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Спартак
Манфред Угальде
Статистика
€ 12 млн
Манфред Угальде - статистика
Спартак
25 мая 2002 (24), Эредия
#9 | Нападающий
173 см
Коста-Рика
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Матчи за последние 30 дней
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Спартак
1 : 0
16.09.2026
Факел
1' - 90'
90'
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Спартак
3 : 0
13.09.2026
Ростов
1' - 75'
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Динамо
2 : 1
06.09.2026
Спартак
1' - 90'
Россия. Кубок, 3 тур
Спартак
3 : 1
02.09.2026
Родина
45' - 90'
65'
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Россия. Премьер-лига 2026/2027
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Команда
И
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Спартак
3
3
1
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. Кубок, 3 тур
Спартак
3 : 1
02.09.2026
Родина
45' - 90'
65'
Россия. Кубок, 2 тур
Рубин
1 : 1
19.08.2026
Спартак
45' - 90'
62'
Россия. Кубок, 1 тур
Спартак
5 : 1
05.08.2026
Оренбург
1' - 90'
33, 52'
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