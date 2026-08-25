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  • Бубнов одним словом описал автогол «Зенита» в матче со «Спартаком»

Бубнов одним словом описал автогол «Зенита» в матче со «Спартаком»

25 августа, 14:30
8

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о первом забитом мяче в центральной игре пятого тура РПЛ между «Спартаком» и «Зенитом».

  • На 12-й минуте Вильмар Барриос стал автором автогола.
  • Мяч срикошетил в ворота от ноги колумбийца.
  • В итоге «Зенит» проиграл «Спартаку» со счетом 0:2.

– Когда пошла передача, Барриос пошeл [на мяч], потому что он играл, мог спокойно выбить этот мяч. В это время вылетает Адамов, видит, что Барриос уже играет, и киксует. Адамов вскользь ударил по мячу.

Угальде стоит почти на линии ворот. Нападающий мог бы принять мяч и туда его, черпаком, на дальнюю штангу. Нет, он берeт и со всей дури бьeт в Адамова.

На что Угальде надеялся? Между ног или куда он хотел? Попадает Адамову в грудь, от груди отскакивает в ногу Барриосу, потом мяч снова в Адамова и от него уже отскакивает в ворота.

– Ну, нелепый гол получился.

– Да нелепейший вообще! Вот такой гол. С одной стороны, «Зенит» сам себе забил. Там Адамов во всeм виноват.

С другой стороны, если бы Угальде не пробил и не оказался там, то Адамов бы так не ошибся.

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Источник: «Коммент.Шоу»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Адамов Денис Барриос Вильмар Угальде Манфред Бубнов Александр
Комментарии (8)
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Бумбраш
1787657709
Адамов и баба с косичками показали что могут создать гол из ничего...прафисиАналы)))
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Красногвардейчик
1787658380
Обыкновенный гол, Спартак просто своей настойчивостью, его заслужил...курьёз? Да, но логичен из происходящего на поле
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Триумфальный
1787660777
Комментарий скрыт модератором
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Plyash
1787661591
Для одних этот гол несчастный случай , для других счастливый -- в игровых видах спорта такое сплошь и рядом , так бывает . Никто не виноват , все идём дальше .
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...уефан
1787662052
...трудно быть Бубновым, можно самому попасть в капкан своих же рассуждений...
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WE ARE FOR PETER
1787663792
Угальда давно замечен в подвохе) помним его голы Лещуку загадочные) потом Лешук в Америку гонял ) наблюдаем за Адамом)
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subbotaspartak
1787666595
С другой стороны, если бы Угальде не пробил и не оказался там, то Адамов бы так не ошибся.... А если бы папка Угальде мамку не встретил...
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