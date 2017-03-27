«Реал» следит за успехами Льоренте в «Малаге»

Защитник «Малаги» Диего Льоренте признался, что мадридский «Реал» постоянно следит за его выступлениями.

«Мне несколько раз звонили представители «Реала». Они беспокоились, когда я был травмирован. То же самое происходило в те моменты, когда я стал реже появляться на поле. Они поддерживали меня, а такие детали очень важны.

Я знаю, что «Реал» внимательно следил за мной, но я не строю планов насчет того, где буду играть в следующем сезоне. Сейчас не самая лучшая ситуация, чтобы думать об этом. У меня еще будет время рассмотреть этот вопрос», – сказал Льоренте.

Напомним, что 23-летний защитник принадлежит «Реалу», а в «Малаге» он выступает на правах аренды, которая рассчитана до конца текущего сезона.