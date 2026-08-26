В «Спартаке» оценили влияние трансфера Даку на игру Угальде

Генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов оценил результативность нападающего Манфреда Угальде.

– Переход Мирлинда Даку замотивировал Угальде?

– Я не думаю. Манфред и так прекрасно играл вторую половину прошлого сезона. Просто где‑то не шло. Вы сами знаете, у нападающих важно, чтобы полетело. И оно полетело.