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Греция. Суперлига
Команды
Панатинаикос
Состав
€ 113 млн
Панатинаикос - состав команды
Афины
Греция. Суперлига
Стадион:
Апостолос Николаидис
Сайт:
http://www.pao.gr/
Тренер:
Якоб Неструп
Состав
Статистика
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Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
1
Пенья Иньяки
Вра
27
€ 4 млн
12
Lucas Cháves
Вра
-
55
ван Дронгелен Рик
Защ
27
€ 6 млн
2
Калабрия Давиде
Защ
29
€ 4.5 млн
6
де Врей Стефан
Защ
34
€ 3 млн
77
Кирьякопулос Георгиос
Защ
30
€ 2 млн
26
Эрнандес Хави
Защ
28
€ 2 млн
15
Ингасон Сверрир
Защ
33
€ 1.8 млн
19
Цапрас Триантафиллос
Защ
24
€ 1.5 млн
14
Палмер-Браун Эрик
Защ
29
€ 1.5 млн
3
Катрис Георгиос
Защ
20
€ 0.5 млн
26
Луза Имран
Пол
27
€ 14 млн
21
Унаи Аззедин
Пол
26
€ 10 млн
4
Чиривелья Педро
Пол
29
€ 5 млн
16
Гнезда Черин Адам
Пол
27
€ 4.5 млн
20
Максимович Неманья
Пол
31
€ 4 млн
22
Камара Этьен
Пол
23
€ 4 млн
42
Кангва Кингс
Пол
27
€ 3.8 млн
8
Саншеш Ренату
Пол
29
€ 2 млн
18
Контурис Сотирис
Пол
21
€ 1.5 млн
6
Сиопис Манолис
Пол
32
€ 1.2 млн
10
Santino Andino
Пол
-
11
Зарури Анасс
Нап
25
€ 7 млн
99
Гарсия Ливай
Нап
28
€ 7 млн
28
Пельистри Факундо
Нап
24
€ 5 млн
19
Свидерски Карол
Нап
29
€ 4.5 млн
74
Растодер Эльмин
Нап
24
€ 4 млн
7
Тетте Андреас
Нап
25
€ 4 млн
9
Дессер Сирьель
Нап
31
€ 3 млн
72
Пантович Милош
Нап
24
€ 2.5 млн
20
Vicente Taborda
Нап
-
17
Pavlos Pantelidis
Нап
-
30
Georgios Kyriopoulos
Нап
-
70
Konstantinos Kotsaris
Нап
-
Всего игроков: 34, из них вратарей: 2, защитников: 9, полузащитников: 11, нападающих: 12
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