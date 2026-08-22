Карседо оценил конкуренцию Даку с Угальде в «Спартаке»

Главный тренер «Спартака» Хуан Карседо считает, что конкуренция нападающих Манфреда Угальде и Мирлинда Даку помогает всей команде
«Даку уже две недели тренируется с нами. Мы лучше узнаем его. Даку в принципе уже находится в хорошей форме, потому что он участвовал в предсезонной подготовке в «Рубине», в матчах команды. Сейчас он неплохо сыграл с «Балтикой», ребята узнают друг друга лучше. Думаю, что все будет хорошо.
Конкуренция с Угальде? Думаю, что это во благо для команды. Ребята себя прекрасно показывают. Видите, Угальде сейчас забивает. В целом он всегда был полезен для команды, оказывал большую помощь. Всегда делал много работы. Думаю, что только положительно сказывается на них и команде», – сказал Карседо.
- 24-летний Угальде в этом сезоне забил 5 голов в 7 матчах за красно-белых.
- 28-летний Даку перешел в московский клуб из «Рубина» 6 августа.
- Албанский форвард провел за «Спартак» 3 матча, отметился 1 ассистом.
Источник: ТАСС