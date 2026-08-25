Бубнов одним словом описал автогол «Зенита» в матче со «Спартаком»

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о первом забитом мяче в центральной игре пятого тура РПЛ между «Спартаком» и «Зенитом».

На 12-й минуте Вильмар Барриос стал автором автогола.

Мяч срикошетил в ворота от ноги колумбийца.

В итоге «Зенит» проиграл «Спартаку» со счетом 0:2.

– Когда пошла передача, Барриос пошeл [на мяч], потому что он играл, мог спокойно выбить этот мяч. В это время вылетает Адамов, видит, что Барриос уже играет, и киксует. Адамов вскользь ударил по мячу.

Угальде стоит почти на линии ворот. Нападающий мог бы принять мяч и туда его, черпаком, на дальнюю штангу. Нет, он берeт и со всей дури бьeт в Адамова.

На что Угальде надеялся? Между ног или куда он хотел? Попадает Адамову в грудь, от груди отскакивает в ногу Барриосу, потом мяч снова в Адамова и от него уже отскакивает в ворота.

– Ну, нелепый гол получился.

– Да нелепейший вообще! Вот такой гол. С одной стороны, «Зенит» сам себе забил. Там Адамов во всeм виноват.

С другой стороны, если бы Угальде не пробил и не оказался там, то Адамов бы так не ошибся.