола Вукчевич
ОП
18
Пепелу
ЦП
18
Пабло Мартинес
ЦП
99
Дани Гомес
ЦФ
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
3-2-3-2
1
Силва
11
Алекс Морено
4
Руис
5
Бартра
2
Родригес
18
Гуардадо
20
Каналес
10
Фекир
24
Руйбаль
7
Хуанми
12
Виллиан Жозе
4-1-1-2-2
25
Карденас
17
Сон
13
Мустафи
21
Рубен Везо
18
Клер
11
Мальса
20
Кампанья
19
де Фрутос
10
Барди
25
Моралес
9
Марти
10
Фекир
16
Лайнес
16
Лайнес
10
Фекир
24
Руйбаль
6
Гонсалес
6
Гонсалес
24
Руйбаль
19
де Фрутос
9
Сольдадо
9
Сольдадо
19
де Фрутос
Остались в запасе
Бетис
Леванте
1
Жоэль
ВР
33
Хуан Миранда
ЛЗ
10
Вильям Карвалью
ОП
24
Поль Акуоку
ЦП
37
Кристиан Тельо
ЛВ
17
Хоакин
ПВ
10
Робер Гонсалес
ЦФ
7
Борха Иглесиас
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
13
Айтор
ВР
15
Энрик Франкеса
ЛЗ
6
Оскар Дуарте
ЦЗ
44
Робер Пьер
ЦЗ
22
Неманья Радойя
ЦЗ
21
Хорхе Мирамон
ПЗ
23
Коке
ПЗ
17
Никола Вукчевич
ОП
18
Пепелу
ЦП
18
Пабло Мартинес
ЦП
99
Дани Гомес
ЦФ
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
Остались в запасе
1
Жоэль
ВР
33
Хуан Миранда
ЛЗ
10
Вильям Карвалью
ОП
24
Поль Акуоку
ЦП
37
Кристиан Тельо
ЛВ
17
Хоакин
ПВ
10
Робер Гонсалес
ЦФ
7
Борха Иглесиас
ЦФ
Остались в запасе
13
Айтор
ВР
15
Энрик Франкеса
ЛЗ
6
Оскар Дуарте
ЦЗ
44
Робер Пьер
ЦЗ
22
Неманья Радойя
ЦЗ
21
Хорхе Мирамон
ПЗ
23
Коке
ПЗ
17
Никола Вукчевич
ОП
18
Пепелу
ЦП
18
Пабло Мартинес
ЦП
99
Дани Гомес
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
Статистика матча Бетис - Леванте
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Бетис
Испания. Примера, 14 тур
Бетис
- : -
28.11.2026
Райо Вальекано
Лига чемпионов, Общий этап
Слован
0 : 2
24.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Леванте
Испания. Примера, 14 тур
Леванте
- : -
27.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
1 : 1
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
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3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Стадион:
Бенито Вильямарин
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