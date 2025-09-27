Дзюба высмеял решение судьи в матче «Ахмат» – «Акрон»

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба обратил внимание на действия полузащитника «Ахмата» Лечи Садулаева в матче 10-го тура РПЛ. Хавбек грозненцев на 57-й минуте получил желтую карточку за подкат против вратаря тольяттинцев Виталия Гудиева. Дзюба полагает, что Садулаева следовало удалить.

«Желтая карточка🤣. В Гудиева прыгнули спокойно», – написал Дзюба в социальной сети.