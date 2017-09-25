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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Бетис - Леванте
Бетис - Леванте: обзор матча 25 сентября 2017
Бетис
25.09.2017, понедельник, 22:00
Испания. Примера, 6 тур
4 : 0
Завершен
Леванте
47'
А. Санабрия
55'
Ф. Руис
65'
С. Леон
90+3'
А. Санабрия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бетис - Леванте
ГОЛ! 4:0!
А. Санабрия
Пас отдал
Ф. Руис
90'
+3
Замена
М. Науэль
️️️️
С. Леон
77'
Замена
К. Тельо
️️️️
Хоакин
69'
67'
Замена
Ш. Дукур
️️️️
Х. Кампанья
ГОЛ! 3:0!
С. Леон
Пас отдал
Р. Дурмиси
65'
Замена
Р. Наварро
️️️️
А. Барраган
60'
57'
Замена
Н. Меса
️️️️
Иви
57'
Замена
Саму
️️️️
Э. Барди
ГОЛ! 2:0!
Ф. Руис
Пас отдал
А. Гуардадо
55'
Желтая карточка
А. Манди
51'
ГОЛ! 1:0!
А. Санабрия
Пас отдал
С. Леон
47'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бетис
1
Антонио Адан
ВР
5
Жорди Амат
ЦЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
22
Риза Дурмиси
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
6
Хави Гарсия
ОП
8
Фабиан Руис
ЦП
18
Андрес Гуардадо
ЦП
17
Хоакин
ПВ
11
Серхио Леон
ЦФ
19
Антонио Санабрия
ЦФ
Главный тренер
Энрике Сетьен
Леванте
1
Рауль Фернандес
ВР
25
Тоньо
ВР
44
Робер Пьер
ЦЗ
21
Серхио Поштиго
ЦЗ
5
Чема
ЦЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
20
Хосе Кампанья
ЦП
10
Энис Барди
АП
11
Иви
ЦФ
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
15
Алекс Алегрия
ЦФ
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
Бетис
1
Даниэль Хименес
ВР
12
Рафа Наварро
ЦЗ
3
Зухаир Феддаль
ЦЗ
77
Матиас Науэль
ЛВ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
35
Хулио Грасия
ЦП
27
Франсис
ЦП
Леванте
13
Ойер
ВР
13
Антонио Луна
ЛЗ
8
Шейк Дукур
ОП
16
Саша Лукич
ЦП
14
Саму
ЦП
23
Нано Меса
ЦФ
9
Эммануэль Боатенг
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Адан
5
Амат
2
Манди
22
Дурмиси
19
Барраган
6
Хави Гарсия
8
Руис
18
Гуардадо
17
Хоакин
19
Санабрия
11
Леон
4-1-1-3
1
Фернандес
19
Лопес
21
Поштиго
5
Чема
44
Пьер
20
Кампанья
10
Барди
15
Алегрия
25
Моралес
11
Иви
19
Барраган
12
Наварро
12
Наварро
19
Барраган
11
Леон
77
Науэль
77
Науэль
11
Леон
17
Хоакин
37
Тельо
37
Тельо
17
Хоакин
20
Кампанья
8
Дукур
8
Дукур
20
Кампанья
10
Барди
14
Саму
14
Саму
10
Барди
11
Иви
23
Меса
23
Меса
11
Иви
Остались в запасе
Бетис
Леванте
35
Хулио Грасия
ЦП
1
Даниэль Хименес
ВР
3
Зухаир Феддаль
ЦЗ
27
Франсис
ЦП
Главный тренер
Энрике Сетьен
13
Ойер
ВР
13
Антонио Луна
ЛЗ
16
Саша Лукич
ЦП
9
Эммануэль Боатенг
ЦФ
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
Остались в запасе
35
Хулио Грасия
ЦП
1
Даниэль Хименес
ВР
3
Зухаир Феддаль
ЦЗ
27
Франсис
ЦП
Остались в запасе
13
Ойер
ВР
13
Антонио Луна
ЛЗ
16
Саша Лукич
ЦП
9
Эммануэль Боатенг
ЦФ
Главный тренер
Энрике Сетьен
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
Статистика матча Бетис - Леванте
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Бетис
1 : 0
21.10.2026
Фейеноорд
Леванте
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Информация о матче
Главный судья:
Пабло Гонсалес Фуэртес
Стадион:
Бенито Вильямарин
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