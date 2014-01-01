Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Греция. Суперлига
Команды
Панатинаикос
Результаты
€ 113 млн
Панатинаикос - результаты матчей
Афины
Греция. Суперлига
Стадион:
Апостолос Николаидис
Сайт:
http://www.pao.gr/
Тренер:
Якоб Неструп
Состав
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
Греция. Суперлига. 2026/2027
Лига конференций. 2026/2027
Греция. Кубок. 2025/2026
Греция. Суперлига. 2025/2026
Лига Европы. 2025/2026
Лига чемпионов. 2025/2026
Лига конференций. 2024/2025
Греция. Суперлига. 2024/2025
Лига Европы. 2024/2025
Греция. Суперлига. 2023/2024
Лига Европы. 2023/2024
Лига чемпионов. 2023/2024
Греция. Суперлига. 2022/2023
Лига конференций. 2022/2023
Греция. Суперлига. 2021/2022
Греция. Суперлига. 2020/2021
Греция. Суперлига. 2019/2020
Греция. Суперлига. 2018/2019
Греция. Суперлига. 2017/2018
Лига Европы. Квалификация 2017/2018
Греция. Еврокубковый плей-офф. 2016/2017
Греция. Суперлига. 2016/2017
Лига Европы. Квалификация 2016/2017
Греция. Еврокубковый плей-офф. 2015/2016
Лига Европы. 2015/2016
Греция. Суперлига. 2015/2016
Лига чемпионов. 2015/2016
Греция. Плей-офф Лига чемпионов/Лига Европы. 2014/2015
Греция. Суперлига. 2014/2015
Лига Европы. Квалификация 2014/2015
Лига чемпионов. 2014/2015
Греция. Суперлига. Плей-офф 2013/2014
Греция. Суперлига. 2013/2014
Товарищеские матчи. 2013
Лига Европы. Квалификация 2012/2013
Лига чемпионов. 2012/2013
Лига Европы. Квалификация 2011/2012
Лига Чемпионов. 2011/2012
Лига Чемпионов. 2010/2011
Товарищеские матчи. 2010
Лига Европы. Квалификация 2009/2010
Лига Чемпионов. 2009/2010
Лига Чемпионов. 2008/2009
Кубок УЕФА. 2007/2008
Кубок УЕФА. 2007/2008
13.09 | 21:30
Панатинаикос
3 : 0
Панетоликос
10.09 | 21:15
Панатинаикос
3 : 1
Кифисиас
06.09 | 21:30
Панатинаикос
3 : 1
ПАОК
31.08 | 19:30
Левадиакос
0 : 2
Панатинаикос
Главные новости
Казахстан впервые примет финал еврокубка
12:53
Названы стадионы, которые примут финалы Лиги чемпионов в 2028 и 2029 годах
12:44
Объявлены назначения судей на матчи 9-го тура РПЛ
12:28
2
Акинфеев сказал, убил ли он целую эпоху вратарей в ЦСКА
11:39
4
Генич рассказал о неверной реакции на первый голевой пас Батракова в «Галатасарае»
11:13
1
ЦСКА отправит защитника в сербский клуб
10:37
Мостовой – о «Балтике» без Талалаева: «Стало спокойнее, нет выходок, понтов, которые он устраивает»
10:26
4
Кордоба ответил, нужен ли «Краснодару» Дзюба
10:14
1
Фото
Брозович нашел новый клуб
09:42
Семака назвали главной проблемой «Зенита»
08:57
12
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+