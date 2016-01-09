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    • Диего Льоренте: «Нельзя упрекать Зидана в отсутствии тренерского опыта»

    Диего Льоренте: «Нельзя упрекать Зидана в отсутствии тренерского опыта»

    Защитник Кастильи мадридского «Реала» Диего Льоренте, игравший под руководством Зинедина Зидана, недавно возглавившего основную команду «сливочных», выразил мнение, что нового наставника «королевского клуба» нельзя упрекать в отсутствии тренерского опыта, учитывая его футбольную карьеру.

    «В прошлом году у меня был шанс покинуть Кастилью, но когда я узнал, что Зидан собирается быть ее тренером, я, в том числе по этой причине, решил остаться.

    Возможность научиться чему-то у легенды потрясающа, и это сразу заряжает всю команду. Люди говорят, что у него нет опыта, но мы же говорим о Зидане. У него может не быть большого тренерского опыта, но он прошел через очень многие вещи в качестве игрока, и любому футболисту очень важно иметь тренера, который прекрасно понимает тебя. Думаю, мы увидим это в мадридском «Реале».

    У него есть знания и понимание игры. Он прекрасно представляет, что такое «Реал» Мадрид. У него есть много качеств, которые ценят футболисты, и я уверен, что игроки будут за него горой. У него все получится», – сказал Льоренте.

    Источник: FourFourTwo

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    09.01.2016 01:58
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    Комментарии (3)
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    sir_Alex
    1452319909
    Упрекать будут за результаты работы, а не за отсутствие тренерского стажа
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    ЖОРРО
    1452345504
    Дай Бог получится!
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    ologreds
    1694996452
    numo454231
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