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Угальде оценил нацеленность «Спартака» на чемпионство

24 августа, 10:40
4

Нападающий «Спартака» Манфред Угальде после домашнего матча 5-го тура РПЛ с «Зенитом» (2:0) сказал, что красно-белые всегда думают о победе в чемпионате.

«Чемпионство? Мы просто хотим выиграть в каждом матче. Мы всегда думаем о чемпионстве, это наша цель. В этом году мы сосредоточены на том, чтобы идти от игры к игре. Но «Спартак» – великий клуб, мы всегда боремся за чемпионство», – сказал Угальде.

  • У «Спартака» отличился Роман Зобнин на 38-й минуте, еще один мяч забил в свои ворота полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос на 15-й.
  • Москвичи вышли на 2-е место в РПЛ с 12 очками после 5 туров. Питерцы идут 4-ми с 9 баллами.У лидирующего «Краснодара» на счету 15 очков.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Угальде Манфред
Комментарии (4)
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tonaniskin
1787558664
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...уефан
1787558753
...бойся огненной воды, и сладких речей бледнолицых, мой краснокожий брат!)...
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ziborock
1787559002
Telegram-канал Спартака опубликовали фото маски для дайвинга с подписью на стикере "Имущество ФК "Зенит. Передать Соболю после гола." Нашли за воротами. Сегодня без пенальти, поэтому ожидаемо не понадобилась!)))🤣
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rtovelskiy
1787562280
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