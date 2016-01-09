Диего Льоренте: «Нельзя упрекать Зидана в отсутствии тренерского опыта»

Защитник Кастильи мадридского «Реала» Диего Льоренте, игравший под руководством Зинедина Зидана, недавно возглавившего основную команду «сливочных», выразил мнение, что нового наставника «королевского клуба» нельзя упрекать в отсутствии тренерского опыта, учитывая его футбольную карьеру.

«В прошлом году у меня был шанс покинуть Кастилью, но когда я узнал, что Зидан собирается быть ее тренером, я, в том числе по этой причине, решил остаться.

Возможность научиться чему-то у легенды потрясающа, и это сразу заряжает всю команду. Люди говорят, что у него нет опыта, но мы же говорим о Зидане. У него может не быть большого тренерского опыта, но он прошел через очень многие вещи в качестве игрока, и любому футболисту очень важно иметь тренера, который прекрасно понимает тебя. Думаю, мы увидим это в мадридском «Реале».

У него есть знания и понимание игры. Он прекрасно представляет, что такое «Реал» Мадрид. У него есть много качеств, которые ценят футболисты, и я уверен, что игроки будут за него горой. У него все получится», – сказал Льоренте.