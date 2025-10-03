ЭСК РФС обнаружила судейскую ошибку в матче «Ахмат» – «Акрон»

Экспертно-судейская комиссия РФС разобрала работу арбитров в игре 10-го тура РПЛ между «Ахматом» и «Акроном».

Грозненцы дома разгромили соперника со счетом 3:0.

Матч судил Евгений Кукуляк.

Момент на 56-й минуте: проверка решения судьи не удалять с поля игрока команды «Ахмат» Лечи Садулаева

Решение комиссии: судья ошибочно не удалил с поля игрока команды «Ахмат» Лечи Садулаева

Голосование: единогласно

Мотивировка: действия Лечи Садулаева в единоборстве за мяч с вратарем «Акрона» Виталием Гудиевым угрожали безопасности соперника, учитывая высокую скорость игрока «Ахмата», прыжок выставленными открытыми шипами вперед в ноги вратаря и контакт с его ногой. Судье следовало удалить с поля Лечи Садулаева за серьезное нарушение правил в данной игровой ситуации