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    Чумовой дебют Слуцкого в Голландии. Куча голов


    4
    Голосов: 5
    12.08.2018 18:25
    Первый рекорд уже есть.

    Чемпионат Голландии стартовал для «Витесса» домашним матчем против «Гронингена». До этого мы могли видеть команду Слуцкого в Лиге Европы, где она еще поборется с «Базелем» за место в групповом этапе. В домашнем турнире старт получился внушительным и интересным. Пять разных игроков забили голы «Гронингену», а «Витесс» получил в ответ только один мяч.

    Cлуцкий – первый тренер в истории «Витесса», который видел пять забитых мячей команды в дебютном матче. Начало получилось достойным.

    Перед матчем болельщики вывесили вот такой красивый баннер. «Витесс» сыграл в подобном стиле развязных парней.

    Перед матчем главный тренер «Гронингена» Дэнни Буйес рассуждал о том, что хорошо знает «Витесс». «Они играли в Лиге Европы по схеме 4-3-3. Пришел новый тренер Слуцкий, но у них не так много секретов для нас», – говорил Буйес. Кажется, российский тренер смог хорошо его удивить.

    Одним из главных героев матча стал 20-летний Кларк-Салтер. Вот его интересная статистика:

    Голландия. Эредивизие. 1-й тур

    Витесс – Гронинген – 5:1 (2:0)

    Голы: 1:0 – Линссен, 22; 1:1 – Доан, 38; 2:1 – Беро, 44; 3:1 – Беренс, 62; 4:1 – Кларк-Салтер, 66; 5:1 – Матавж, 71.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ФК «Витесс»
    Рейтинг: 4 Голосов: 5
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    Комментарии10
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    • ...
      Рейтинг: +1222

      Stavropolets 13 августа 2018, 08:53

      Удачи Слуцкому

      0
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      Рейтинг: +131

      Spiridonovich 12 августа 2018, 22:24

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Конечно, это огромный успех, на фоне английского позора. Теперь об этой выдающейся победе надо трубить день и ночь, чтобы о ней узнал и оценил весь мир. А Абрамовичу следует купить Слуцкому очередное тренерское место в каком нибудь солидном европейском клубе. Витесс для русского Моуринью, слишком уж заштатный клуб. О нём и в России никто не знает.

      -4
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      Рейтинг: +457

      DENZILLO-Спартак > Spiridonovich 13 августа 2018, 11:41

      Согласен-слуцкер вообще не тренер умеющие анализировать это знают!

      0
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      Рейтинг: +979

      TUMS 12 августа 2018, 20:25

      Лиха беда начало...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 12 августа 2018, 19:44

      Почему такое ужасное качество видео?

      0
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      Рейтинг: +14

      БН 12 августа 2018, 19:09

      Интересно то, что видео обзор матча нашли не в голландском, а в турецком видео- ресурсе...

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +834

      val-berezko 12 августа 2018, 18:56

      Голландия- страна тюльпанов и голов. Успехов Слуцкому. Надо продолжать дело Петра 1-рубить окно в Европу.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1046

      kosmonaft > Diter Bolen 12 августа 2018, 21:54

      цивилизованная европа ахахаха рассмешил сними кастрюлю пора уже я понимаю конечно что дибилом легче жить но не настолько ахахаха я под столом аххахаха цивилизованная европа ну ты мочишь

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1311

      Taps 12 августа 2018, 18:53

      Будет русский шпиён ...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1573

      roman230582 12 августа 2018, 18:25

      Для Голландии обычный счет

      3
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