12.03.2026, четверг, 20:45
Лига Европы, 1/8 финала
1 : 0
Завершен
Составы команд
Панатинаикос
4-2-2-2
40
Лафон
77
Кирьякопулос
15
Ингасон
3
Катрис
2
Калабрия
8
Саншеш
16
Гнезда Черин
9
Зарури
28
Пельистри
7
20
3-1-1-3-2
25
Лопес
3
Льоренте
4
Натан
12
Родригес
21
Рока
6
Альтимира
7
Антони
8
Форнальс
10
Эз Абде
19
Эрнандес
24
Руйбаль
16
Гнезда Черин
6
Сиопис
6
Сиопис
16
Гнезда Черин
20
10
10
20
28
Пельистри
31
Джуричич
31
Джуричич
28
Пельистри
19
Свидерски
19
Свидерски
12
Родригес
23
Фирпо
23
Фирпо
12
Родригес
4
Натан
16
16
4
Натан
8
Форнальс
5
Бартра
5
Бартра
8
Форнальс
6
Альтимира
18
Деосса
18
Деосса
6
Альтимира
10
Эз Абде
17
Рикельме
17
Рикельме
10
Эз Абде
Остались в запасе
Панатинаикос
Бетис
71
Christos Gitonas
ВР
34
Angelos Vyntra
ЦЗ
4
Педро Чиривелья
ОП
72
Милош Пантович
ЛВ
70
Konstantinos Kotsaris
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
1
Альваро Вальес
ВР
13
Адриан
ВР
2
Эктор Бельерин
ПЗ
15
Альваро Фидальго
ЦП
52
Пабло Гарсия
ПВ
9
Луис Авила
ЦФ
11
Седрик Бакамбу
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Панатинаикос
Точно не сыграют
Бетис
Точно не сыграют
Статистика матча Панатинаикос - Бетис
1
1
1
3
Всего ударов по воротам
7
13
Удары в створ
1
6
Владение мячом %
31
69
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
5
7
Нарушения
12
15
Офсайды
0
1
Количество передач
253
572
Сейвы
6
1
Точность передач %
67
84
Удары мимо ворот
3
5
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
4
9
Удары из-за пределов штрафной
3
4
xG (ожидаемые голы)
0.98
0.65
xGP (предотвращенные голы)
-0.17
-0.17
Смотреть прямую трансляцию матча «Панатинаикос» против «Бетиса», 1/8 Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 марта в 20:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Панатинаикос» – «Бетис»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»