Форвард Слуцкого сломал ногу. Его унесли на носилках

«Витесс» дома играл с «Фейеноордом», пустил два мяча и не набрал очков. Ситуация абсолютно нормальная, даже учитывая нестабильную форму соперника. Но матч был очень горячим хотя бы из-за его концовки. При счете 1:1 Робин ван Перси классно пробил со штрафного во вратарский угол. Через пару минут после победного гола его удалили с поля, а всего в матче было показано три красные карточки. Свое удаление Робин собирается обжаловать.
Главное событие произошло еще до этого удара. После безобидного единоборства на носилках унесли нападающего «Витесса» Тима Матавжа. В семи матчах этого чемпионата у Матавж забил пять голов. Он был лучшим бомбардиром команды, а теперь выбыл на неопределенный срок из-за перелома ноги. В голландских СМИ пишут, что этот диагноз уже подтвердил Слуцкий.
Теперь важно вспомнить одно событие из прошлого. В самом начале пребывания Слуцкого в «Халле» на шесть месяцев из-за травмы вылетел Абель Эрнандес. Когда уругваец восстановился, Слуцкого из клуба уже уволили. Теперь главное, чтобы все не повторилось в Голландии.