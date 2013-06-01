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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Леванте - Бетис
Леванте - Бетис: обзор матча 01 июня 2013
Леванте
01.06.2013, суббота, 23:00
Испания. Примера, 38 тур
1 : 1
Завершен
Бетис
51'
П. Риос
67'
Х. Молина
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Леванте - Бетис
90'
Желтая карточка
Ноно
Желтая карточка
Э. Родас
87'
84'
Замена
А. Вадильо
️️️️
Д. Пабон
Замена
Н. Эль-Жар
️️️️
Вальдо
83'
Замена
Х.
️️️️
Н. Карабелас
77'
70'
Замена
Ноно
️️️️
Х. Молина
67'
ГОЛ! 1:1!
Х. Молина
Пас отдал
Р. Кастро
54'
Замена
Х. Кэмпбелл
️️️️
С. Севилья
ГОЛ! 1:0!
П. Риос
Пас отдал
Н. Карабелас
51'
Желтая карточка
П. Риос
42'
40'
Желтая карточка
Р. Перес
33'
Желтая карточка
С. Севилья
Замена
Мичел
️️️️
Р. Аквафреска
21'
Желтая карточка
Р. Гарсия
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Леванте
1
Кейлор Навас
ВР
15
Николаос Карабелас
ЛЗ
4
Давид Наварро
ЦЗ
26
Лукас Винтра
ЦЗ
5
Эктор Родас
ЦЗ
14
Рубен Гарсия
ЛВ
18
Папакоули Диоп
ОП
10
Висенте Иборра
ЦП
16
Педро Риос
ПВ
23
Вальдо
ПВ
99
Роберт Аквафреска
ЦФ
Главный тренер
Хуан Игнасио Мартинес
Бетис
13
Касто
ВР
23
Начо
ЛЗ
3
Паулао
ЦЗ
4
Антонио Амайя
ЦЗ
6
Анхель Лопес
ПЗ
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
21
Рубен Перес
ЦП
8
Сальвадор Севилья
ЦП
24
Рубен Кастро
ЦФ
11
Дорлан Пабон
ЦФ
19
Хорхе Молина
ЦФ
Главный тренер
Пепе Мель
Леванте
78
Густаво Мунуа
ВР
15
Дариуш Дудка
ЛЗ
20
Хуанлу
ЛВ
21
Мичел
ЦП
23
Жуниор Симао
ЦП
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
Бетис
31
Фабри
ВР
3
Алехандро Мартинес
ЦЗ
2
Хавьер Чика
ПЗ
14
Альваро Вадильо
ЛВ
34
Карлос Гарсиа
ЦП
30
Ноно
ЦП
10
Хоэль Кэмпбелл
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Навас
15
Карабелас
26
Винтра
5
Родас
4
Наварро
18
Диоп
10
Иборра
14
Гарсия
16
Риос
23
Вальдо
99
Аквафреска
4-3-3
13
Касто
6
Лопес
3
Паулао
4
Амайя
23
Начо
7
Эчебаррия
21
Перес
8
Севилья
19
Молина
11
Пабон
24
Кастро
99
Аквафреска
21
Мичел
21
Мичел
99
Аквафреска
15
Карабелас
20
Хуанлу
20
Хуанлу
15
Карабелас
23
Вальдо
25
Эль-Жар
25
Эль-Жар
23
Вальдо
19
Молина
30
Ноно
30
Ноно
19
Молина
11
Пабон
14
Вадильо
14
Вадильо
11
Пабон
8
Севилья
10
Кэмпбелл
10
Кэмпбелл
8
Севилья
Остались в запасе
Леванте
Бетис
78
Густаво Мунуа
ВР
15
Дариуш Дудка
ЛЗ
23
Жуниор Симао
ЦП
Главный тренер
Хуан Игнасио Мартинес
34
Карлос Гарсиа
ЦП
31
Фабри
ВР
3
Алехандро Мартинес
ЦЗ
2
Хавьер Чика
ПЗ
Главный тренер
Пепе Мель
Остались в запасе
78
Густаво Мунуа
ВР
15
Дариуш Дудка
ЛЗ
23
Жуниор Симао
ЦП
Остались в запасе
34
Карлос Гарсиа
ЦП
31
Фабри
ВР
3
Алехандро Мартинес
ЦЗ
2
Хавьер Чика
ПЗ
Главный тренер
Хуан Игнасио Мартинес
Главный тренер
Пепе Мель
Статистика матча Леванте - Бетис
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Леванте
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Бетис
1 : 0
21.10.2026
Фейеноорд
Информация о матче
Главный судья:
Фернандо Тейшейра Витьенес
(Сантандер)
Стадион:
Сьюдад де Валенсия
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