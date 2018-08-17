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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Бетис - Леванте
Бетис - Леванте: обзор матча 17 августа 2018
Бетис
17.08.2018, пятница, 23:15
Испания. Примера, 1 тур
0 : 3
Завершен
Леванте
37'
Р. Марти
54'
Х. Луис Моралес
90+5'
Х. Луис Моралес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бетис - Леванте
90'
+5
ГОЛ! 0:3!
Х. Луис Моралес
Пас отдал
Р. Двамена
90'
+3
Желтая карточка
Х. Луис Моралес
90'
Замена
Р. Двамена
️️️️
Джейсон
82'
Желтая карточка
А. Луна
74'
Замена
А. Луна
️️️️
Р. Марти
Замена
А. Барраган
️️️️
Франсис
74'
68'
Замена
С. Прсич
️️️️
Ш. Дукур
Замена
Т. Инуи
️️️️
В. Карвалью
66'
Замена
А. Санабрия
️️️️
Р. Будебуз
63'
54'
ГОЛ! 0:2!
Х. Луис Моралес
37'
ГОЛ! 0:1!
Р. Марти
Пас отдал
Джейсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бетис
13
Пау Лопес
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
3
Зухаир Феддаль
ЦЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
10
Вильям Карвалью
ОП
27
Франсис
ЦП
18
Андрес Гуардадо
ЦП
20
Серхио Каналес
АП
10
Рияд Будебуз
АП
80
Лорен Морон
ЦФ
Главный тренер
Энрике Сетьен
Леванте
13
Ойер
ВР
3
Антонио Гарсия
ЛЗ
21
Серхио Поштиго
ЦЗ
5
Чема
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
8
Шейк Дукур
ОП
20
Хосе Кампанья
ЦП
10
Энис Барди
АП
23
Джейсон
ПВ
9
Рохер Марти
ЦФ
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
Бетис
1
Жоэль
ВР
26
Сидней
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
14
Такаши Инуи
ЛВ
5
Дарко Брашанац
ЦП
19
Антонио Санабрия
ЦФ
11
Серхио Леон
ЦФ
Леванте
13
Айтор
ВР
13
Антонио Луна
ЛЗ
44
Робер Пьер
ЦЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
14
Санин Прсич
ЦП
16
Рубен Рочина
ПВ
7
Рафаэль Двамена
ЦФ
4-1-2-2-1
13
Лопес
23
Фирпо
3
Феддаль
5
Бартра
2
Манди
10
Карвалью
27
Франсис
18
Гуардадо
10
Будебуз
20
Каналес
80
Морон
4-1-1-2-2
13
Ойер
23
Коке
21
Поштиго
5
Чема
3
Гарсия
8
Дукур
20
Кампанья
23
Джейсон
10
Барди
25
Моралес
9
Марти
27
Франсис
19
Барраган
19
Барраган
27
Франсис
10
Карвалью
14
Инуи
14
Инуи
10
Карвалью
10
Будебуз
19
Санабрия
19
Санабрия
10
Будебуз
9
Марти
13
Луна
13
Луна
9
Марти
8
Дукур
14
Прсич
14
Прсич
8
Дукур
23
Джейсон
7
Двамена
7
Двамена
23
Джейсон
Остались в запасе
Бетис
Леванте
1
Жоэль
ВР
26
Сидней
ЦЗ
5
Дарко Брашанац
ЦП
11
Серхио Леон
ЦФ
Главный тренер
Энрике Сетьен
13
Айтор
ВР
44
Робер Пьер
ЦЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
16
Рубен Рочина
ПВ
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
Остались в запасе
1
Жоэль
ВР
26
Сидней
ЦЗ
5
Дарко Брашанац
ЦП
11
Серхио Леон
ЦФ
Остались в запасе
13
Айтор
ВР
44
Робер Пьер
ЦЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
16
Рубен Рочина
ПВ
Главный тренер
Энрике Сетьен
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
Статистика матча Бетис - Леванте
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Бетис
1 : 0
21.10.2026
Фейеноорд
Леванте
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Информация о матче
Главный судья:
Игнасио Иглесиас Вильянуэва
(Пуэнтедеуме)
Стадион:
Бенито Вильямарин
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