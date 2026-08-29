Карседо описал Угальде двумя прилагательными

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо оценил игру форварда команды Манфреда Угальде.

– Угальде проводит потрясающий сезон, у него отличная голевая серия. С чем вы это связываете?

– Потому что он отличный, трудолюбивый игрок. Думаю, что конкуренция с Даку мотивирует его ещe больше. Мы очень довольны его результатами, самое главное, чтобы он продолжал усердно работать и делал то же самое.