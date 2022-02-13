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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Леванте - Бетис
Леванте - Бетис: обзор матча 13 февраля 2022
Леванте
13.02.2022, воскресенье, 18:15
Испания. Примера, 24 тур
2 : 4
Завершен
Бетис
43'
Д. Гомес
47'
Д. Гомес
14'
Н. Фекир
29'
Э. Гонсалес
42'
В. Карвалью
49'
Н. Фекир
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Леванте - Бетис
80'
Замена
А. Руйбаль
️️️️
В. Карвалью
Красная карточка
Р. Сольдадо
74'
Замена
М. Пубиль
️️️️
Х. Мирамон
73'
Замена
Пепелу
️️️️
Г. Мелеро
73'
Замена
Э. Барди
️️️️
Д. Гомес
67'
Замена
Р. Сольдадо
️️️️
М. Касерес
66'
66'
Замена
В. Жозе
️️️️
Б. Иглесиас
66'
Замена
Д. Лайнес
️️️️
К. Тельо
66'
Замена
А. Гуардадо
️️️️
Родри
57'
Желтая карточка
Э. Бельерин
49'
ГОЛ! 2:4!
Н. Фекир
Желтая карточка
М. Касерес
48'
ГОЛ! 2:3!
Д. Гомес
47'
ГОЛ! 1:3!
Д. Гомес
Пас отдал
Х. де Фрутос
43'
42'
ГОЛ! 0:3!
В. Карвалью
Пас отдал
К. Тельо
Замена
Р. Пьер
️️️️
Р. Везо
40'
29'
ГОЛ! 0:2!
Э. Гонсалес
22'
Желтая карточка
Г. Пеццелла
14'
ГОЛ! 0:1!
Н. Фекир
Пас отдал
В. Карвалью
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Леванте
25
Дани Карденас
ВР
18
Карлос Клер
ЛЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
21
Рубен Везо
ЦЗ
6
Оскар Дуарте
ЦЗ
21
Хорхе Мирамон
ПЗ
11
Микаэль Мальса
ОП
16
Гонсало Мелеро
ЦП
19
Хорхе де Фрутос
ПВ
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
99
Дани Гомес
ЦФ
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
Бетис
1
Руй Силва
ВР
11
Алекс Морено
ЛЗ
6
Эдгар Гонсалес
ЦЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
2
Герман Пеццелла
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
10
Вильям Карвалью
ОП
10
Родри
АП
10
Набиль Фекир
АП
7
Борха Иглесиас
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Леванте
13
Айтор
ВР
15
Энрик Франкеса
ЛЗ
22
Неманья Радойя
ЦЗ
44
Робер Пьер
ЦЗ
17
Сон
ПЗ
23
Коке
ПЗ
18
Марк Пубиль
ПЗ
21
Алехандро Кантеро
ЛВ
17
Никола Вукчевич
ОП
18
Пепелу
ЦП
10
Энис Барди
АП
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Бетис
1
Жоэль
ВР
33
Хуан Миранда
ЛЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
20
Юссуф Сабали
ПЗ
18
Андрес Гуардадо
ЦП
24
Поль Акуоку
ЦП
16
Диего Лайнес
ПВ
17
Хоакин
ПВ
24
Айтор Руйбаль
ПВ
7
Хуанми
ЦФ
12
Виллиан Жозе
ЦФ
3-3-1-1-2
25
Карденас
4
Касерес
21
Рубен Везо
6
Дуарте
18
Клер
11
Мальса
21
Мирамон
16
Мелеро
19
де Фрутос
99
Гомес
25
Моралес
3-3-3-1
1
Силва
6
Гонсалес
5
Бартра
2
Пеццелла
2
Бельерин
10
Карвалью
11
Алекс Морено
10
Родри
10
Фекир
37
Тельо
7
Иглесиас
99
Гомес
10
Барди
10
Барди
99
Гомес
21
Рубен Везо
44
Пьер
44
Пьер
21
Рубен Везо
21
Мирамон
18
Пубиль
18
Пубиль
21
Мирамон
16
Мелеро
18
Пепелу
18
Пепелу
16
Мелеро
4
Касерес
9
Сольдадо
9
Сольдадо
4
Касерес
37
Тельо
16
Лайнес
16
Лайнес
37
Тельо
10
Родри
18
Гуардадо
18
Гуардадо
10
Родри
10
Карвалью
24
Руйбаль
24
Руйбаль
10
Карвалью
7
Иглесиас
12
Виллиан Жозе
12
Виллиан Жозе
7
Иглесиас
Остались в запасе
Леванте
Бетис
13
Айтор
ВР
15
Энрик Франкеса
ЛЗ
22
Неманья Радойя
ЦЗ
17
Сон
ПЗ
23
Коке
ПЗ
17
Никола Вукчевич
ОП
21
Алехандро Кантеро
ЛВ
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
1
Жоэль
ВР
33
Хуан Миранда
ЛЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
20
Юссуф Сабали
ПЗ
24
Поль Акуоку
ЦП
17
Хоакин
ПВ
7
Хуанми
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Остались в запасе
13
Айтор
ВР
15
Энрик Франкеса
ЛЗ
22
Неманья Радойя
ЦЗ
17
Сон
ПЗ
23
Коке
ПЗ
17
Никола Вукчевич
ОП
21
Алехандро Кантеро
ЛВ
Остались в запасе
1
Жоэль
ВР
33
Хуан Миранда
ЛЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
20
Юссуф Сабали
ПЗ
24
Поль Акуоку
ЦП
17
Хоакин
ПВ
7
Хуанми
ЦФ
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Статистика матча Леванте - Бетис
1
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Леванте
Испания. Примера, 14 тур
Леванте
- : -
27.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
1 : 1
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Бетис
Испания. Примера, 14 тур
Бетис
- : -
28.11.2026
Райо Вальекано
Лига чемпионов, Общий этап
Слован
0 : 2
24.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Информация о матче
Стадион:
Сьюдад де Валенсия
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