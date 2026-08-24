Угальде оценил нацеленность «Спартака» на чемпионство

Нападающий «Спартака» Манфред Угальде после домашнего матча 5-го тура РПЛ с «Зенитом» (2:0) сказал, что красно-белые всегда думают о победе в чемпионате.

«Чемпионство? Мы просто хотим выиграть в каждом матче. Мы всегда думаем о чемпионстве, это наша цель. В этом году мы сосредоточены на том, чтобы идти от игры к игре. Но «Спартак» – великий клуб, мы всегда боремся за чемпионство», – сказал Угальде.