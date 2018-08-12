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Чумовой дебют Слуцкого в Голландии. Куча голов

Чемпионат Голландии стартовал для «Витесса» домашним матчем против «Гронингена». До этого мы могли видеть команду Слуцкого в Лиге Европы, где она еще поборется с «Базелем» за место в групповом этапе. В домашнем турнире старт получился внушительным и интересным. Пять разных игроков забили голы «Гронингену», а «Витесс» получил в ответ только один мяч.

Cлуцкий – первый тренер в истории «Витесса», который видел пять забитых мячей команды в дебютном матче. Начало получилось достойным.

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Перед матчем болельщики вывесили вот такой красивый баннер. «Витесс» сыграл в подобном стиле развязных парней.

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Перед матчем главный тренер «Гронингена» Дэнни Буйес рассуждал о том, что хорошо знает «Витесс». «Они играли в Лиге Европы по схеме 4-3-3. Пришел новый тренер Слуцкий, но у них не так много секретов для нас», – говорил Буйес. Кажется, российский тренер смог хорошо его удивить.

Одним из главных героев матча стал 20-летний Кларк-Салтер. Вот его интересная статистика:

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Голландия. Эредивизие. 1-й тур

Витесс – Гронинген – 5:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Линссен, 22; 1:1 – Доан, 38; 2:1 – Беро, 44; 3:1 – Беренс, 62; 4:1 – Кларк-Салтер, 66; 5:1 – Матавж, 71.

Голландия. Эредивизие Голландия Витесс Слуцкий Леонид
Комментарии (10)
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roman230582
1534087529
Для Голландии обычный счет
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Taps
1534089201
Будет русский шпиён ...
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val-berezko
1534089403
Голландия- страна тюльпанов и голов. Успехов Слуцкому. Надо продолжать дело Петра 1-рубить окно в Европу.
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БН
1534090192
Интересно то, что видео обзор матча нашли не в голландском, а в турецком видео- ресурсе...
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Обер-КанцлерЪ
1534092287
Почему такое ужасное качество видео?
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TUMS
1534094711
Лиха беда начало...
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Spiridonovich
1534101896
Конечно, это огромный успех, на фоне английского позора. Теперь об этой выдающейся победе надо трубить день и ночь, чтобы о ней узнал и оценил весь мир. А Абрамовичу следует купить Слуцкому очередное тренерское место в каком нибудь солидном европейском клубе. Витесс для русского Моуринью, слишком уж заштатный клуб. О нём и в России никто не знает.
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Stavropolets
1534139620
Удачи Слуцкому
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