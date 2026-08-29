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Карседо описал Угальде двумя прилагательными

29 августа, 01:35
1

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо оценил игру форварда команды Манфреда Угальде.

– Угальде проводит потрясающий сезон, у него отличная голевая серия. С чем вы это связываете?

– Потому что он отличный, трудолюбивый игрок. Думаю, что конкуренция с Даку мотивирует его ещe больше. Мы очень довольны его результатами, самое главное, чтобы он продолжал усердно работать и делал то же самое.

  • 24-летний Угальде в этом сезоне забил 5 голов за «Спартак» в 8 матчах.
  • 28-летний Даку перешел в московский клуб из «Рубина» 6 августа. Албанский форвард провел за «Спартак» 4 матча, отметился 1 ассистом.
  • «Спартак» идет в РПЛ вторым.

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Спартак Угальде Манфред Карседо Хуан Карлос
Комментарии (1)
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alefreddy
1787990193
и это правильно товарищи на всех уровнях...
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