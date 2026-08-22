Карседо оценил конкуренцию Даку с Угальде в «Спартаке»

Главный тренер «Спартака» Хуан Карседо считает, что конкуренция нападающих Манфреда Угальде и Мирлинда Даку помогает всей команде

«Даку уже две недели тренируется с нами. Мы лучше узнаем его. Даку в принципе уже находится в хорошей форме, потому что он участвовал в предсезонной подготовке в «Рубине», в матчах команды. Сейчас он неплохо сыграл с «Балтикой», ребята узнают друг друга лучше. Думаю, что все будет хорошо.

Конкуренция с Угальде? Думаю, что это во благо для команды. Ребята себя прекрасно показывают. Видите, Угальде сейчас забивает. В целом он всегда был полезен для команды, оказывал большую помощь. Всегда делал много работы. Думаю, что только положительно сказывается на них и команде», – сказал Карседо.