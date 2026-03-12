Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Панатинаикос» – «Бетис»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 марта 2026

«Панатинаикос» – «Бетис»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 марта 2026

Вчера, 19:15
Панатинаикос
12.03.2026, четверг, 20:45
Лига Европы, 1/8 финала
1 : 0
Ответный матч – 19.03.2026
Завершен
Бетис
88' V. Taborda (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Панатинаикос
40
Альбан Лафон
ВР
77
Георгиос Кирьякопулос
ЛЗ
15
Сверрир Ингасон
(К) ЦЗ
3
Георгиос Катрис
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
8
Ренату Саншеш
ЦП
16
Адам Гнезда Черин
ЦП
9
Анасс Зарури
ЛВ
28
Факундо Пельистри
ПВ
20
Vicente Taborda
ЦФ
7
Andrews Tetteh
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Бетис
25
Пау Лопес
ВР
12
Рикардо Родригес
ЛЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
4
Натан
ЦЗ
21
Марк Рока
ОП
6
Серджи Альтимира
ЦП
8
Пабло Форнальс
АП
10
Эз Абде
ЛВ
24
Айтор Руйбаль
(К) ПВ
7
Антони
ПВ
19
Кучо Эрнандес
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Панатинаикос
71
Christos Gitonas
ВР
34
Angelos Vyntra
ЦЗ
4
Педро Чиривелья
ОП
6
Манолис Сиопис
ЦП
10
Santino Andino
ЦП
31
Филип Джуричич
АП
72
Милош Пантович
ЛВ
19
Карол Свидерски
ЦФ
70
Konstantinos Kotsaris
ЦФ
Бетис
1
Альваро Вальес
ВР
13
Адриан
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
16
Valentin Gómez
ЦЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
18
Нельсон Деосса
ЦП
15
Альваро Фидальго
ЦП
17
Родриго Рикельме
ПВ
52
Пабло Гарсия
ПВ
9
Луис Авила
ЦФ
11
Седрик Бакамбу
ЦФ
4-2-2-2
40
Лафон
77
Кирьякопулос
15
Ингасон
3
Катрис
2
Калабрия
8
Саншеш
16
Гнезда Черин
9
Зарури
28
Пельистри
7
20
3-1-1-3-2
25
Лопес
3
Льоренте
4
Натан
12
Родригес
21
Рока
6
Альтимира
7
Антони
8
Форнальс
10
Эз Абде
19
Эрнандес
24
Руйбаль
16
Гнезда Черин
6
Сиопис
6
Сиопис
16
Гнезда Черин
20
10
10
20
28
Пельистри
31
Джуричич
31
Джуричич
28
Пельистри
19
Свидерски
19
Свидерски
12
Родригес
23
Фирпо
23
Фирпо
12
Родригес
4
Натан
16
16
4
Натан
8
Форнальс
5
Бартра
5
Бартра
8
Форнальс
6
Альтимира
18
Деосса
18
Деосса
6
Альтимира
10
Эз Абде
17
Рикельме
17
Рикельме
10
Эз Абде
Остались в запасе
Панатинаикос
Бетис
71
Christos Gitonas
ВР
34
Angelos Vyntra
ЦЗ
4
Педро Чиривелья
ОП
72
Милош Пантович
ЛВ
70
Konstantinos Kotsaris
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
1
Альваро Вальес
ВР
13
Адриан
ВР
2
Эктор Бельерин
ПЗ
15
Альваро Фидальго
ЦП
52
Пабло Гарсия
ПВ
9
Луис Авила
ЦФ
11
Седрик Бакамбу
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Остались в запасе
71
Christos Gitonas
ВР
34
Angelos Vyntra
ЦЗ
4
Педро Чиривелья
ОП
72
Милош Пантович
ЛВ
70
Konstantinos Kotsaris
ЦФ
Остались в запасе
1
Альваро Вальес
ВР
13
Адриан
ВР
2
Эктор Бельерин
ПЗ
15
Альваро Фидальго
ЦП
52
Пабло Гарсия
ПВ
9
Луис Авила
ЦФ
11
Седрик Бакамбу
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Панатинаикос
Точно не сыграют
Тасос Бакасетас
АП
Giannis Bokos
ЦП
Lucas Cháves
ВР
Сирьель Дессер
ЦФ
Хави Эрнандес
ЛЗ
A. Jagusic
ЦП
Тин Едвай
ЦЗ
S. Kontouris
Яннис Коцирас
ПЗ
Georgios Kyriopoulos
ЦФ
Эрик Палмер-Браун
ЦЗ
P. Pantelidis
Мусса Сиссоко
ЦП
Ахмед Туба
ЦЗ
Тонни Вилена
ЦП
Бетис
Точно не сыграют
Софиан Амрабат
ЦП
Иско
АП
Джовани Ло Чельсо
АП
Статистика матча Панатинаикос - Бетис
1
1
1
3
Всего ударов по воротам
7
13
Удары в створ
1
6
Владение мячом %
31
69
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
5
7
Нарушения
12
15
Офсайды
0
1
Количество передач
253
572
Сейвы
6
1
Точность передач %
67
84
Удары мимо ворот
3
5
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
4
9
Удары из-за пределов штрафной
3
4
xG (ожидаемые голы)
0.98
0.65
xGP (предотвращенные голы)
-0.17
-0.17

Смотреть прямую трансляцию матча «Панатинаикос» против «Бетиса», 1/8 Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 марта в 20:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Панатинаикос»«Бетис»

«Панатинаикос» – «Бетис»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 марта 2026

Источник: «Бомбардир»
Лига Европы Бетис Панатинаикос
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Глушенков объяснил, почему редко общается с журналистами
08:16
Игрок «Зенита» поедет на ЧМ-2026, решение «Матч ТВ» по Орзул, покаяние Романцева и другие новости
00:57
В России выявили игрока топ-класса
00:29
4
Мажич ответил, будут ли в РПЛ публиковать переговоры арбитров и ВАР
Вчера, 23:46
2
«Какой смысл ехать в условный «Гавр»?» Глушенков – о возможном отъезде в Европу
Вчера, 23:28
6
Руни унизил «Барселону»
Вчера, 23:23
5
Радимов прокомментировал кризис ЦСКА
Вчера, 22:57
1
Фото«Вообще машина»: Сафонов – о себе после матча с «Челси»
Вчера, 22:26
5
Игроку «Зенита» гарантировано участие в ЧМ-2026
Вчера, 22:07
6
В раздевалке «Манчестер Сити» после 0:3 от «Реала» была необычная обстановка
Вчера, 21:38
3
Все новости
Все новости
ФотоОпубликована сетка Лиги Европы до финала
27 февраля
ФотоРезультаты жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы
27 февраля
Стали известны все участники 1/8 финала Лиги Европы
27 февраля
Лига Европы. ПАОК Оздоева и «Фенербахче» Тедеско вылетели из турнира
27 февраля
1
Лига Европы. «Црвена Звезда» Станковича вылетела и другие результаты
26 февраля
Жиру установил рекорд Лиги Европы
26 февраля
1
Лига Европы. «Црвена Звезда» Станковича выиграла во Франции и другие результаты
20 февраля
Лига Европы. ПАОК Оздоева проиграл в стыках, разгром команды Тедеско и другие результаты
19 февраля
Впервые в истории еврокубков 2 команды 5 раз сыграют между собой за один сезон
30 января
2
Результаты жеребьевки стыковых матчей Лиги Европы
30 января
2
Opta назвала главного фаворита Лиги Европы
30 января
2
Только два россиянина вышли в плей-офф Лиги Европы
30 января
3
Итоги общего этапа Лиги Европы-2025/26
30 января
2
Определились предварительные пары стыковых матчей Лиги Европы
30 января
Лига Европы. «Лион» обыграл ПАОК, «Рома» спасла ничью, «Астон Вилла» вырвала волевую победу и другие результаты
30 января
Фанаты ПАОКа погибли по пути на матч Лиги Европы
28 января
3
Известны 19 участников плей-офф Лиги Европы
23 января
Лига Европы. Победы «Ромы», «Ниццы», «Сельты» и другие результаты
23 января
Лига Европы. Эмери победил Тедеско, Станкович выиграл с «Црвеной Звездой» и другие результаты
22 января
ВидеоФанаты «Фейеноорда» подожгли в Румынии «Амстердам»
2025.12.12 19:40
Турнирная таблица Лиги Европы после 6 туров
2025.12.12 09:27
Лига Европы. Победы «Бетиса», «Штутгарта», «Болоньи»; «Лион» забил 6 голов и другие результаты
2025.11.28 01:03
Лига Европы. Разгромные победы «Порту» и «Лилля», ПАОК Чалова и Оздоева потерял очки
2025.11.27 22:50
Российский игрок отдал голевой пас в Лиге Европы через минуту после выхода на замену
2025.11.07 10:50
Лига Европы. Ассист Оздоева помог ПАОКу разгромно победить, «Рома» обыграла «Рейнджерс» и другие результаты
2025.11.07 00:59
Лига Европы. Поражения «Лилля» и «Селтика», «Порту» сыграл вничью и другие результаты
2025.11.06 22:44
Лига Европы. Чалов помог ПАОКу обыграть «Лилль», поражения «Ромы» и Порту» и другие результаты
2025.10.24 00:01
Чалов отдал ассист в матче Лиги Европы
2025.10.23 23:35
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 