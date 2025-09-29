Болельщики «Ахмата» оскорбляли Дзюбу

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал, что комитет рассмотрит скандирование болельщиками «Ахмата» оскорбительных кричалок в адрес нападающего «Акрона» Артема Дзюбы в матче 10-го тура РПЛ.

«Рассмотрим появление посторонних лиц после окончания матча между «Ахматом» и «Акроном». А также болельщики грозненского клуба скандировали оскорбительные выражения в адрес Артема Дзюбы.

Рассмотрим опоздание главного тренера ЦСКА Фабио Челестини на 25 минут на флеш‑интервью после матча с «Балтикой». Рассмотрим неподобающее поведение калининградского клуба, у которого четыре футболиста получили предупреждение, и один игрок был удален с поля», – сказал Григорьянц.