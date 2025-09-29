Болельщики «Ахмата» оскорбляли Дзюбу

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал, что комитет рассмотрит скандирование болельщиками «Ахмата» оскорбительных кричалок в адрес нападающего «Акрона» Артема Дзюбы в матче 10-го тура РПЛ.
«Рассмотрим появление посторонних лиц после окончания матча между «Ахматом» и «Акроном». А также болельщики грозненского клуба скандировали оскорбительные выражения в адрес Артема Дзюбы.
Рассмотрим опоздание главного тренера ЦСКА Фабио Челестини на 25 минут на флеш‑интервью после матча с «Балтикой». Рассмотрим неподобающее поведение калининградского клуба, у которого четыре футболиста получили предупреждение, и один игрок был удален с поля», – сказал Григорьянц.
- 27 сентября «Ахмат» в домашнем матче победил «Акрон» со счетом 3:0.
- В игре ЦСКА – «Балтика» (1:0) 28 сентября у гостей за две желтые карточки с поля был удален Кевин Андраде. Также у калининградцев получили предупреждения Сергей Пряхин, Николай Титков, Иван Беликов и Владислав Саусь.
Источник: «Матч ТВ»