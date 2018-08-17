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    Ошибка арбитра выбила «Витесс» Слуцкого из еврокубков


    2.3
    Голосов: 6
    17.08.2018 13:00
    Наш тренер очень зол.

    «Витесс» проиграл швейцарскому «Базелю» в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы со счетом 0:1 (первый матч завершился поражением голландцев с таким же счетом). Но главным моментом игры стало удаление защитника «Витесса» Джейка Кларка-Салтера, после которого Леонид Слуцкий пришел на пресс-конференцию и разнес арбитра встречи за решение показать красную карточку:

    «Грубая ошибка судьи стала причиной плохого результата для нас. После нее нам было очень сложно играть 65 минут в меньшинстве против «Базеля», да к тому же еще и выездной матче. Но я все равно очень горжусь своими ребятами. Я раздражен из-за такого развития событий. Любое решение судьи влияет на будущее команды в раунде на выбывание. А арбитр взял и допустил ошибку, работая на матче крупного турнира. Я расстроен и разочарован. Мне кажется, это был достаточно легкий момент. Кроме того, судья находился рядом, и я правда не понимаю, почему он показал красную карточку»

    Слуцкого поддержал нападающий «Витесса» Брайан Линссен: «Кларк-Солтер шел в мяч и добрался до него. Такое решение судьи – это очень смешно, там не было красной карточки».

    Вот так выглядел этот момент. Кларк-Салтер сначала и правда коснулся мяча, но потом ногой влетел в плечо игроку «Базеля».

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ФК «Базель»
    Рейтинг: 2.3 Голосов: 6
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +1532

      starche 21 августа 2018, 12:30

      Закономерный итог работы физрука.

      1
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      Рейтинг: +585

      tilvan 18 августа 2018, 13:00

      была опасная игра с высоко задранной ногой.
      ну не успеваешь ты к мячу, не тянись шипами, сыграй корпусом

      2
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      Рейтинг: +131

      Spiridonovich 18 августа 2018, 00:45

      По другому и быть не может. Если выигрывает команда Слуцкого то это благодаря его гению. Здесь дважды продули и моментально списали на судей. Нельзя же Ленчика уличить в бездарности. Когда он тренировал Халл Сити, там тоже были виноваты судьи и хозяева. А вот, когда он сборную унизил и опустил ниже плинтуса на ЧЕ, виноваты были игроки.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 17 августа 2018, 22:34

      по фото мало что понятно, тут динамика момента нужно.

      1
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      Рейтинг: +1160

      Karpathian 17 августа 2018, 20:57

      Кларк-Салтер на Тимати похож

      0
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 17 августа 2018, 20:00

      По таким фото нельзя однозначно судить о ситуации. Лучше бы вместо видео со Слуцким, было видео эпизода. Однако, моё мнение, исходя из имеющейся инфы, что формальные причины показать красную у арбитра были, хотя бы потому, что игрок высоко поднял ногу и въехал шипами аж в плечо. Это точно не чистая игра. По правилам, если ты даже сыграл в мяч, но потом срубил игрока - это всё равно фол. Леонид ищет отмазки. То, что его поддержал игрок его команды - лол, я бы посмотрел на того, кто бы сделал наоборот. Я уже молчу о том, что игроки вообще редко когда признают свои нарушения, даже если там прыжок двумя ногами сзади.
      Витессу по силам было проходить Базель, и обидно вылетать из еврокубков так рано. Это понятно. С другой стороны - Витесс, да и голландские клубы в целом, последние годы в еврокубках ни о чём, за редким исключением. Фейеноорд вообще опозорился как не знаю кто. А Леонид, скорее всего, ещё и на штраф нарвётся за длинный язык.

      2
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      Рейтинг: +2287

      Vickont 17 августа 2018, 15:46

      Надо у Егорова и Лапочкина спросить. В эпизоде с Гранквистом и Витиньо, он усмотрел лишь несчастный случай, а тут наверно и нарушения не было

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