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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Бетис - Леванте
Бетис - Леванте: обзор матча 24 сентября 2019
Бетис
24.09.2019, вторник, 21:00
Испания. Примера, 6 тур
3 : 1
Завершен
Леванте
45+3'
Л. Морон
48'
Л. Морон
67'
Б. Иглесиас
7'
Эрнани
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бетис - Леванте
ГОЛ! 3:1!
Б. Иглесиас
Пас отдал
Хоакин
67'
Желтая карточка
В. Карвалью
63'
57'
Желтая карточка
Коке
ГОЛ! 2:1!
Л. Морон
Пас отдал
Хоакин
48'
ГОЛ! 1:1!
Л. Морон
Пас отдал
Хоакин
45'
+3
29'
Желтая карточка
Н. Вукчевич
Желтая карточка
Л. Морон
25'
7'
ГОЛ! 0:1!
Эрнани
Пас отдал
Н. Вукчевич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бетис
1
Жоэль
ВР
11
Алекс Морено
ЛЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
10
Вильям Карвалью
ОП
18
Андрес Гуардадо
ЦП
20
Серхио Каналес
АП
17
Хоакин
ПВ
80
Лорен Морон
ЦФ
7
Борха Иглесиас
ЦФ
Главный тренер
Жоан Франсеск "Руби" Феррер
Леванте
13
Айтор
ВР
3
Антонио Гарсия
ЛЗ
22
Неманья Радойя
ЦЗ
6
Оскар Дуарте
ЦЗ
21
Серхио Поштиго
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
17
Никола Вукчевич
ОП
20
Хосе Кампанья
ЦП
27
Эрнани
ЦФ
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
11
Серхио Леон
ЦФ
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
Бетис
1
Дани Мартин
ВР
3
Зухаир Феддаль
ЦЗ
22
Эмерсон
ПЗ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
6
Хави Гарсия
ЦП
16
Диего Лайнес
ПВ
Леванте
13
Ойер
ВР
18
Карлос Клер
ЛЗ
23
Эрик Кабако
ЦЗ
21
Хорхе Мирамон
ПЗ
16
Гонсало Мелеро
ЦП
9
Борха Майорал
ЦФ
9
Рохер Марти
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Жоэль
11
Алекс Морено
2
Манди
5
Бартра
19
Барраган
10
Карвалью
18
Гуардадо
20
Каналес
17
Хоакин
7
Иглесиас
80
Морон
3-3-1-3
13
Айтор
22
Радойя
6
Дуарте
21
Поштиго
23
Коке
17
Вукчевич
3
Гарсия
20
Кампанья
11
Леон
25
Моралес
27
Эрнани
Остались в запасе
Бетис
Леванте
16
Диего Лайнес
ПВ
22
Эмерсон
ПЗ
1
Дани Мартин
ВР
3
Зухаир Феддаль
ЦЗ
6
Хави Гарсия
ЦП
37
Кристиан Тельо
ЛВ
Главный тренер
Жоан Франсеск "Руби" Феррер
21
Хорхе Мирамон
ПЗ
13
Ойер
ВР
18
Карлос Клер
ЛЗ
23
Эрик Кабако
ЦЗ
16
Гонсало Мелеро
ЦП
9
Борха Майорал
ЦФ
9
Рохер Марти
ЦФ
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
Остались в запасе
16
Диего Лайнес
ПВ
22
Эмерсон
ПЗ
1
Дани Мартин
ВР
3
Зухаир Феддаль
ЦЗ
6
Хави Гарсия
ЦП
37
Кристиан Тельо
ЛВ
Остались в запасе
21
Хорхе Мирамон
ПЗ
13
Ойер
ВР
18
Карлос Клер
ЛЗ
23
Эрик Кабако
ЦЗ
16
Гонсало Мелеро
ЦП
9
Борха Майорал
ЦФ
9
Рохер Марти
ЦФ
Главный тренер
Жоан Франсеск "Руби" Феррер
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
Статистика матча Бетис - Леванте
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Слован
- : -
24.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Леванте
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Информация о матче
Стадион:
Бенито Вильямарин
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