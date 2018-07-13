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    Как дела у Слуцкого в Голландии


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    Голосов: 2
    13.07.2018 17:05
    Фанаты, трансферы и разгромы.

    Как его приняли?

    Матчем Россия – Египет завершилась карьера Слуцкого-комментатора на «Первом канале». Произошло это 19 июня, а уже с 22 числа игроки «Витесса» перешли к медосмотру. За первой тренировкой «Витесса» Слуцкого смотрели две тысячи болельщиков.

    На первой пресс-конференции Слуцкий общался с журналистами на английском, а потом раздал интервью изданиям Omroepgelderland и Foxsports. Задача на сезон – выступление на уровне предыдущего года и красивая командная игра. До Слуцкого «Витесс» занял в чемпионате шестое место и через местный еврокубковый плей-офф пробился в Лигу Европы. Голландским болельщикам Слуцкий пока нравится из-за открытости и дружелюбности, но так сначала было и в Англии.

    Следы Абрамовича и «Халла»

    Трансферы – это главный критерий работы Слуцкого прямо сейчас. В «Витессе» ему помогает Олег Яровинский, который тянется за российским тренером еще с ЦСКА. Вместе они подготовили для «Витесса» уже несколько покупок.

    Главный трансфер – переход из «Халл Сити» защитника Макса Кларка. Он провел 27 матчей в прошлом сезоне, а при Слуцком появлялся в стартовом составе. Карьера 22-летнего Кларка развивается стремительно. Еще два сезона назад он играл за «Кембридж» в четвертом английском дивизионе, потом закрепился в «Халле», а теперь едет к Слуцкому в новую для себя страну.

    Ходят слухи, что следующим местом работы Слуцкого станет «Челси». Просто потому что у Абрамовича хорошие взаимоотношения с «Витессом», где можно обкатать будущего тренера. Сюда «Челси» регулярно отдает в аренду игроков, которые не имеют шанса сыграть в основе английского гранда. В это трансферное окно в помощь к Слуцкому пришли двое – вратарь Эдуарду и защитник Кларк-Солтер. Кстати, 20-летний Кларк-Солтер дебютировал за «Челси» при Гусе Хиддинке еще в сезоне-2015/16. Больше за клуб он не играл.

    Приобрел «Витесс» и полузащитника Матуша Беро – одного из главных талантов Словакии, который в последнее время немного потерялся. В 2015 году он получал награду имени Петера Дубровского. Ее дают лучшему словацкому футболисту до 21 года. Беро начинал карьеру на правом фланге, но потом стал играть в опорной зоне. Поэтому и такая разница в статистике: в одном из сезонов за «Тренчин» он забил 15 голов за 30 матчей, а в прошлом году отметился за «Трабзонспор» только одним мячом.

    Развлечения и сборы

    «Витесс» постепенно знакомит Слуцкого с местом, где ему предстоит работать. Вместе с несколькими болельщиками тренер проехался по Арнему на троллейбусе, посетил городские достопримечательности и клубный музей, а потом заехал на стадион «Витесса». Говорят, это только первая часть представления, а скоро обещают выпустить продолжение.

    Сейчас Слуцкий сосредоточен на футболе. Команда проводит сбор в Австрии, где уже проиграла «Вольфсбергу» (1:2) и «Шахтеру» (1:4). Дальше – одни пересечения с Россией. Сегодня «Витесс» сыграл вничью с тульским «Арсеналом» (2:2), а 17 июля встретится с «Локомотивом» Семина. Под руководством Слуцкого «Витесс» пока еще не побеждал, а уже 26 июля команда проведет первый официальный матч в Лиге Европы.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ФК «Витесс»
    Рейтинг: 5 Голосов: 2
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +131

      Spiridonovich 14 июля 2018, 15:30

      Молодец Слуцкий. Еще не стукнуло и 50, а он всё учится, всё набирается опыта. Учится никогда не поздно. Смущает только одно, в России он был и феноменом и русским Моуринью и великим стратегом и тактиком, а в третьеразрядных командах Европы, он прилежный ученик. Гляди к пенсии и освоит азы тренерского искусства. Первый блин, правда вышел комом, опустил Халл Сити в самый низ, за что хозяева и дали пинка под жирный зад.

      -3
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      Рейтинг: +746

      MU-fanatic > Spiridonovich 14 июля 2018, 17:42

      Слуцкого в Халле если что *********** здорово,предварительно ослабив состав,это вдвойне усложняет задачу!!!такой Халл с любым тренером опуститься...заслуга Слуца здесь была минимальная!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4351

      Yurok161 14 июля 2018, 13:25

      Не смотря на все насмешки,он единственный кто пошел получать опыт в европе.Не смотря на неудачи.Удачи тебе Лёня!!!

      9
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11537

      SEREZHA7575 14 июля 2018, 10:13

      ++++

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +70529

      insider_retro 14 июля 2018, 01:04

      Пока, трансферы, улыбки и оптимизм...
      Хотелось, что бы и результаты по ходу сезона не изменили мимику и настроение!..))

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 13 июля 2018, 21:16

      респект .. совершенствуется человек..
      надеюсь получится лучше , чем в Халле.. на одних хороших отношениях в челси не заедешь ..

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +590

      mihail1980 13 июля 2018, 21:14

      полная жопа

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +385

      VOLK83 13 июля 2018, 17:51

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Слуцкий под пыхом, вот ржот всю дорогу...) Как в Нидерландах без пыха)))

      -5
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      Рейтинг: +468

      LIO1987 > VOLK83 14 июля 2018, 22:21

      Добейся хоть десятой доли его достижений и не бойся признать свои ошибки-тогда и пиз*и!!!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1306

      Артурка32 13 июля 2018, 17:47

      Удачи Леонид Викторович! Ждем в России в ЛЕ!))

      2
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      Рейтинг: +2635

      swot1205 13 июля 2018, 17:33

      красавчик, хочет быть лучше и идет к этому. респект

      4
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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 13 июля 2018, 17:26

      Заметили на всех фотках Леонид Викторович смеется и улыбается,явно захаживает в местный кофешоп,для поднятия настроения...

      0
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