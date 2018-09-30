Форвард Слуцкого сломал ногу. Его унесли на носилках

«Витесс» дома играл с «Фейеноордом», пустил два мяча и не набрал очков. Ситуация абсолютно нормальная, даже учитывая нестабильную форму соперника. Но матч был очень горячим хотя бы из-за его концовки. При счете 1:1 Робин ван Перси классно пробил со штрафного во вратарский угол. Через пару минут после победного гола его удалили с поля, а всего в матче было показано три красные карточки. Свое удаление Робин собирается обжаловать.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Главное событие произошло еще до этого удара. После безобидного единоборства на носилках унесли нападающего «Витесса» Тима Матавжа. В семи матчах этого чемпионата у Матавж забил пять голов. Он был лучшим бомбардиром команды, а теперь выбыл на неопределенный срок из-за перелома ноги. В голландских СМИ пишут, что этот диагноз уже подтвердил Слуцкий.

Теперь важно вспомнить одно событие из прошлого. В самом начале пребывания Слуцкого в «Халле» на шесть месяцев из-за травмы вылетел Абель Эрнандес. Когда уругваец восстановился, Слуцкого из клуба уже уволили. Теперь главное, чтобы все не повторилось в Голландии.

Как дела у Слуцкого в Голландии