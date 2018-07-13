Как дела у Слуцкого в Голландии

Фанаты, трансферы и разгромы.

Как его приняли?

Матчем Россия – Египет завершилась карьера Слуцкого-комментатора на «Первом канале». Произошло это 19 июня, а уже с 22 числа игроки «Витесса» перешли к медосмотру. За первой тренировкой «Витесса» Слуцкого смотрели две тысячи болельщиков.

На первой пресс-конференции Слуцкий общался с журналистами на английском, а потом раздал интервью изданиям Omroepgelderland и Foxsports. Задача на сезон – выступление на уровне предыдущего года и красивая командная игра. До Слуцкого «Витесс» занял в чемпионате шестое место и через местный еврокубковый плей-офф пробился в Лигу Европы. Голландским болельщикам Слуцкий пока нравится из-за открытости и дружелюбности, но так сначала было и в Англии.

Следы Абрамовича и «Халла»

Трансферы – это главный критерий работы Слуцкого прямо сейчас. В «Витессе» ему помогает Олег Яровинский, который тянется за российским тренером еще с ЦСКА. Вместе они подготовили для «Витесса» уже несколько покупок.

Главный трансфер – переход из «Халл Сити» защитника Макса Кларка. Он провел 27 матчей в прошлом сезоне, а при Слуцком появлялся в стартовом составе. Карьера 22-летнего Кларка развивается стремительно. Еще два сезона назад он играл за «Кембридж» в четвертом английском дивизионе, потом закрепился в «Халле», а теперь едет к Слуцкому в новую для себя страну.

Ходят слухи, что следующим местом работы Слуцкого станет «Челси». Просто потому что у Абрамовича хорошие взаимоотношения с «Витессом», где можно обкатать будущего тренера. Сюда «Челси» регулярно отдает в аренду игроков, которые не имеют шанса сыграть в основе английского гранда. В это трансферное окно в помощь к Слуцкому пришли двое – вратарь Эдуарду и защитник Кларк-Солтер. Кстати, 20-летний Кларк-Солтер дебютировал за «Челси» при Гусе Хиддинке еще в сезоне-2015/16. Больше за клуб он не играл.

Приобрел «Витесс» и полузащитника Матуша Беро – одного из главных талантов Словакии, который в последнее время немного потерялся. В 2015 году он получал награду имени Петера Дубровского. Ее дают лучшему словацкому футболисту до 21 года. Беро начинал карьеру на правом фланге, но потом стал играть в опорной зоне. Поэтому и такая разница в статистике: в одном из сезонов за «Тренчин» он забил 15 голов за 30 матчей, а в прошлом году отметился за «Трабзонспор» только одним мячом.

Развлечения и сборы

«Витесс» постепенно знакомит Слуцкого с местом, где ему предстоит работать. Вместе с несколькими болельщиками тренер проехался по Арнему на троллейбусе, посетил городские достопримечательности и клубный музей, а потом заехал на стадион «Витесса». Говорят, это только первая часть представления, а скоро обещают выпустить продолжение.

Сейчас Слуцкий сосредоточен на футболе. Команда проводит сбор в Австрии, где уже проиграла «Вольфсбергу» (1:2) и «Шахтеру» (1:4). Дальше – одни пересечения с Россией. Сегодня «Витесс» сыграл вничью с тульским «Арсеналом» (2:2), а 17 июля встретится с «Локомотивом» Семина. Под руководством Слуцкого «Витесс» пока еще не побеждал, а уже 26 июля команда проведет первый официальный матч в Лиге Европы.