Дзюба высмеял решение судьи в матче «Ахмат» – «Акрон»

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба обратил внимание на действия полузащитника «Ахмата» Лечи Садулаева в матче 10-го тура РПЛ. Хавбек грозненцев на 57-й минуте получил желтую карточку за подкат против вратаря тольяттинцев Виталия Гудиева. Дзюба полагает, что Садулаева следовало удалить.
«Желтая карточка🤣. В Гудиева прыгнули спокойно», – написал Дзюба в социальной сети.
- Главным судьей матча был Евгений Кукуляк.
- «Ахмат» выиграл матч 3:0. В момент нарушения Садулаева грозненцы вели со счетом 1:0.
Источник: «Бомбардир»