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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Леванте - Бетис
Леванте - Бетис: обзор матча 24 апреля 2019
Леванте
24.04.2019, среда, 22:30
Испания. Примера, 34 тур
4 : 0
Завершен
Бетис
9'
Х. Кампанья
32'
Л. Морон (АГ)
56'
Х. Луис Моралес (П)
81'
Коке
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Леванте - Бетис
Желтая карточка
Р. Пьер
90'
ГОЛ! 4:0!
Коке
Пас отдал
Э. Барди
81'
80'
Желтая карточка
В. Каптум
61'
Желтая карточка
А. Манди
ГОЛ с пенальти! 3:0!
Х. Луис Моралес
56'
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
Л. Морон
32'
Желтая карточка
Н. Вукчевич
28'
26'
Желтая карточка
Сидней
ГОЛ! 1:0!
Х. Кампанья
Пас отдал
Джейсон
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Леванте
13
Айтор
ВР
3
Антонио Гарсия
ЛЗ
21
Рубен Везо
ЦЗ
44
Робер Пьер
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
17
Никола Вукчевич
ОП
20
Хосе Кампанья
ЦП
10
Энис Барди
АП
23
Джейсон
ПВ
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
9
Борха Майорал
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
Бетис
13
Пау Лопес
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
26
Сидней
ЦЗ
22
Эмерсон
ПЗ
6
Вилфрид Каптум
ЦП
18
Андрес Гуардадо
ЦП
20
Серхио Каналес
АП
80
Лорен Морон
ЦФ
11
Серхио Леон
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Леванте
13
Ойер
ВР
13
Антонио Луна
ЛЗ
5
Чема
ЦЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
27
Мозес Саймон
ЛВ
9
Рохер Марти
ЦФ
7
Рафаэль Двамена
ЦФ
Бетис
1
Жоэль
ВР
10
Хесе
ЛВ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
6
Хави Гарсия
ОП
27
Франсис
ЦП
17
Хоакин
ПВ
4-1-1-2-2
13
Айтор
3
Гарсия
21
Рубен Везо
44
Пьер
23
Коке
17
Вукчевич
20
Кампанья
10
Барди
23
Джейсон
9
Майорал
25
Моралес
3-2-2-1-2
13
Лопес
2
Манди
5
Бартра
26
Сидней
22
Эмерсон
23
Фирпо
6
Каптум
18
Гуардадо
20
Каналес
11
Леон
80
Морон
Остались в запасе
Леванте
Бетис
27
Мозес Саймон
ЛВ
13
Ойер
ВР
13
Антонио Луна
ЛЗ
5
Чема
ЦЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
9
Рохер Марти
ЦФ
7
Рафаэль Двамена
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
1
Жоэль
ВР
6
Хави Гарсия
ОП
27
Франсис
ЦП
10
Хесе
ЛВ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
17
Хоакин
ПВ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Остались в запасе
27
Мозес Саймон
ЛВ
13
Ойер
ВР
13
Антонио Луна
ЛЗ
5
Чема
ЦЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
9
Рохер Марти
ЦФ
7
Рафаэль Двамена
ЦФ
Остались в запасе
1
Жоэль
ВР
6
Хави Гарсия
ОП
27
Франсис
ЦП
10
Хесе
ЛВ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
17
Хоакин
ПВ
Главный тренер
Луиш Каштру
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Статистика матча Леванте - Бетис
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Леванте
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
0 : 0
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Бетис
1 : 0
21.10.2026
Фейеноорд
Информация о матче
Стадион:
Сьюдад де Валенсия
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