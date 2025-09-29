«Акрон» обратился в ЭСК РФС по восьми эпизодам матча с «Ахматом»

«Акрон» остался крайне недоволен судейством в игре 10-го тура РПЛ против «Ахмата».
- Команда из Тольятти потерпела гостевое поражение со счетом 0:3.
- Матч обслуживал арбитр Евгений Кукуляк.
«Акрон» обратился в экспертно-судейскую комиссию РФС сразу по восьми эпизодам:
- штрафной удар в пользу «Ахмата» на 20-й минуте по итогам борьбы Артема Дзюбы с соперником;
- штрафной удар в пользу «Ахмата» на 75-й минуте по итогам борьбы Артема Дзюбы с соперником;
- грубая игра Лечи Садулаева против Эдгара Севикяна на 22-й минуте;
- грубая игра Лечи Садулаева против Виталия Гудиева на 56-й минуте;
- фол на Максиме Кузьмине перед штрафной на 28-й минуте;
- желтая карточка Родригу Эсковаля на 43-й минуте;
- игра рукой Максима Сидорова на 49-й минуте;
- фол Максима Самородова на 69-й минуте.
Источник: «Матч ТВ»