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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Леванте - Бетис
Леванте - Бетис: обзор матча 28 июня 2020
Леванте
28.06.2020, воскресенье, 15:00
Испания. Примера, 32 тур
4 : 2
Завершен
Бетис
21'
Б. Майорал
35'
Э. Барди
51'
Х. Луис Моралес
59'
Р. Рочина
70'
С. Каналес
87'
Хуанми
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Леванте - Бетис
90'
Желтая карточка
Б. Иглесиас
Замена
Р. Пьер
️️️️
Н. Радойя
90'
87'
ГОЛ! 4:2!
Хуанми
85'
Замена
Д. Лайнес
️️️️
Н. Фекир
84'
Желтая карточка
В. Карвалью
Замена
С. Леон
️️️️
Б. Майорал
75'
75'
Замена
Б. Иглесиас
️️️️
Л. Морон
70'
ГОЛ! 4:1!
С. Каналес
Пас отдал
З. Феддаль
Замена
Р. Марти
️️️️
Х. Луис Моралес
64'
Замена
Г. Мелеро
️️️️
Р. Рочина
64'
Замена
Эрнани
️️️️
Э. Барди
64'
61'
Замена
А. Гуардадо
️️️️
М. Бартра
ГОЛ! 4:0!
Р. Рочина
59'
ГОЛ! 3:0!
Х. Луис Моралес
Пас отдал
Х. Кампанья
51'
46'
Замена
Хуанми
️️️️
А. Барраган
46'
Замена
К. Тельо
️️️️
Г. Родригес
45'
+2
Желтая карточка
А. Барраган
40'
Желтая карточка
З. Феддаль
ГОЛ! 2:0!
Э. Барди
Пас отдал
Р. Рочина
35'
ГОЛ! 1:0!
Б. Майорал
Пас отдал
С. Поштиго
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Леванте
13
Айтор
ВР
18
Карлос Клер
ЛЗ
21
Рубен Везо
ЦЗ
21
Серхио Поштиго
ЦЗ
22
Неманья Радойя
ЦЗ
21
Хорхе Мирамон
ПЗ
20
Хосе Кампанья
ЦП
10
Энис Барди
АП
16
Рубен Рочина
ПВ
9
Борха Майорал
ЦФ
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
Бетис
1
Жоэль
ВР
11
Алекс Морено
ЛЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
26
Сидней
ЦЗ
3
Зухаир Феддаль
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
10
Вильям Карвалью
ОП
2
Гидо Родригес
ЦП
10
Набиль Фекир
АП
20
Серхио Каналес
АП
80
Лорен Морон
ЦФ
Главный тренер
Алексис Трухильо
Леванте
1
Коке Вегас
ВР
3
Антонио Гарсия
ЛЗ
6
Оскар Дуарте
ЦЗ
44
Робер Пьер
ЦЗ
18
Бруно Гонсалес
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
16
Гонсало Мелеро
ЦП
18
Пабло Мартинес
ЦП
11
Серхио Леон
ЦФ
27
Эрнани
ЦФ
9
Рохер Марти
ЦФ
Бетис
1
Дани Мартин
ВР
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
6
Эдгар Гонсалес
ЦЗ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
6
Хави Гарсия
ОП
38
Давид Рамос
ЦП
10
Карлес Аленья
ЦП
18
Андрес Гуардадо
ЦП
16
Диего Лайнес
ПВ
7
Хуанми
ЦФ
7
Борха Иглесиас
ЦФ
3-2-1-2-2
13
Айтор
21
Рубен Везо
21
Поштиго
22
Радойя
18
Клер
21
Мирамон
20
Кампанья
10
Барди
16
Рочина
25
Моралес
9
Майорал
3-3-1-2-1
1
Жоэль
5
Бартра
26
Сидней
3
Феддаль
19
Барраган
10
Карвалью
11
Алекс Морено
2
Родригес
10
Фекир
20
Каналес
80
Морон
22
Радойя
44
Пьер
44
Пьер
22
Радойя
16
Рочина
16
Мелеро
16
Мелеро
16
Рочина
9
Майорал
11
Леон
11
Леон
9
Майорал
10
Барди
27
Эрнани
27
Эрнани
10
Барди
25
Моралес
9
Марти
9
Марти
25
Моралес
10
Фекир
16
Лайнес
16
Лайнес
10
Фекир
5
Бартра
18
Гуардадо
18
Гуардадо
5
Бартра
2
Родригес
37
Тельо
37
Тельо
2
Родригес
19
Барраган
7
Хуанми
7
Хуанми
19
Барраган
80
Морон
7
Иглесиас
7
Иглесиас
80
Морон
Остались в запасе
Леванте
Бетис
1
Коке Вегас
ВР
3
Антонио Гарсия
ЛЗ
6
Оскар Дуарте
ЦЗ
18
Бруно Гонсалес
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
18
Пабло Мартинес
ЦП
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
38
Давид Рамос
ЦП
1
Дани Мартин
ВР
2
Айсса Манди
ЦЗ
6
Эдгар Гонсалес
ЦЗ
6
Хави Гарсия
ОП
10
Карлес Аленья
ЦП
Главный тренер
Алексис Трухильо
Остались в запасе
1
Коке Вегас
ВР
3
Антонио Гарсия
ЛЗ
6
Оскар Дуарте
ЦЗ
18
Бруно Гонсалес
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
18
Пабло Мартинес
ЦП
Остались в запасе
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
38
Давид Рамос
ЦП
1
Дани Мартин
ВР
2
Айсса Манди
ЦЗ
6
Эдгар Гонсалес
ЦЗ
6
Хави Гарсия
ОП
10
Карлес Аленья
ЦП
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
Главный тренер
Алексис Трухильо
Статистика матча Леванте - Бетис
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Леванте
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Слован
- : -
24.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Информация о матче
Главный судья:
Сантьяго Хайме Латре
(Сариньена)
Стадион:
Сьюдад де Валенсия
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