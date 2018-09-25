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Как там дела у Слуцкого

Что было раньше

В прошлом сезоне «Витесс» финишировал шестым. Он очень ударно провел конец того чемпионата: шесть выигранных матчей из последних восьми, аж 29 забитых голов. Здесь Леонид Слуцкий не сталкивался с тотальной распродажей, как в «Халле», хотя некоторые игроки основы клуб покинули.

Взамен «Витесс» приобрел несколько интересных футболистов вроде словака Беро или датчанина Теландера, пришли несколько молодых игроков «Челси», а также опытный вратарь и чемпион Европы-2016 Эдуарду. Из «Халла» приехал уже знакомый Слуцкому защитник Макс Кларк, а из «Реала» арендовали самого раскрученного тинейджера последних лет – Мартина Эдегора. Норвежец пока играет мало.

Что происходит сейчас

Даже какие-то промежуточные итоги подводить пока рано. В чемпионате половину своих матчей «Витесс» сыграл вничью (три из шести), крупно грохнул «Гронинген» (5:1), уверенно выиграл у «Зволле» (2:0), но сгорел «Аяксу» (0:4). В Лиге Европы клуб не вышел в групповой этап из-за двух минимальных поражения от «Базеля». Того самого «Базеля», который в прошлом сезоне побеждал оба клуба из Манчестера, а в этом – регулярно позорится, с треском вылетая из ЛЧ от ПАОКа, уступая в ЛЕ кипрскому «Аполлону» и получая кошмарные 1:7 от «Янг Бойз» в чемпионате. Впрочем, Слуцкий после поражения от «Базеля» был слишком недоволен судейством.

Какие у них задачи

Фактически, у клуба три задачи, по словам Слуцкого в интервью телеканалу «Россия 24»:

1. Попасть в еврокубки по итогам сезона, что сделать непросто из-за низкого рейтинга Голландии в системе УЕФА.

2. Выращивание и продажа футболистов.

3. Развитие игроков «Челси», которые попадают в «Витесс» по партнерским отношениям.

Сравнивая с ситуацией с «Халлом», Слуцкий отмечал, что в «Витессе» все гораздо спокойнее, никто не требует быстрого результата, клуб понимает свои возможности, но при этом амбициозен. Как раз вполне удобная история для нашего тренера.

Как они ладят

«Тренировки два раза в день в течение 10 дней – ненормально для Голландии. Тогда говорили, что умрут от нагрузок. Затем я ответил: «Хорошо, если кто-то из вас умрет, я изменю расписание тренировок на следующий день».

У Слуцкого все в порядке с юмором, но главное, что это правильно восприняли. По отзывам болельщиков, они были даже удивлены фотографиями с тренировок – у всей команды всегда отличное настроение. С фанатами Слуцкий в отличных отношениях с первых дней, как и ожидалось: открытость и добродушие тренера пришлись по душе всем, кто связан с командой.

Как они забивают и пропускают

Из-за из специфики чемпионата рассматриваем только голы внутри страны. На данный момент «Витесс» забил в лиге девять мячей. Больше половины влетело в первой же игре в ворота «Гронингена», больше половины в команде забивает словенец Тим Матавж (5), исходя из габаритов которого (188/81) и строится игра в атаке.

Итак, девять забитых голов «Витесса»:

  • Четыре – после навеса
  • Два – после заброса за спину
  • Один – после прострела
  • Один – после дальнего удара
  • Один – после перехвата паса вратарю

Навес на Матавжа, и точный удар головой. Так это работает у Слуцкого.

Рывок при забросе за спину – то, чем Слуцкий регулярно пользовался еще в ЦСКА, имея в составе быстрых форвардов.

Ну а наказывать за чужие ошибки команды Слуцкого всегда умели.

Семь голов «Витесс» пропустил. Больше половины из них – после навесов/прострелов, но системность какую-то искать пока рановато, поскольку четыре из семи влетели от «Аякса» – сильного на данный момент клуба, который эту четверку мог бы отгрузить едва ли не любому сопернику по чемпионату. С другой стороны, во всех матчах, в которых «Витесс» пропускал, это случалось после прострела или навеса.

  • Пять – после навеса или прострела
  • Один – после дальнего удара
  • Один – после выхода один на один

С «Гронингеном»

С «Херенвеном»

С «Аяксом»

С «Ден Хаагом»

Что интересного в цифрах

  • «Витесс» замыкает шестерку лучших команд Голландии по количеству ударов, а также по ударам в створ ворот
  • При этом футболисты «Витесса» наряду с «Аяксом», «Фейеноордом» и «Ден Хаагом» чаще всех мажут (по 40 ударов мимо)
  • Издали реже «Витесса» бьет только «Гронинген». И только тот же «Гронинген» чаще «Витесса» наносит удары из пределов штрафной
  • Зато «Витессу» нет равных в лиге по количеству ударов головой.
  • Чаще чем на игроках «Витесса» фолят только на футболистах «Аякса»
  • При этом чаще «Витесса» фолят только «Хераклес» и «Зволле»
  • Только три команды пасуют более неточно, чем игроки «Витесса»
  • По кроссам «Витесс» делит первое место с «Аяксом», по длинным передачам клуб из Арнема – третий

По персоналиям:

  • Вингер «Витесса» Рой Беренс – второй в чемпионате по среднему количеству кроссов. А пятый – экс-динамовец Александер Бюттнер
  • Бюттнер при этом еще и в пятерке лучших по обостряющим передачам (круче всех игроков «ПСВ»)
  • Опорник Тулани Сереро – в тройке футболистов лиги, на которых чаще всего фолят
  • В восьмерке самых бьющих находится левый вингер «Витесса» Брайан Линссен
  • Чаще Матавжа в чемпионате забивают только четыре футболиста, среди которых 35-летний Хунтелар

Как там наш Караваев

Пока без особых восторгов. Ему, как и всей команде, удался матч против «Гронингена» (5:1), где получилось даже отметиться ассистом. Хорошая игра (и тоже победная) была против «Зволле». В остальных четырех – ничего интересного.

Тем не менее, из всех четырех игроков обороны «Витесса» лучший показатель удачных отборов – именно у Караваева. С перехватами – наоборот, и это странно – их вообще ноль за 540 минут. Также среди всех защитников у российского футболиста худший показатель точности коротких передач. Ну и в целом процент точности – 71,2% – не слишком впечатляет.

Что дальше

В еврокубках «Витесс» не играет, так что можно целиком сосредоточиться на чемпионате. В ближайшие пять туров будут два серьезных испытания – выезды к «Фейеноорду» в Роттердам и к «ПСВ» в Эйндховен. Между этими матчами уместится домашняя игра с «Хераклес», который сейчас идет четвертым в лиге, и с середняком – «Фортуной». Кроме того, будет гостевой матч с «Эксельсиором», также обитающим в середине таблицы.

Следующий матч – против «Фейеноорда», который выиграл 12 из своих последних 14 матчей. Это будет встреча против клуба, который год назад к титулу приводил Джованни ван Бронкхорст и за который сейчас замечательно играет Робин ван Перси. С другой стороны, именно «Витесс» в нынешнем чемпионате пропустил меньше всех в гостях – всего один гол, а если брать общую статистику, то за последних 12 игр в чемпионате уступил лишь в одной.

Последнюю игру «Витесса» и «Фейеноорда» помнят многие – роттердамский клуб заканчивал матч вдевятером из-за двух удалений, а арнемский – выиграл 3:1 благодаря победному дублю Линссена. Новая встреча состоится уже в воскресенье, 30 сентября – «Фейеноорд» примет «Витесс» в 17:45 (мск).

Ошибка арбитра выбила «Витесс» Слуцкого из еврокубков

Чумовой дебют Слуцкого в Голландии. Куча голов

Голландия. Эредивизие Голландия Витесс Матавж Тим Слуцкий Леонид
Комментарии (9)
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KOLBIS
1537882410
Посмотрел,идут седьмыми сейчас,удачи Леониду Викторовичу!...
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vladimir-7
1537882667
Л.В. Слуцкий, удачи с Витессом!
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Dellleone
1537884664
Викторович улачи, всегда радостно когда наши покоряют мир )
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FanatSerj
1537889611
Удачи, рано еще Слуцкого списывать, рано, еще может в РПЛ вернется и жиганёт с новым то опытом.
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mihail200606
1537896929
Викторычу успехов!! но рановато чтото анализировать по 6 турам...
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Spiridonovich
1537899262
А вот, если бы не деньги Абрамовича, доверил бы кто нибудь в Европе тренрское место, Слуцкому? Никто, никогда. В Халл Сити Абрамович безвозмездно дал в аренду игроков из Челси. Несмотря на это, Слуцкий за пол года опустил команду на дно таблицы. Хозяева вынуждены были приложить сапог к толстому заду тренера. Та же история и в Витессе. Слуцкий приближается к пенсионному возрасту, а всё ходит в мальчиках, подающих надежды. Это в России, усилиями дважды судимого Гинера, он был и русским Моуринью, и гением, и великим .стратегом. На Западе трудно купить такие высокопарные эпитеты.
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vodomut
1537939047
провалит и свалит
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Законник 2017
1537948180
Все уже забыли куда опустил Зенит "великий" Манчини в ЧР и это при неограниченных финансовых возможностях клуба качать деньги из госбюджета и влияния на судейский корпус? У Слуцкого все намного проще и дешевле, поэтому и результат дается только длительными тренировками, а для этого надо время. Имейте терпение! )))
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