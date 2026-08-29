Карседо описал Угальде двумя прилагательными

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо оценил игру форварда команды Манфреда Угальде.
– Угальде проводит потрясающий сезон, у него отличная голевая серия. С чем вы это связываете?
– Потому что он отличный, трудолюбивый игрок. Думаю, что конкуренция с Даку мотивирует его ещe больше. Мы очень довольны его результатами, самое главное, чтобы он продолжал усердно работать и делал то же самое.
- 24-летний Угальде в этом сезоне забил 5 голов за «Спартак» в 8 матчах.
- 28-летний Даку перешел в московский клуб из «Рубина» 6 августа. Албанский форвард провел за «Спартак» 4 матча, отметился 1 ассистом.
- «Спартак» идет в РПЛ вторым.
Источник: Metaratings