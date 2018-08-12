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Витесс - Гронинген

12.08.2018, Воскресенье, 15:30 мск Арнем, стадион Гелредом Голландия. Эредивизие, 1 тур Витесс - Гронинген
Голландия. Эредивизие (2017/2018)
21 тур
2 февраля, пятница 22:00 Витесс 2:0 Гронинген
12 тур
19 ноября, воскресенье 16:30 Гронинген 4:2 Витесс
Голландия. Эредивизие (2016/2017)
19 тур
21 января, суббота 22:45 Гронинген 1:1 Витесс
8 тур
1 октября, суббота 19:30 Витесс 2:1 Гронинген
Голландия. Эредивизие (2015/2016)
28 тур
20 марта, воскресенье 16:30 Гронинген 0:3 Витесс
8 тур
4 октября, воскресенье 15:30 Витесс 5:0 Гронинген
Голландия. Эредивизие (2014/2015)
29 тур
4 апреля, суббота 19:30 Витесс 1:1 Гронинген
16 тур
14 декабря, воскресенье 16:30 Гронинген 1:1 Витесс
Голландия. Эредивизие (2013/2014)
Плей-офф за место в Лиге Европы, 1/2 финала
ответный матч		 10 мая, суббота 20:45 Витесс 1:4 Гронинген
Голландия. Эредивизие (2013/2014)
Плей-офф за место в Лиге Европы, 1/2 финала
первый матч		 7 мая, среда 20:45 Гронинген 1:0 Витесс
Голландия. Эредивизие (2013/2014)
29 тур
22 марта, суббота 21:45 Гронинген 3:1 Витесс
11 тур
27 октября, воскресенье 19:30 Витесс 2:2 Гронинген
Голландия. Эредивизие (2012/2013)
23 тур
17 февраля, воскресенье 15:30 Витесс 2:0 Гронинген
5 тур
16 сентября, воскресенье 18:30 Гронинген 0:3 Витесс
Голландия. Эредивизие (2011/2012)
25 тур
10 марта, суббота 21:45 Гронинген 1:3 Витесс
16 тур
11 декабря, воскресенье 19:30 Витесс 0:0 Гронинген
Голландия. Эредивизие (2010/2011)
31 тур
16 апреля, суббота 20:45 Витесс 2:1 Гронинген
17 тур
3 декабря, пятница 22:45 Гронинген 4:1 Витесс
Чемпионат Голландии (2009/2010)
30 тур
3 апреля, суббота 21:45 Витесс 3:0 Гронинген
8 тур
27 сентября, воскресенье 16:30 Гронинген 1:0 Витесс
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Аякс 34 28 2 4 119:32 +87 86
2. ПСВ 34 26 5 3 98:26 +72 83
3. Фейеноорд 34 20 5 9 75:41 +34 65
4. Алкмаар 34 17 7 10 64:43 +21 58
5. Витесс 34 14 11 9 70:51 +19 53
6. Утрехт 34 15 8 11 60:51 +9 53
7. Хераклес 34 15 3 16 61:68 -7 48
8. Гронинген 34 13 6 15 39:41 -2 45
9. АДО Ден Хааг 34 12 9 13 58:63 -5 45
10. Виллем II 34 13 5 16 58:72 -14 44
11. Херенвен 34 10 11 13 64:73 -9 41
12. Венло 34 11 8 15 47:63 -16 41
13. Зволле 34 11 6 17 44:57 -13 39
14. Эммен 34 10 8 16 41:72 -31 38
15. Фортуна Сд 34 9 7 18 50:80 -30 34
16. Экселсиор 34 9 6 19 46:79 -33 33
17. Де Графсхап 34 8 5 21 38:75 -37 29
18. НАК Бреда 34 5 8 21 29:74 -45 23
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